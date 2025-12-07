Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2025 06:59 GMT+7

Rạng sáng 7.12, Messi đóng góp vào cả 3 bàn thắng trong đó có 2 kiến tạo, giúp Inter Miami đánh bại thuyết phục Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1 đăng quang ngôi vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Messi đưa Inter Miami lên đỉnh cao mới

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và các đồng sở hữu vô cùng mãn nguyện, khi chứng kiến Messi dẫn dắt các đồng đội vượt qua Vancouver Whitecaps FC của danh thủ Thomas Muller một cách đầy thuyết phục để vô địch MLS Cup ngay trên sân nhà.

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup- Ảnh 1.

David Beckham chúc mừng Messi

Ảnh: Reuters

Ngay phút thứ 8, Messi tổ chức pha tấn công nhanh bên cánh phải rồi chuyền cho Rodrigo De Paul. De Paul kiến tạo cho tiền đạo Tadeo Allende trên đà thoát xuống, nhưng cầu thủ này lại tạt bóng chạm cầu thủ Edier Ocampo của Vancouver Whitecaps FC đưa bóng đổi hướng văng vào khung thành, giúp Inter Miami sớm dẫn trước tỷ số 1-0 tạo ưu thế.

Có bàn dẫn trước, Inter Miami tạo thế trận rất chắc chắn. Nhưng Vancouver Whitecaps FC với Thomas Muller không dễ buông xuôi, họ kiểm soát lại tình hình và đưa thế trận vào tình thế đôi công rất khó chịu.

Tình thế trở nên khó khăn cho Inter Miami ở hiệp 2, khi Vancouver Whitecaps FC với chất lượng cầu thủ trong đội hình không kém cạnh đã gây lại sức ép dữ dội và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 60 do công Ali Ahmed ghi phút 60.

Đến lúc này, Inter Miami phải dựa vào ma thuật của Messi. Không phụ lòng chờ đợi của khán giả nhà, Messi sớm tạo ra sự khác biệt và xoay chuyển cục diện trận đấu. Phút 71, danh thủ 38 tuổi này có pha đi bóng từ giữa sân rồi bất ngờ chọc khe cho De Paul thoát xuống phá bẫy việt vị, tung cú sút chéo góc hiểm hóc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami.

Messi kiến tạo cực đỉnh, Inter Miami lần đầu tiên vô địch MLS Cup- Ảnh 2.

Messi nâng cúp vô địch MLS Cup, danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp của anh và có lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải

Ảnh: Reuters

Bàn thắng này làm cả sân Chase bùng nổ, bên ngoài sân ông David Beckham gần như bật khóc vì hạnh phúc. Inter Miami đã vượt lên ngay thời điểm quan trọng của trận đại chiến quyết định cả mùa giải.

Nhưng vẫn chưa dừng lại, trong những phút bù giờ 90+6, tiền đạo Tadeo Allende đã ấn định tỷ số thắng 3-1 giòn giã cho Inter Miami cũng sau pha kiến tạo như đặt của Messi. Qua đó, giúp đội bóng được ông David Beckham thành lập và ấp ủ nhiều giấc mơ, giành được ngôi vô địch danh giá nhất của bóng đá Mỹ, MLS Cup.

Với Messi, đây là danh hiệu vô địch chính thức thứ 47 trong sự nghiệp, nhiều nhất trong giới cầu thủ bóng đá thế giới. Anh cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS lần thứ hai liên tiếp, điều chưa từng có ai làm được ở bóng đá Mỹ. Đây được xem là cái kết trọn vẹn cho Inter Miami trước khi chuyển sang sân đấu mới vào năm 2026.

Trong khi đó, 2 danh thủ Jordi Alba và Sergio Busquets cũng có cái kết trọn vẹn khi họ kết thúc sự nghiệp bằng một ngôi vô địch danh giá, và cùng hạnh phúc ăn mừng bên những người bạn thân thuộc như Messi, Suarez, De Paul và HLV Mascherano.

Xem thêm bình luận