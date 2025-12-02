Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam sẽ vô địch bằng nguồn lực V-League, tại sao không?

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
02/12/2025 00:14 GMT+7

Hôm qua 1.12, U.23 VN đã lên đường sang Thái Lan với mục tiêu giành tấm HCV SEA Games 33. Thầy Kim thẳng thắn thừa nhận bản thân có đôi chút hồi hộp vì áp lực nhưng vẫn quả quyết 'chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang chiến thắng trở về'.

Trận thua trước đại kình địch U.23 Indonesia tại SEA Games 32 có lẽ sẽ vẫn là bài học đắt giá, một trong những nguyên nhân dẫn đến trận thua ấy chính là yếu tố kinh nghiệm. Nhưng ở SEA Games 33, đội quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt lại đang được đánh giá cao ở khía cạnh kinh nghiệm khi hầu hết cầu thủ trẻ đều đang thi đấu tại V-League và được thực chiến ở các đấu trường khắc nghiệt khác.

TẬP HỢP NHỮNG TÀI NĂNG TRẺ ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

U.23 VN của năm 2025 chỉ có 4 người từng tham dự SEA Games 32 ở Campuchia 2 năm trước gồm: Văn Khang, Quốc Việt, Thái Sơn, Thanh Nhàn. Những nhân tố quan trọng này sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong khối đội hình trẻ trung và giàu tính chiến đấu mà ông Kim xây dựng. Một loạt gương mặt mới, một lứa cầu thủ trẻ trung hơn đã xuất hiện, nhưng chắc chắn đó không phải là đội quân non nớt.

U.23 Việt Nam sẽ vô địch bằng nguồn lực V-League, tại sao không?- Ảnh 1.

Đội U.23 VN rất tập trung cho buổi tập đầu tiên tại Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Việt Nam sẽ vô địch bằng nguồn lực V-League, tại sao không?- Ảnh 2.

Ai sẽ bắt chính cho U.23 Việt Nam?

Tập thể tài năng ấy đã được chuẩn bị tốt với chức vô địch tại giải U.23 Đông Nam Á và hành trình toàn thắng tại vòng loại U.23 châu Á để có vé dự VCK U.23 châu Á 2026. Quan trọng hơn, tất cả thành viên của U.23 VN đều là những cầu thủ đang thi đấu tại V-League. 

Có những nhân tố thường xuyên đá chính và có vai trò quan trọng ở các CLB chuyên nghiệp như Văn Khang (Thể Công Viettel), Trung Kiên (HAGL); Thái Sơn hay Quốc Cường đều là những nhân tố không thể thiếu nơi tuyến giữa của CLB Thanh Hóa và đội Công an TP.HCM. Đội PVF-CAND còn sử dụng cả một dàn sao mai như Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Anh Quân, Xuân Bắc. Việc Thanh Nhàn, Quốc Việt đã có siêu phẩm hay Văn Khang, Lê Phát thường xuyên có những đường chuyền kiến tạo thành bàn tại V-League cho thấy giá trị cơ bản và thực tế của chất lượng nhân sự U.23 VN.

TẬP THỂ CÓ CÁ TÍNH RÕ RỆT

Có một sự thật phải thừa nhận là đội tuyển VN hay U.23 VN do ông Kim Sang-sik huấn luyện đều chưa phải là những tập thể có lối chơi kiểm soát bóng và chủ động tấn công một cách đẹp mắt. Nhưng bù lại, đó lại là những đội bóng có cá tính, được tổ chức tốt và rất khó bị đánh bại. 

U.23 Việt Nam sẽ vô địch bằng nguồn lực V-League, tại sao không?- Ảnh 3.

Một tập thể giàu cá tính

Một tập thể giàu cá tính

Riêng ở lứa tuổi U.23 trong năm 2025, dưới sự dẫn dắt của thầy Kim, Văn Khang và đồng đội đang có tỷ lệ toàn thắng tại các giải đấu chính thức. 7 trận thắng, ghi được 8 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn tại giải vô địch U23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á, trong đó có tới 5 trận giữ sạch lưới. Dưới thời ông Kim, hệ thống phòng ngự của U.23 VN được xây dựng một cách ổn định và chắc chắn với những sự lựa chọn khá an toàn. Thủ môn Trung Kiên và bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh là những lựa chọn hàng đầu. Điểm mạnh của những nhân tố này là đều có thể hình, kỹ năng cá nhân được đào tạo một cách chuẩn mực, tư duy chơi bóng hiện đại. Cá biệt như Lý Đức, Hiểu Minh còn có khả năng không chiến tốt. Cả hai đều đã có những pha đánh đầu thành bàn cho U.23 VN tại các giải đấu gần đây.

Ngoài ra, tình huống tấn công biên với những quả tạt chính xác của Phi Hoàng, Văn Khang cộng hưởng với khả năng di chuyển chọn vị trí và dứt điểm nhanh, sắc của Đình Bắc, Quốc Việt, Công Phương cũng đang là những giải pháp hiệu quả cho U.23 VN khi muốn phá vỡ hàng thủ chặt chẽ của đối thủ.

Đúng là U.23 VN chưa phải quá toàn diện và sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng đây sẽ là một tập thể mạnh, có kinh nghiệm và bản lĩnh khi được tôi luyện trong môi trường V-League. Tập thể đó được tổ chức chặt chẽ bởi kinh nghiệm và tài năng thao lược của thầy Kim, người rất có duyên với những giải đấu tập trung ngắn ngày.

Điều đặc biệt, U.23 VN cũng đã rèn được một số miếng đánh hiệu quả, có tính sát thương cao. Điều này sẽ là căn cứ để thầy trò ông Kim có thể đi đến trận đấu cuối cùng môn bóng đá nam và giành vinh quang cao nhất tại SEA Games lần này.

HỨNG KHỞI TẠI THÁI LAN

Chiều 1.12, U.23 VN đã có buổi tập đầu tiên trên sân bóng thuộc Trường ĐH RBAC nằm không quá xa nơi đội lưu trú tại khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG (Bangkok). Thời tiết mát dịu giúp các cầu thủ rất hưng phấn và vui vẻ bước vào các bài vận động với bóng trên mặt cỏ được chăm sóc chỉn chu. Phó chủ tịch VFF, lãnh đội Trần Anh Tú đánh giá tất cả thành viên U.23 VN đang rất tự tin và háo hức chờ trận ra quân gặp Lào lúc 16 giờ ngày 3.12 trên sân Rajamangala.

Linh Nhi

