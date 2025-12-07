Vô địch MLS Cup, Messi dự World Cup 2026: David Beckham chi ‘khủng’ cho Inter Miami

Cuộc phiêu lưu của Messi và David Beckham tại MLS đã đơm hoa kết trái

Danh hiệu vô địch MLS Cup 2025 là thành quả ngọt ngào của gần 3 năm qua, từ khi ông David Beckham, Chủ tịch và đồng sở hữu CLB Inter Miami, từng bày tỏ "có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ đưa được Messi" đến đội bóng của mình, đã trở thành sự thật và giành được mọi vinh quang tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Hoàn thành ngôi vô địch MLS Cup, Messi sẽ tham dự World Cup 2026, không còn trì hoãn một lần nào nữa, theo Marca Ảnh: Reuters

Nhưng kết quả này không phải điểm dừng cuối cùng, mà sẽ mở ra một giai đoạn mới còn giàu tham vọng hơn của CLB Inter Miami. Ông David Beckham đã ấp ủ biến đội bóng của mình trở thành thế lực số 1 ở bóng đá Mỹ và toàn cầu trên mọi phương diện.

Từ năm 2026, đội bóng sẽ chuyển sang thi đấu ở sân mới, khu phức hợp trị giá hơn 1 tỉ USD Miami Freedom Park, bao gồm 1 sân vận động hiện đại có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn, văn phòng và công viên...

Lực lượng cầu thủ của Inter Miami sau hành trình vô địch MLS Cup 2025 cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, 2 danh thủ kỳ cựu Jordi Alba và Sergio Busquets đã chính thức giải nghệ, tiền đạo Suarez chưa quyết định ở lại hay không, có tin chân sút sắp 39 tuổi này sẽ trở về Uruguay thi đấu.

Chỉ còn Messi đã gia hạn đến tháng 12.2028, và tiền vệ De Paul sẽ trở thành cầu thủ chính thức từ đầu năm 2026 khi thời hạn cho mượn hiện nay kết thúc vào cuối năm nay. Dĩ nhiên, HLV Mascherano cũng sẽ tiếp tục, theo Marca.

Để chuẩn bị cho những sự thay thế này, ông David Beckham và tỉ phú Jorge Mas, doanh nhân đồng sở hữu Inter Miami, tuyên bố: "Chúng tôi đã có sự thay thế (vị trí của Jordi Alba và Busquets), không phải trong dự tính, mà đã tiến hành đàm phán. Chúng tôi còn có thể bổ sung thêm 1 suất cầu thủ chỉ định (được phép mua cầu thủ giá chuyển nhượng và trả lương cao). Mục tiêu trong năm 2026 của chúng tôi là vô địch CONCACAF Champions Cup (tương tự như Champions League tại châu Âu)".

Sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt ông David Beckham khi chúc mừng Messi Ảnh: Reuters

Theo báo chí Mỹ, những mục tiêu lớn đang được Inter Miami chiêu mộ ngay tháng 1.2026, bao gồm tiền đạo hàng đầu Timo Werner, người Đức, từ CLB RB Leipzig. Hậu vệ phải Facundo Mura từ CLB Racing Club ở Argentina, và hậu vệ trái Kai Wagner từ CLB Philadelphia Union (Mỹ).

Bên cạnh đó, ông David Beckham và tỉ phú Jorge Mas cũng sẽ thuyết phục để giữ lại tiền đạo Tadeo Allende, người chơi cực hay cùng Messi và tiền đạo 19 tuổi Mateo Silvetti tại vòng play-off MLS Cup vừa qua. Allende cũng cùng Messi và Silvetti đã trở thành bộ ba tấn công mới cực hay của Inter Miami, trong khi Suarez đã chậm lại vì tuổi tác.

Messi nâng cúp vô địch MLS Cup, danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của anh (và thứ 48 nếu tính luôn chức vô địch khu vực miền Đông MLS) Ảnh: Reuters

Với Messi, chiếc cúp vô địch MLS Cup, đã hoàn tất giấc mơ của danh thủ này kể từ khi đến nước Mỹ thi đấu.

Anh bày tỏ: "Đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi khi mới đến đây. Chúng tôi đã giành được Leagues Cup ngay khi tôi mới đến (tháng 7.2023). Năm nay, chúng tôi đã có một năm tuyệt vời và thi đấu rất tốt ở mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Chúng tôi lại lọt vào chung kết Leagues Cup, chúng tôi cũng đã vào bán kết CONCACAF Champions Cup và thi đấu tại FIFA Club World Cup vào vòng 16 đội.

Năm ngoái, chúng tôi đã đứng nhất giải đấu (vô địch MLS Supporters' Shield), nhưng không may bị loại ngay từ vòng đầu tiên play-off. Nhưng năm nay, chúng tôi đã thành công. Đây là một trong những mục tiêu của chúng tôi và toàn đội đã nỗ lực hết mình và vươn lên trong suốt cả năm".

Theo Marca, danh hiệu vô địch MLS Cup sẽ giúp Messi phấn chấn hơn, sau giai đoạn anh phải cân nhắc và xem xét cơ hội dự World Cup 2026, vì cần đạt mục tiêu ở CLB.

Từ đó, danh thủ này sẽ có những sự chuẩn bị thật tốt cho mùa giải 2026, bao gồm một kỳ nghỉ dài hiện nay và trở lại từ tháng 3 năm sau để chạy đà đến World Cup 2026. Lần này thì Messi sẽ không trì hoãn nữa, vì không có cách nào tốt hơn để dự World Cup với một danh hiệu vô địch danh giá trong tay.