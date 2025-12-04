Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam mới nhất: Chuyến tập huấn mỹ mãn ở Hàng Châu, sẵn sàng thắng Indonesia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
04/12/2025 11:22 GMT+7

Sau chuyến tập huấn ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến SEA Games 33 với sự tự tin cao độ.

Futsal nữ Việt Nam giao hữu chất lượng với đội tuyển Trung Quốc

Sau 5 ngày tập huấn trên đất khách, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã trở về TP.HCM đêm 3.12 để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33. Trước đó, đội đã thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. 

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam mới nhất: Chuyến tập huấn mỹ mãn ở Hàng Châu, sẵn sàng thắng Indonesia- Ảnh 1.

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam mới nhất: Chuyến tập huấn mỹ mãn ở Hàng Châu, sẵn sàng thắng Indonesia- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ futsal về nước

Ảnh: VFF

Ở trận đầu (30.11), thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hoà 2-2, trận tái đấu giành chiến thắng 2-1 (2.12). Đây được xem là những trận cọ xát chất lượng, giúp ban huấn luyện đánh giá hiệu quả quá trình chuẩn bị trong nước cũng như thử nghiệm các phương án nhân sự và đội hình tối ưu.

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết ban huấn luyện hài lòng với tinh thần thi đấu và sự tiến bộ về chuyên môn của toàn đội qua hai trận đấu: "Đó là những trận giao hữu chất lượng, giúp chúng tôi kiểm tra khả năng lắp ghép đội hình, đồng thời nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh và điểm cần cải thiện trước thềm SEA Games".

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam mới nhất: Chuyến tập huấn mỹ mãn ở Hàng Châu, sẵn sàng thắng Indonesia- Ảnh 3.

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam mới nhất: Chuyến tập huấn mỹ mãn ở Hàng Châu, sẵn sàng thắng Indonesia- Ảnh 4.

Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam

Ảnh: FPT Play

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có một tuần đóng quân tại TP.HCM để tiếp tục hoàn thiện các chi tiết chiến thuật, chỉnh sửa những hạn chế còn tồn tại sau chuyến tập huấn, đồng thời tiến hành rút gọn danh sách thi đấu. Dự kiến danh sách chính thức sẽ được chốt vào ngày 9.12. Đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 10.12. Vào các ngày 12 và 14.12, Thùy Trang cùng các đồng đội lần lượt chạm trán Indonesia và Myanmar.


