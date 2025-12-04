K+ phát trực tiếp VCK châu Á có 7 đội tuyển Việt Nam, khán giả không lo bị đói sóng

Bóng đá Việt Nam thành công, 7 đội tuyển đi châu Á

Đội tuyển đã vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết (VCK) châu Á trong cùng năm 2025 là đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Đội đã thi đấu VCK từ ngày 6 – 17.5 năm nay, tại Trung Quốc.

U.23 Việt Nam sẽ thi đấu VCK châu Á vào đầu tháng 1.2026 Ảnh: Nhật Thịnh

6 đội tuyển còn lại của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự các VCK châu Á trong năm 2026, có đội tuyển U.23 nam, U.17 nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển U.20 nữ, U.17 nữ và đội tuyển futsal nam Việt Nam.

K+ đã sở hữu bản quyền phát sóng các giải đấu nói trên ở lãnh thổ Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi trực tiếp các cuộc tranh tài của các đội bóng nước nhà, thi đấu ở VCK châu Á.

Thi đấu quốc tế sớm nhất trong năm 2026 là đội tuyển U.23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ dự VCK U.23 châu Á, từ ngày 6 – 24.1.2026, tại Ả Rập Xê Út. Tiếp đến là đội tuyển futsal nam, đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) sẽ dự VCK futsal châu Á từ ngày 27.1 – 7.2.2026, tại Indonesia.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu VCK châu Á 2026 từ đầu tháng 3 năm sau Ảnh: VFF

Đội tuyển bóng đá nữ sẽ dự VCK bóng đá nữ châu Á từ ngày 1 – 21.3.2026, tại Úc. Đội tuyển U.20 nữ sẽ tham dự VCK châu Á từ ngày 1-18.4.2026, tại Thái Lan. Còn đội tuyển U.17 bóng đá nữ sẽ dự giải châu lục từ ngày 30.4 – 17.5.2026, tại Trung Quốc. Cuối cùng, đội tuyển U.17 bóng đá nam sẽ dự VCK U.17 châu Á từ ngày 7 – 24.5.2026, tại Ả Rập Xê Út.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem trực tiếp các giải châu Á, có sự tham dự của các đội Việt Nam, với lịch dày đặc, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 5 năm sau.