Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Vô địch MLS Cup, Messi dự World Cup 2026: David Beckham chi ‘khủng’ cho Inter Miami

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2025 12:14 GMT+7

Theo Marca, không còn cách nào tuyệt vời hơn để Messi dự World Cup 2026 với một chiếc cúp danh giá trên tay, ngôi vô địch MLS Cup cùng một năm 2025 chói sáng là quá đủ. Anh sẽ không trì hoãn một lần nào nữa.

Cuộc phiêu lưu của Messi và David Beckham tại MLS đã đơm hoa kết trái

Danh hiệu vô địch MLS Cup 2025 là thành quả ngọt ngào của gần 3 năm qua, từ khi ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, từng bày tỏ "có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ đưa được Messi" đến đội bóng của mình, đã trở thành sự thật và giành được mọi vinh quang tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Vô địch MLS Cup, Messi dự World Cup 2026: David Beckham chi ‘khủng’ cho Inter Miami- Ảnh 1.

Hoàn thành ngôi vô địch MLS Cup, Messi sẽ tham dự World Cup 2026, không còn trì hoãn một lần nào nữa, theo Marca

Ảnh: Reuters

Nhưng kết quả này không phải điểm dừng cuối cùng, mà sẽ mở ra một giai đoạn mới còn giàu tham vọng hơn của CLB Inter Miami. Ông David Beckham đã ấp ủ biến đội bóng của mình trở thành thế lực số 1 ở bóng đá Mỹ và toàn cầu trên mọi phương diện. 

Từ năm 2026, đội bóng sẽ chuyển sang thi đấu ở sân mới, khu phức hợp trị giá hơn 1 tỉ USD Miami Freedom Park, bao gồm 1 sân vận động hiện đại có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn, văn phòng và công viên...

Lực lượng cầu thủ của Inter Miami sau hành trình vô địch MLS Cup 2025 cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, 2 danh thủ kỳ cựu Jordi Alba và Sergio Busquets đã chính thức giải nghệ, tiền đạo Suarez chưa quyết định ở lại hay không, có tin chân sút sắp 39 tuổi này sẽ trở về Uruguay thi đấu. 

Chỉ còn Messi đã gia hạn đến tháng 12.2028, và tiền vệ De Paul sẽ trở thành cầu thủ chính thức từ đầu năm 2026 khi thời hạn cho mượn hiện nay kết thúc vào cuối năm nay. Dĩ nhiên, HLV Mascherano cũng sẽ tiếp tục, theo Marca.

Để chuẩn bị cho những sự thay thế này, ông David Beckham và tỉ phú Jorge Mas, doanh nhân đồng sở hữu Inter Miami, tuyên bố: "Chúng tôi đã có sự thay thế (vị trí của Jordi Alba và Busquets), không phải trong dự tính, mà đã tiến hành đàm phán. Chúng tôi còn có thể bổ sung thêm 1 suất cầu thủ chỉ định (được phép mua cầu thủ giá chuyển nhượng và trả lương cao). Mục tiêu trong năm 2026 của chúng tôi là vô địch CONCACAF Champions Cup (tương tự như Champions League tại châu Âu)".

Vô địch MLS Cup, Messi dự World Cup 2026: David Beckham chi ‘khủng’ cho Inter Miami- Ảnh 2.

Sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt ông David Beckham khi chúc mừng Messi

Ảnh: Reuters

Theo báo chí Mỹ, những mục tiêu lớn đang được Inter Miami chiêu mộ ngay tháng 1.2026, bao gồm tiền đạo hàng đầu Timo Werner, người Đức, từ CLB RB Leipzig. Hậu vệ phải Facundo Mura từ CLB Racing Club ở Argentina, và hậu vệ trái Kai Wagner từ CLB Philadelphia Union (Mỹ). 

Bên cạnh đó, ông David Beckham và tỉ phú Jorge Mas cũng sẽ thuyết phục để giữ lại tiền đạo Tadeo Allende, người chơi cực hay cùng Messi và tiền đạo 19 tuổi Mateo Silvetti tại vòng play-off MLS Cup vừa qua. Allende cũng cùng Messi và Silvetti đã trở thành bộ ba tấn công mới cực hay của Inter Miami, trong khi Suarez đã chậm lại vì tuổi tác.

Vô địch MLS Cup, Messi dự World Cup 2026: David Beckham chi ‘khủng’ cho Inter Miami- Ảnh 3.

Messi nâng cúp vô địch MLS Cup, danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của anh (và thứ 48 nếu tính luôn chức vô địch khu vực miền Đông MLS)

Ảnh: Reuters

Với Messi, chiếc cúp vô địch MLS Cup, đã hoàn tất giấc mơ của danh thủ này kể từ khi đến nước Mỹ thi đấu. 

Anh bày tỏ: "Đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi khi mới đến đây. Chúng tôi đã giành được Leagues Cup ngay khi tôi mới đến (tháng 7.2023). Năm nay, chúng tôi đã có một năm tuyệt vời và thi đấu rất tốt ở mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Chúng tôi lại lọt vào chung kết Leagues Cup, chúng tôi cũng đã vào bán kết CONCACAF Champions Cup và thi đấu tại FIFA Club World Cup vào vòng 16 đội. 

Năm ngoái, chúng tôi đã đứng nhất giải đấu (vô địch MLS Supporters' Shield), nhưng không may bị loại ngay từ vòng đầu tiên play-off. Nhưng năm nay, chúng tôi đã thành công. Đây là một trong những mục tiêu của chúng tôi và toàn đội đã nỗ lực hết mình và vươn lên trong suốt cả năm".

Theo Marca, danh hiệu vô địch MLS Cup sẽ giúp Messi phấn chấn hơn, sau giai đoạn anh phải cân nhắc và xem xét cơ hội dự World Cup 2026, vì cần đạt mục tiêu ở CLB. 

Từ đó, danh thủ này sẽ có những sự chuẩn bị thật tốt cho mùa giải 2026, bao gồm một kỳ nghỉ dài hiện nay và trở lại từ tháng 3 năm sau để chạy đà đến World Cup 2026. Lần này thì Messi sẽ không trì hoãn nữa, vì không có cách nào tốt hơn để dự World Cup với một danh hiệu vô địch danh giá trong tay.

Tin liên quan

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup

Rạng sáng 7.12, Messi đóng góp vào cả 3 bàn thắng trong đó có 2 kiến tạo, giúp Inter Miami đánh bại thuyết phục Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 đăng quang ngôi vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Báo Malaysia bất ngờ nhắc Nguyễn Xuân Son, FAM chỉ còn hạn chót một ngày kiện FIFA lên CAS

FIFA đã lập tức xếp lịch thi đấu World Cup 2026: Messi và Ronaldo đối đầu ở tứ kết

Khám phá thêm chủ đề

Messi Inter Miami MLS FIFA World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận