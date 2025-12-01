Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất: Lại cũng gặp Malaysia nhưng điều đáng sợ là…

2 đối thủ rất khó của đội tuyển nữ Việt Nam

Trong số 4 đội bóng đá nữ được đánh giá là có trình độ tương đương nhau tại Đông Nam Á, gồm đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Philippines, có đến 3 đội nằm ở bảng B. Chỉ có chủ nhà Thái Lan thuộc bảng A.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines về mặt thể hình Ảnh: Minh Tú

Ngay từ vòng bảng, 3 đội Việt Nam, Philippines và Myanmar đã phải sớm loại nhau để tranh chấp 2 vé vào bán kết. Đây cũng là tình cảnh từng xảy ra tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia. Khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng thắng Myanmar 3-1, nhưng lại để thua Philippines 1-2. May cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung cách đây 2 năm, Myanmar có chiến thắng 1-0 trước Philippines cũng ở vòng bảng. Nhờ đó, chúng ta xếp nhất bảng A SEA Games 32 do hơn 2 đối thủ kia chỉ số phụ.

Nói thế để thấy rằng hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 33 sẽ không hề dễ dàng. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, chúng ta thường gặp nhiều khó khăn trước các đội bóng sở hữu những cầu thủ có thể hình, thể lực tốt như Philippines.

Trong danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 33 của Philippines, có đến 25 cầu thủ nhập tịch (chủ yếu từ Mỹ, châu Âu, Úc), 11 người trong số này cao từ 1,70 m trở lên. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không có cầu thủ nào cao 1,70 m. Những người có thể hình tốt nhất trong số 26 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games gồm thủ môn Khổng Thị Hằng (1,69 m), trung vệ Lương Thị Thu Thương (1,68 m), Trần Thị Hải Linh (1,66 m) và tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng (1,65 m).

Chưa hết, trung vệ có khả năng chơi bóng bổng rất tốt là Chương Thị Kiều (1,66 m) không thể tham dự SEA Games 33 vì chấn thương. Điều đó đặt ra thách thức cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khi đối đầu với Philippines trên đất Thái Lan, trong các pha không chiến.

Cố gắng thắng trận ra quân

Đối thủ lớn còn lại của chúng ta trong bảng B là Myanmar không có thể hình quá cao lớn như Philippines, nhưng cầu thủ nữ Myanmar nổi tiếng về tốc độ và lối chơi rất rắn. Thi đấu với Myanmar, các cầu thủ nữ Việt Nam luôn bị đối thủ áp sát và phạm lỗi rất nhiều. Ngoài ra, Myanmar có tiền đạo Win Theingi Tun rất lợi hại. Cô gái này khoác áo đội tuyển Myanmar từ năm 2014, ghi được đến 84 bàn thắng, sau tổng cộng 88 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chúng ta cần tránh chấn thương cho các trụ cột trước khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp Ảnh: Ngọc Dương

Win Theingi Tun từng thi đấu tại Thái Lan (đội Trường Cao đẳng châu Á), Ấn Độ (CLB Odisha và Gokulam Kerala) và Malaysia (CLB Sabah FA). Chính vì thế, Win Theingi Tun được đánh giá cao ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế và bản lĩnh. Vai trò Win Theingi Tun ở đội tuyển Myanmar giống vai trò của Huỳnh Như ở đội tuyển nữ Việt Nam: vừa là tay săn bàn chủ lực, vừa là chỗ dựa cho các đồng đội trẻ hơn ở xung quanh mình.

Trong số 3 đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng, chỉ có Malaysia là đối thủ dễ thở. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải tranh thủ thắng Malaysia ở trận ra quân ngày 5.12, trước khi tìm phương án đối đầu với Philippines (ngày 8.12) và Myanmar (ngày 11.12).

Một nhiệm vụ khác của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 33, đó là chúng ta vừa phải tìm vé vào bán kết, vừa phải tránh những chấn thương không cần thiết khi thi đấu với 2 đội nổi tiếng về thể lực và sức mạnh là Philippines và Myanmar. Bởi, chúng ta nếu vượt qua vòng bảng mà phải đối diện với lực lượng sứt mẻ, phải mất đi những cầu thủ quan trọng nhất vì chấn thương, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn khó tiếp cận tấm HCV.

Một kỳ SEA Games được dự đoán nhiều khó khăn cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tất cả các trận đấu của nội dung bóng đá nữ đều diễn ra ở Chonburi (cách Bangkok khoảng 100 km). Sau vòng bảng, các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 14.11, trận tranh HCĐ và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 17.12.