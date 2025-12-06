Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nóng: 8 bảng đấu World Cup 2026 cực gay cấn, Tổng thống Trump nhận giải thưởng lạ từ FIFA

Văn Trình
Văn Trình
06/12/2025 02:24 GMT+7

Rạng sáng 6.12, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức hoàn tất lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026.

Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên nhận giải Hòa bình FIFA

Lễ bốc thăm VCK World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ ngày 6.12 (giờ Việt Nam), tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C. (Mỹ). Theo FIFA, 48 đội tuyển sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 12 đội) dựa trên thứ hạng FIFA. 3 đội chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ mặc định nằm ở nhóm 1, còn 6 đội vượt qua vòng play-off tranh vé vớt sẽ vào nhóm 4.

Từ 4 nhóm hạt giống, các đội sẽ được bốc thăm vào 12 bảng đấu (từ A đến L), với mỗi bảng 4 đội. FIFA cũng lưu ý, mỗi bảng không được có nhiều hơn một đội tuyển từ cùng một liên đoàn khu vực, ngoại trừ UEFA (khu vực châu Âu), vì có đến 16 đội tuyển. Nhưng mỗi bảng chỉ được phép có tối đa 2 đội từ UEFA. 

Đáng chú ý, ngay trước lễ bốc thăm, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải thưởng Hòa bình FIFA. Trong lịch sử, đây là lần đầu tiên FIFA trao giải thưởng này. Đồng thời, ông Donald Trump cũng cùng Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Scheinbaumm tiến hành thủ tục, mở đầu cho lễ bốc thăm.

Nóng: 8 bảng đấu World Cup 2026 cực gay cấn, Tổng thống Trump nhận giải thưởng lạ từ FIFA- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải thưởng Hòa bình FIFA

ẢNH: REUTERS

8 bảng đấu World Cup 2026 hấp dẫn tối đa, Pháp và Brazil gặp khó

Theo kết quả bốc thăm, bảng C được giới chuyên môn nhận định sẽ rất hấp dẫn khi có sự hiện diện của các đội Brazil, Ma Rốc, Scotland và Haiti. Trong quá khứ, đội tuyển Brazil có lực lượng rất mạnh và hiện cũng là đội nắm giữ kỷ lục vô địch World Cup nhiều nhất (5 lần), vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Với Ma Rốc, họ đang sở hữu thế hệ vàng và từng vào đến bán kết của kỳ World Cup gần nhất. Trong khi đó, Scotland và Haiti cũng sở hữu lực lượng khá tốt, có lối đá tập thể khó chịu tại vòng loại.

Tương tự Brazil, nhà á quân World Cup 2022 là đội tuyển Pháp cũng rơi vào bảng đấu cực mạnh. Theo đó, đội tuyển Pháp nằm ở bảng I, phải đụng độ với các đội tuyển Senegal, Na Uy và đội giành chiến thắng trong vòng play-off FIFA 2 (Bolivia/Suriname/Iraq).

Nóng: 8 bảng đấu World Cup 2026 cực gay cấn, Tổng thống Trump nhận giải thưởng lạ từ FIFA- Ảnh 2.

8 bảng đấu cực hấp dẫn của World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Nhà vô địch World Cup 2022, đội Argentina nằm ở bảng J, cùng với các đội Algeria, Áo và Jordan. Nếu thể hiện đúng phong độ, giới chuyên môn dự đoán Messi cùng các đồng đội sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành ngôi đầu.

Một đội tuyển khác cũng nhận được sự quan tâm lớn tại World Cup 2026 là Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K, cùng với các đối thủ là Colombia, Uzbekistan và đội giành chiến thắng trong cặp đấu của vòng play-off FIFA 1 (New Caledonia/Jamaica/Congo).

Bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:

Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Đan Mạch/Bắc Macedonia/CH Czech/Ireland

Bảng B: Canada, Thuỵ Sĩ, Qatar, Wales/Bắc Ireland/Italia/Bosnia-Herzegovina

Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo

Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thuỵ Điển/Albania

Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname

Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo hoặc Jamaica/New Caledonia

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana

Nóng: 8 bảng đấu World Cup 2026 cực gay cấn, Tổng thống Trump nhận giải thưởng lạ từ FIFA- Ảnh 3.

Đội tuyển Brazil được dự đoán sẽ gặp nhiều thử thách ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Sau kết quả bốc thăm chia bảng, khoảng 24 giờ sau, FIFA sẽ công bố lịch thi đấu chính thức của World Cup 2026, bao gồm ngày, giờ và địa điểm thi đấu. World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Bên cạnh các quan chức bóng đá trên thế giới, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các quan chức Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), AFC cũng có mặt tại Mỹ dự lễ bốc thăm World Cup 2026. 

Nóng: 8 bảng đấu World Cup 2026 cực gay cấn, Tổng thống Trump nhận giải thưởng lạ từ FIFA- Ảnh 4.

Ông Trần Quốc Tuấn (thứ 2) từ trái sang cũng dự lễ bốc thăm

ẢNH: VFF

Nóng: 8 bảng đấu World Cup 2026 cực gay cấn, Tổng thống Trump nhận giải thưởng lạ từ FIFA- Ảnh 5.

Ông Trần Quốc Tuấn cùng các quan chức bóng đá

ẢNH: VFF

 

Xem thêm bình luận