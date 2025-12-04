Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/12/2025 16:43 GMT+7

Lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026 tại Washington D.C (Mỹ), quy tụ nhiều nhân vật quốc tế, trong đó có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển.

Nhiều nhân vật nổi tiếng sẽ xuất hiện ở lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026

Lễ bốc thăm Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Washington D.C., Mỹ) vào lúc 12 giờ (giờ địa phương), tức 0 giờ ngày 6.12.2025 (theo giờ Việt Nam). Ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - sẽ tham dự sự kiện quan trọng này.

Hôm nay 4.12, FIFA đã công bố danh sách các nghệ sĩ và gương mặt giải trí nổi tiếng sẽ tham gia lễ bốc thăm Vòng chung kết FIFA World Cup 2026, sự kiện được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trên hành trình chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển và do ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026- Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải)

ẢNH: VFF

Chương trình sẽ do siêu mẫu - nhà sản xuất - ngôi sao truyền hình đoạt giải Emmy Heidi Klum, diễn viên - danh hài Kevin Hart và diễn viên - nhà sản xuất Danny Ramirez đồng dẫn dắt. Đây đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn, hứa hẹn mang lại không khí sôi động cho sự kiện toàn cầu.

Khán giả xem trực tiếp cũng sẽ được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật, với sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc cổ điển Andrea Bocelli, ca sĩ Robbie Williams và nghệ sĩ Nicole Scherzinger. Sau khi kết thúc phần bốc thăm, nhóm nhạc huyền thoại Village People sẽ trình diễn bản hit YMCA.

FIFA cho biết danh sách những người trực tiếp điều hành nghi thức bốc thăm và các trợ lý sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên FIFA.com, các nền tảng truyền thông xã hội của FIFA World Cup và bởi các đối tác truyền thông trên toàn thế giới.

