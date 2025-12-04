U.23 Việt Nam khởi đầu gian nan, khiến khán giả dự đoán bất ngờ trận gặp Malaysia: Tỷ lệ thắng là…

U.23 Việt Nam và điều CẦN CẢI THIỆN

Trên sân Rajamangala, U.23 Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. HLV Kim Sang-sik trình làng cặp tiền vệ trung tâm mới là Thái Sơn - Xuân Bắc khi Văn Trường vắng mặt vì chấn thương. Trên hàng công, Đình Bắc - Thanh Nhàn - Quốc Việt là những người được chọn. Đây cũng là các vị trí đáng bàn nhất trong trận đấu này.

Ông Kim phân vai cụ thể cho 2 tiền vệ trung tâm: Thái Sơn lùi sâu, đảm nhận vai trò tiền vệ con thoi, tạo điều kiện cho Xuân Bắc thoải mái dâng cao tấn công, hỗ trợ 3 tiền đạo. Trong khi đó, Thanh Nhàn chơi dạt cánh phải, Đình Bắc cánh trái, còn Quốc Việt đá cắm. Với cách triển khai đó, U.23 VN chủ yếu tấn công bên cánh trái, nơi Đình Bắc và Văn Khang liên tục có những pha khoan phá nguy hiểm. Ngay cả trung vệ lệch trái là Nhật Minh cũng dâng rất cao để hỗ trợ đồng đội.

Lào tiến bộ vượt bậc, U.23 Việt Nam ‘thoát hiểm’ nhờ Đình Bắc

Tuy nhiên, miếng đánh này của U.23 VN chưa thực sự phát huy hiệu quả. Mặt cỏ sân Rajamangala không đảm bảo chất lượng, khiến các cầu thủ không thể trụ vững để tung ra pha tạt bóng, căng ngang chính xác. Một phần nữa, Quốc Việt không có những tình huống chạy cắt mặt để đón đường chuyền của đồng đội. Cũng khó trách tiền đạo của CLB Ninh Bình khi trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua, anh chủ yếu chơi dạt cánh. Trong khi đó, ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, vị trí tiền đạo cắm của U.23 VN được trao cho Đình Bắc.

Đình Bắc (phải) đóng góp cú đúp cho U.23 VN trong trận mở màn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khâu phòng ngự, U.23 VN vẫn để xuất hiện sai sót. Một lần nữa, Trung Kiên phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống đá phạt góc của đối thủ. Ở trận gặp Campuchia tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, chúng ta cũng để thua theo kịch bản tương tự. Trong hiệp 2, Trung Kiên có thêm 2 lần rơi vào thế phải đối mặt với tiền đạo đối phương nhưng rất may tiền đạo Lào dứt điểm thiếu sắc bén. Các cầu thủ có phần xao nhãng và đây là điều cần phải cải thiện. Trên sân, ông Kim nhiều lần ra dấu, yêu cầu học trò cần phải tập trung hơn nữa.

Đ IỂM SÁNG Đ ÌNH B ẮC

Không khó để chỉ ra Đình Bắc là cầu thủ hay nhất trận đấu này. Anh mở tỷ số cho U.23 VN bằng pha chạy chỗ thông minh để tạo ra điểm cắt sau đường căng ngang thuận lợi của Minh Phúc. Sang hiệp 2, chân sút khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) có tình huống đi bóng rồi dứt điểm bằng chân trái khéo léo, giúp U.23 VN vươn lên dẫn trước 2-1. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nhiều lần khuấy đảo hàng thủ U.23 Lào bằng tốc độ, kỹ thuật. Đình Bắc cũng sẵn sàng lùi sâu, di chuyển rộng để tạo điểm nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Phút 75, anh tiếp tục gây ấn tượng bằng cú đá phạt trực tiếp thông minh, nhưng tiếc là bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhìn vào sự bế tắc ở nhiều thời điểm và những pha bỏ lỡ đáng tiếc, thật khó tưởng tượng U.23 VN sẽ thắng Lào bằng cách nào nếu không có Đình Bắc trên sân. Theo lịch trình ban đầu, tiền đạo sinh năm 2004 chỉ được hội quân cùng toàn đội vào ngày 4.12, phải bỏ lỡ trận gặp Lào. Nguyên nhân là anh phải cùng CLB CAHN làm khách trên sân Buriram United để thi đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, đích thân Đình Bắc đã nói chuyện với HLV Alexandre Polking, bày tỏ mong muốn được hội quân cùng U.23 VN ngay từ sớm và không bỏ lỡ trận đấu nào. Anh hiểu rằng SEA Games luôn có ý nghĩa lớn với người hâm mộ VN. Cuối cùng, ông Polking chấp thuận lời đề nghị này để chúng ta được chứng kiến Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ ngay trong trận đầu anh góp mặt ở SEA Games. Sự trưởng thành của Đình Bắc cũng được ông Kim "thưởng" bằng việc giao cho anh vai trò đội phó.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng trận mở màn, HLV Lào sẽ xem lại bàn thắng của Đình Bắc

Màn bùng nổ của Đình Bắc giúp U.23 VN hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games 33, các học trò ông Kim cần mang đến sự đồng đều, cân bằng hơn, cải thiện thêm khả năng kết nối và độ chính xác trong các pha xử lý quyết định. "Những chiến binh sao vàng" sẽ có những điều chỉnh kịp thời để tiếp đà chiến thắng.

Báo Thanh Niên đã làm thăm dò ý kiến bạn đọc về dự đoán trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia vào 16 giờ ngày 11.12. Đến thời điểm này, có khoảng 79% số bạn đọc tham gia bình chọn, dự đoán U.23 Việt Nam thắng. 9% dự đoán hòa và 12% dự đoán thua. Hy vọng, thầy trò ông Kim sẽ thực hiện được ước mơ chiến thắng.

