Loạt phim Thái đang ‘hot’ trên FPT Play

Giữa làn sóng phim truyền hình Trung Quốc và Hàn Quốc đang chiếm ưu thế, phim truyền hình từ xứ sở chùa vàng vẫn duy trì được lượng fan trung thành và có xu hướng tăng lên trong nhiều năm trở lại đây. Điều này có thể nhận thấy thông qua lượng phim Thái xuất hiện ngày một nhiều hơn trên các nền tảng phát sóng, điển hình như 3 bộ phim dưới đây.

Song Trùng

Là tác phẩm hợp tác giữa ONE31 (Thái Lan) và Mocha Chai Lab (Singapore), Song Trùng - Decalcomania - hiện là một trong những cái tên đáng chú ý trên FPT Play. Phim khai thác khai thác đề tài hoán hồn, với sự tham gia của các ngôi sao sáng giá của 2 quốc gia như Mookda Narinrak, Kem Hussawee, Chai Chartayodom, Pierre Png, Cynthia Koh và Hong Hui Fang…

Hai nhân vật chính của phim là một cặp song sinh có số phận trái ngược. Nuengdiao là chủ hộp đêm ở Bangkok có quá khứ đen tối còn Lea Wu trở thành ái nữ của ông trùm dược phẩm Singapore lớn lên trong nhung lụa. Số phận đưa họ gặp nhau trong một tai nạn xe hơi kỳ lạ và cả hai bị hoán đổi linh hồn. Từ đó, hai cô gái bắt đầu một cuộc sống mới trong một thân xác xa lạ. Nuengdiao học cách thích nghi với giới thượng lưu đầy mưu mô còn Lea Wu đối mặt với thế giới ngầm mà cô chưa từng biết đến.

Với kịch bản hấp dẫn, nhịp phim nhanh và nhiều cú twist bất ngờ, Song Trùng còn được yêu thích cách kể chuyện đa tầng, bầu không khí bí ẩn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên chính. Qua từng tập phim, những bí mật dần hé lộ, kéo người xem vào vòng xoáy của sự thật, dối trá và định mệnh.

Điểm sáng của phim thuộc về Mookda Narinrak khi thủ cả hai vai Nuengdiao và Lea Wu. Hai vai diễn có tính tương phản cao đã làm bật lên khả năng diễn xuất của Mookda. Song Trùng được cầm trịch bởi đạo diễn Wo Worawit và biên kịch Jeab Wattana. Phim hiện lọt Top 10 phim bộ xu hướng và dự kiến tiếp tục tăng nhiệt trong những tập sắp tới.

Bạn Thân Thâm Độc

Một tác phẩm khác cũng đang "làm mưa làm gió" trên FPT Play là Bạn Thân Thâm Độc (Friendshit Forever). Bộ phim thuộc thể loại chính kịch – tâm lý, khai thác mặt tối của tình bạn và những tổn thương bị che giấu sau lớp vỏ thân thiết. Nội dung phim xoay quanh một kế hoạch trả thù tinh vi, nơi tình bạn chỉ là công cụ để tiếp cận và hủy hoại đối thủ.

Nhân vật chính là Baikhao (Pat Chayanit thủ vai) một cô gái thông minh, lạnh lùng, mang trong mình nỗi đau mất mát gia đình. Cô tiếp cận Tulip (Emi Thasorn), người bạn thân tưởng chừng vô hại nhưng lại là con gái của kẻ khiến gia đình Baikhao tan nát. Tình bạn giả dối giữa họ dần trở thành một cuộc chiến tâm lý khốc liệt, nơi mỗi bước đi đều được tính toán và mang mục đích sâu xa. Sự xuất hiện của 2 chàng trai Tao và Namo càng khiến cho vòng xoáy này trở nên khốc liệt.

Từ khi những thông tin đầu tiên về dàn cast được công bố, bộ phim này đã tạo ra cơn sốt với cộng đồng người yêu phim Thái. Các diễn viên tham gia đều là những sáng giá của đài GMMTV: Pat Chayanit, Emi Thasorn, New Thitipoom và Boun Noppanut. Đáng chú ý, Bạn Thân Thâm Độc là 1 trong 2 phim đang chiếu của Pat Chayanit, người đẹp sinh năm 1994 cũng đồng thời góp mặt trong phim Song Trùng.

Điểm hấp dẫn của phim này nằm ở cách xây dựng nhân vật đa chiều, diễn biến tâm lý phức tạp và những cú twist bất ngờ. Không đơn thuần là một câu chuyện trả thù, bộ phim còn là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa tình yêu, tình bạn và sự phản bội.

Thôi Miên Báo Thù

Cùng chung đề tài báo thù nhưng sức hút của Thôi Miên Báo Thù (Hypnotic) lại đến từ màu sắc hình sự và yếu tố thôi miên. Nội dung phim xoay quanh Sara - một chuyên gia tâm lý trẻ em mang trong mình nỗi đau sâu kín. Sau biến cố gia đình, cô lên kế hoạch trả thù bằng cách sử dụng kỹ thuật thôi miên để thao túng tâm trí những người từng gây ra bi kịch.

Bộ phim đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa ba ngôi sao đình đám: Nychaa Nuttanicha, Vill Wannarot và Bright Norraphat. Trong đó, Nychaa thủ vai Sara, Vill thủ vai Kunnari, một phụ nữ có quá khứ bí ẩn, là nhân tố quan trọng trong hành trình khám phá sự thật. Bright đảm nhận vai Tee, người duy nhất nghi ngờ Sara và quyết tâm tìm ra bí mật phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Điểm sáng của Thôi Miên Báo Thù nằm ở cách khai thác yếu tố thôi miên như một công cụ trả thù, kết hợp với những cú twist bất ngờ và diễn biến tâm lý phức tạp. Mỗi tập phim là một lớp mặt nạ được bóc tách, đưa khán giả vào thế giới nơi ranh giới giữa công lý và tội ác trở nên mờ nhạt.

Với diễn xuất nội tâm ấn tượng, kịch bản sắc sảo và không khí đầy ám ảnh, bộ phim này là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phim truyền hình tâm lý – hình sự đậm chất Thái.

Đón xem Thôi Miên Báo Thù, Bạn Thân Thâm Độc và Song Trùng trên nền tảng FPT Play. 3 bộ phim này hiện được phát song song với Thái Lan, với bản thuyết minh và phụ đề đầy đủ.