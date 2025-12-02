Đội tuyển xe đạp Việt Nam ‘bất ngờ’ có… Huỳnh Như khi sang Thái lấy vàng SEA Games 33

Mục tiêu là HCV đồng đội đồng hàng nam tại SEA Games 33

Vào sáng nay 2.12, đội tuyển bóng đá nữ cùng với đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đã có mặt tại sự kiện quan trọng. Nổi bật trong đội hình là HLV Nguyễn Huy Hùng cùng các VĐV xuất sắc như Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hoàng Sang. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cua rơ Việt Nam đang hướng tới thành công tại SEA Games.

Gặp nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất nên Huỳnh Như, Hải Yến đã chụp cùng các VĐV xe đạp, cùng chúc nhau giành thắng lợi.

Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như (thứ 4 từ bên phải) và đội xe đạp nam Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Các tuyển thủ xe đạp Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Hướng, Nguyễn Hoàng Sang (từ trái qua) ẢNH: KHẢ HÒA

HLV trưởng Nguyễn Huy Hùng ẢNH: KHẢ HÒA

Dù môn xe đạp phải đến ngày 14.12 mới thi đấu chính thức ở địa điểm cách Bangkok khoảng 120 km, nhưng theo HLV Nguyễn Huy Hùng sở dĩ đội lên đường sớm là để làm quen với cung đường có đoạn đồi dốc và thích nghi với lộ trình thi đấu.

HLV Huy Hùng cho biết, môn xe đạp đường trường nam có 3 nội dung và 4 bộ huy chương gồm đồng đội tính giờ, cá nhân tính giờ, cá nhân và đồng đội đồng hàng. HLV Nguyễn Huy Hùng cho biết thêm, mục tiêu của đội là nhắm đến HCV nội dung đồng đội đồng hàng.

Các VĐV xe đạp di chuyển xuống cửa bay ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam có kế hoạch sang Thái Lan vào ngày 6.12 và địa hình ngày 7.12. Nội dung xe đạp đường trường dự kiến thi đấu tại công viên thể thao Kamol Sports Park tại Bangkok (Thái Lan), còn xe đạp địa hình sẽ tranh tài tại khu vườn thú Khao Kheow Open Zoo ở Chonburi (Thái Lan).





HLV Huy Hùng và các VĐV ẢNH: KHẢ HÒA

Lộ trình thi đấu xe đạp đường trường nam có tổng cự ly dài 161,2 km, còn nữ là 134,8 km. Ở nội dung tính giờ cá nhân, lộ trình thi đấu dành cho nam dài 48,5 km, còn nội dung criterium nữ có lộ trình 1,9 km/vòng. Môn xe đạp tại SEA Games 33 được tổ chức với 17 nội dung.

Xuân Lộc làm thủ tục ẢNH: KHẢ HÒA

Nguyễn Hoàng Sang (phải) tự tin ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như chúc đội xe đạp thi đấu thành công ẢNH: KHẢ HÒA