Bản quyền Ngoại hạng Anh, bài toán nóng bỏng các mùa 2026–2028

Từ những năm 2000, Việt Nam từng mua bản quyền Ngoại hạng Anh (NHA) chỉ bằng vài trăm nghìn USD. Nhưng từ khi K+ xuất hiện năm 2010, giá đã tăng vọt, biến giải đấu thành gói nội dung đắt đỏ nhất thị trường. Trong bối cảnh quốc tế, giá trị bản quyền NHA tiếp tục leo thang, khiến Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

Giá trị bản quyền ngày càng tăng và so sánh khu vực

Các con số ước tính từ các chu kỳ trước cho thấy xu hướng rõ rệt: 2010–2013, giá vào khoảng 30–40 triệu USD, 2013–2016 khoảng 41 triệu USD, 2016–2019 khoảng 46 triệu USD, 2019–2022 khoảng 48 triệu USD. Chỉ trong hơn 10 năm, tổng số tiền K+ chi cho NHA đã xấp xỉ 150 triệu USD (hơn 3.955 tỉ đồng). Chu kỳ 2022–2025 không công bố, nhưng giới chuyên môn tin rằng gói bản quyền tại Việt Nam có thể vượt 50 triệu USD/3 mùa.

Bản quyền giải NHA ngày càng tăng mạnh tại Việt Nam

Trong khu vực, một đơn vị tại Thái Lan đã chi gần 560 triệu USD (khoảng 14.769 tỉ đồng) cho gói NHA 3 mùa, bao gồm cả Campuchia và Lào. Trung bình khoảng 93 triệu USD/năm, tức 280 triệu USD (hơn 7.384 tỉ đồng) mỗi 3 mùa. Với lượng fan NHA cực lớn, giá bản quyền tại Việt Nam dự báo không thể "rẻ" như trước. NHA định giá Đông Nam Á ngày càng cao, và Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm thị trường trọng điểm.

Ai có thể sở hữu bản quyền và thách thức phía trước

Ba cái tên đối trọng lớn nhất hiện nay và có khả năng tham gia cuộc đua bản quyền gồm FPT, VTVcab và Viettel.

Với FPT, đơn vị đang sở hữu thương hiệu FPT Play và hệ sinh thái công nghệ – CDN – cloud – app OTT hoàn chỉnh, đơn vị này nổi danh khi sản xuất hàng loạt giải đấu lớn như UEFA Champions League, V-League, AFC Champions League, FIFA Club World Cup 2024, SEA Games, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024… Với ưu thế tệp người dùng trẻ, quen xem OTT cùng hệ thống người dùng IPTV lớn và khả năng xử lý chống chia sẻ lậu, giới hạn thiết bị, watermarking, đây là đơn vị đáng gờm trong cuộc đua bản quyền.

Người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm đến giải NHA

Đầu tháng 11.2025, VTVcab thể hiện mong muốn hữu bản quyền NHA giai đoạn 2026-2028, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Với ưu thế mạng cáp rộng nhất cả nước cùng năng lực sản xuất mạnh, đội ngũ bình luận viên, chuyên gia đông đảo đi kèm hệ sinh thái ON/ON+ phát triển, VTVcab được mong đợi sẽ là đơn vị kế tiếp phát sóng NHA.

Viettel chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua trong các thương vụ mua bán bản quyền giải lớn. Sở hữu ứng dụng TV360 cùng tệp thuê bao di động khổng lồ và hạ tầng mạng rộng khắp cùng minh chứng về khả năng tài chính mạnh mẽ khi từng sở hữu bản quyền EURO 2024, Viettel có lẽ là ẩn số thú vị trong cuộc chiến bản quyền NHA.

Những đơn vị khác như SCTV, VNPT vẫn có vị trí nhưng khó bứt lên. Và dù có là đơn vị nào đi chăng nữa, thách thức lớn nhất là khai thác sao cho không lỗ và làm sao chống web lậu, vốn đã ăn sâu vào hành vi của một bộ phận người hâm mộ. Không chỉ mua bản quyền, mà đơn vị nắm giữ bản quyền phải đầu tư thêm vài triệu USD mỗi mùa để sản xuất nội dung đi kèm. Đây là bài toán mà bất kỳ đơn vị nào cũng phải đau đầu giải quyết.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện bản quyền NHA không chỉ là ai mua được, mà là Việt Nam có giữ được hay không. Người hâm mộ có sẵn sàng trả phí hợp lý, nhà đài có đủ năng lực sản xuất, và hệ sinh thái truyền hình có đủ hạ tầng chống vi phạm bản quyền, đó mới là những câu hỏi quyết định. Trong giai đoạn 2026–2028, NHA sẽ tiếp tục là gói nội dung đắt đỏ nhất, nhưng cũng là cơ hội để các đơn vị truyền hình khẳng định vị thế. Nếu tận dụng tốt, bản quyền NHA không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn giữ được trái tim người hâm mộ Việt Nam.