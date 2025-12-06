FIFA đã lập tức xếp lịch thi đấu World Cup 2026: Messi và Ronaldo đối đầu ở tứ kết

Ronaldo đấu Messi tại World Cup 2026, kịch bản có thể xảy ra

Thật trùng hợp, sự chờ đợi này sẽ xảy ra ở vòng tứ kết khi đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha có thể nằm cùng nhánh đấu. Nhưng để Messi và Ronaldo có thể chính thức đối đầu nhau, hai đội tuyển cần phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng.

Messi muốn đến World Cup 2026 với 100% phong độ để giúp ích cho đội tuyển Argentina bảo vệ ngôi vô địch, vì vậy hiện nay anh vẫn chưa xác nhận tham dự Ảnh: Reuters

Kịch bản đơn giản nhất trên lý thuyết yêu cầu cả hai đội phải đứng đầu bảng J (Argentina) và K (Bồ Đào Nha). Nếu điều này xảy ra, họ sẽ được xếp cùng một nhóm ở vòng đấu loại trực tiếp (knock-out), tạo điều kiện cho một trận tứ kết tiềm năng.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K sẽ gặp Colombia, Uzbekistan và một đối thủ vòng play-off liên lục địa, có thể là Jamaica, Congo hoặc New Caledonia. Trong khi đó, Messi và nhà đương kim vô địch thế giới Argentina ở bảng J sẽ gặp Áo, Algeria và Jordan. Trên lý thuyết, cả hai đội đều có cơ hội rất lớn để đứng đầu bảng.

Nếu đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp với tư cách nhất bảng, họ sẽ cần phải vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội một cách thuận lợi để có thể gặp nhau vào ngày 11.7.2026 (tứ kết). Cuộc đụng độ tiềm năng này sẽ diễn ra tại Kansas City và quyết định một suất vào bán kết.

Sự kiện này sẽ cho phép người hâm mộ thế giới chứng kiến Ronaldo và Messi có thể cạnh tranh trực tiếp một lần nữa để giành một suất vào bán kết, nuôi dưỡng hy vọng nâng cao chiếc cúp vô địch tại World Cup 2026.

Các bảng đấu ở vòng bảng World Cup 2026 Ảnh: FIFA.com

Với đội tuyển Argentina, nếu đứng đầu bảng, tại vòng 32 đội họ có thể gặp Uruguay, vòng 16 đội có thể gặp Paraguay hoặc Iran, tứ kết là khả năng lớn gặp Bồ Đào Nha, bán kết là đội tuyển Brazil hoặc đội tuyển Anh và chung kết là Tây Ban Nha hoặc tái ngộ với đội tuyển Pháp như trận chung kết World Cup 2022.

Theo trang Football Rankings, việc phân chia nhánh đấu dựa trên 4 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA, cũng có thể dẫn đến khả năng vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ cực kỳ nóng bỏng với các nhánh đấu sẽ có các trận thư hùng đỉnh cao, gồm một nhánh sẽ có các cặp đấu tiềm năng giữa đội tuyển Pháp gặp Hà Lan, và Tây Ban Nha gặp Bỉ; nhánh còn lại là đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đụng độ Bồ Đào Nha.

Các bảng đấu cụ thể của World Cup 2026:

Bảng A: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Đan Mạch/Bắc Macedonia/CH Czech/Ireland

Bảng B: Canada, Thụy Sĩ, Qatar, Wales/Bắc Ireland/Italia/Bosnia-Herzegovina

Bảng C: Brazil, Ma Rốc, Scotland, Haiti

Bảng D: Mỹ, Úc, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/Kosovo

Bảng E: Đức, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Curacao

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Ba Lan/Ukraine/Thụy Điển/Albania

Bảng G: Bỉ, Iran, Ai Cập, New Zealand

Bảng H: Tây Ban Nha, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Cape Verde

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Iraq hoặc Bolivia/Suriname

Bảng J: Argentina, Áo, Algeria, Jordan

Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Congo hoặc Jamaica/New Caledonia

Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana

