Ông Trump dự bốc thăm World Cup 2026: Lần thứ 6 cho Messi và Ronaldo, FIFA có bị kiện?

World Cup 2026 liệu sẽ có bảng "tử thần"?

Theo Marca, khả năng có bảng đấu "tử thần" tại World Cup 2026 rất khó xảy ra, nếu có đó sẽ là các đội vượt qua vòng play-off từ khu vực châu Âu được bốc thăm vào sẵn các bảng đấu như đội tuyển Ý, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ hay Đan Mạch, sẽ được xác định vào tháng 3.2026.

Messi và đội tuyển Argentina chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026. Họ sẽ biết đối thủ nào cùng bảng và lịch thi đấu cụ thể vào ngày 7.12 Ảnh: Reuters

FIFA cũng quy định, các đội vượt qua vòng play-off, tổng cộng 6 đội (4 từ châu Âu và 2 từ nhóm tranh suất play-off liên lục địa) đều nằm ở nhóm hạt giống số 4 bất kể thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11.2025.

4 nhóm hạt giống cụ thể như sau, trước lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra:

Nhóm 1: Mỹ, Mexico, Canada (đồng chủ nhà), kế đến là đội Tây Ban Nha xếp số 1, Argentina xếp thứ 2, Pháp và Anh lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4, tiếp theo là đội Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và đội Đức.

Nhóm 2: Croatia, Ma Rốc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Úc.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, đội play-off châu Âu nhóm A, đội play-off châu Âu nhóm B, đội play-off châu Âu nhóm C, đội play-off châu Âu nhóm D, đội play-off liên lục địa 1 và đội play-off liên lục địa 2.

Từ 4 nhóm hạt giống, các đội sẽ được bốc thăm vào 12 bảng đấu (từ A đến L), với mỗi bảng 4 đội. Trong đó, đã cố định 3 đội đồng chủ nhà gồm đội Mỹ nằm ở bảng D với mã số D1. Đội Mexico sẽ thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A và mã số A1. Đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B và mã số B1.

Mỗi bảng sẽ có một đội từ mỗi nhóm hạt giống. Các đội tham dự vòng play-off sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Mỗi bảng không được có nhiều hơn một đội tuyển từ cùng một liên đoàn khu vực, ngoại trừ UEFA (khu vực châu Âu), vì có đến 16 đội tuyển. Nhưng mỗi bảng chỉ được phép có tối đa 2 đội từ UEFA.

Nhánh đấu ở vòng knock-out World Cup 2026 được FIFA công bố Ảnh: FIFA.com

Ngoài ra, FIFA phân chia 4 đội tuyển có thứ hạng cao nhất sẽ được phân bổ theo các nhánh đấu khác nhau, cụ thể nhánh đội Tây Ban Nha và Argentina; và nhánh đội Pháp và Anh, bảo đảm họ sẽ không gặp nhau trước trận chung kết và không đội nào trong số này sẽ gặp nhau trước trận bán kết, nhưng với điều kiện cả 4 đội này phải đứng đầu sau vòng bảng.

Trường hợp các đội tuyển hàng đầu trên không giành vị trí số 1 ở vòng bảng nhưng vẫn lọt vào đấu loại trực tiếp, quyền bảo vệ thứ hạng của họ sẽ bị hủy bỏ. Các trận đấu giữa bất kỳ quốc gia nào chỉ có thể diễn ra từ vòng bán kết theo thể thức nhánh đấu "quần vợt".

Sau kết quả bốc thăm chia bảng (ngày 6.12), khoảng 24 giờ sau, FIFA sẽ công bố lịch thi đấu chính thức của World Cup 2026, bao gồm ngày, giờ và địa điểm thi đấu.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Sau vòng bảng (thi đấu từ ngày 11 đến ngày 27.6.2026), 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Các đội sẽ được chia cặp đấu loại trực tiếp vào vòng 16 đội, tiếp đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

Nguy cơ FIFA bị kiện vụ thẻ đỏ của Ronaldo

Sau kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2026, FIFA có nguy cơ bị các đội cùng bảng với đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ khởi kiện. Lý do vì cơ quan này phạt cấm treo giò danh thủ 40 tuổi chỉ 1 trận (2 trận còn lại là án treo có thời hạn một năm), dù nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận áp chót vòng loại khu vực châu Âu. Với án phạt hiện nay Ronaldo đã thụ án xong, và sẽ được thi đấu trọn vẹn các trận vòng bảng tại World Cup 2026 ngay từ đầu.

Ronaldo liệu có nguy cơ bị thay đổi án phạt thẻ đỏ, không thi đấu 2 trận đầu vòng bảng World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Do đó, các đội cùng bảng với đội tuyển Bồ Đào Nha nếu cảm thấy họ sẽ gặp bất lợi trong án xử phạt này của FIFA liên quan án phạt Ronaldo (đáng lẽ phải bị cấm 3 trận theo quy định vì nhận thẻ đỏ trực tiếp và có hành vi thúc khuỷu tay với đối thủ), họ có thể khởi kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để đòi công bằng.

Ronaldo và Messi của đội tuyển Argentina, nếu chính thức dự World Cup 2026, họ sẽ trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá dự đến 6 kỳ World Cup.

Argentina hiện là đội đương kim vô địch World Cup và có 3 lần lên ngôi (1978, 1986 và 2022 với Messi), trong khi đội tuyển Bồ Đào Nha chưa lần nào đăng quang, với thành tích tốt nhất là hạng 3 năm 1966 thời huyền thoại Eusebio.

Kỳ World Cup 2026 cũng sẽ lần cuối cùng Ronaldo và Messi xuất hiện trên đấu trường danh giá nhất của bóng đá thế giới, nếu họ cùng tham dự.