Campuchia ‘chốt’ VĐV dự SEA Games 33, Thái Lan tăng cường an ninh chặt chẽ

Thái Lan đảm bảo an ninh cho SEA Games 33

Sự việc liên quan đoàn thể thao Campuchia đã khiến ban tổ chức SEA Games 33 phải tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp, trong đó có việc phải điều lịch và bảng đấu ở môn bóng đá nam khi đội U.23 nước này rút lui vào giờ chót, theo Siamsport.

Đoàn thể thao Campuchia dự SEA Games 33 chỉ với 72 VĐV Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Trước đó, đoàn thể thao Campuchia cũng rút lui không tham gia thi đấu ở gần 10 môn. Ngoài ra, còn có tin đồn họ cũng sẽ cân nhắc rút lui thêm, gây khó cho công tác tổ chức thi đấu của đại hội.

Phải đến ngày 1.12, ngày cuối cùng để đăng ký các VĐV, thể thao Campuchia mới chính thức đăng ký 72 VĐV tham gia và đóng lệ phí với danh sách đã được thanh toán đầy đủ, Siamsport cho biết thêm.

Theo Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit: "Trưởng đoàn thể thao Campuchia đã nộp danh sách tổng cộng 137 người, bao gồm 72 VĐV và các quan chức, đáp ứng các yêu cầu. Họ sẽ tham gia thi đấu ở 12 môn thể thao".

Theo Siamsport, đoàn thể thao Campuchia sẽ tranh tài ở 12 bộ môn gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball.

Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, cũng cho biết, ông đã đề nghị người hâm mộ Thái Lan chào đón các VĐV Campuchia với lòng hiếu khách tại mỗi cuộc thi.

Các VĐV Campuchia sẽ ở khách sạn riêng biệt với các quốc gia khác để đảm bảo an toàn cho nước chủ nhà.

Trong khi đó, theo ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), bắt đầu từ ngày 1.12, sẽ có hàng ngàn cảnh sát được tăng cường để bảo đảm an ninh cho SEA Games 33.

"Các VĐV và quan chức tham dự SEA Games được coi là khách quốc tế và sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt và ấn tượng. Đồng thời, chúng tôi đã chuẩn bị hàng ngàn cảnh sát mặc đồng phục và thường phục để hỗ trợ từ sân bay đến nơi ở của họ và các địa điểm thi đấu. Để đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả các VĐV và quan chức", ông Kongsak Yodmanee cho biết.

Cũng theo ông Kongsak Yodmanee, sẽ có làn đường di chuyển đặc biệt dành riêng cho SEA Games, các xe buýt VĐV và quan chức đoàn thể thao sẽ có cảnh sát dẫn đường. Cảnh sát giao thông cũng đã được điều phối để tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến đường khác nhau, nhằm tránh gây gián đoạn việc đi lại của người dân…