Báo Malaysia bất ngờ nhắc Nguyễn Xuân Son, FAM chỉ còn hạn chót một ngày kiện FIFA lên CAS

Hạn chót FAM nộp đơn kiện FIFA lên CAS sắp hết

Theo kênh Astro Arena, thời hạn để FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) nộp đơn kiện FIFA vụ kháng cáo 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã sắp hết (dự kiến hạn chót ngày 8.12).

Cùng lúc, đội tuyển Việt Nam với tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, Nguyễn Xuân Son đã trở lại thi đấu, và đang tìm lại phong độ đỉnh cao với cú hat-trick vừa ghi giúp CLB Nam Định đánh bại đối thủ Shan United (Myanmar) tỷ số 3-0 ngày 4.12 tại ASEAN Club Championship, đã gây thêm lo lắng cho bóng đá Malaysia.

Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương gần 1 năm, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam từ chấm 11 m trong trận thắng đội Lào tỷ số 2-0 tối 19.11. Anh vừa ghi thêm cú hat-trick cho CLB Nam Định Ảnh: Ngọc Linh

"Nguyễn Xuân Son đã trở lại, lời cảnh báo cho Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia)", Astro Arena bày tỏ.

Lý do là giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ còn gặp nhau trận quyết định ngôi đầu bảng ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3.2026. Sự có mặt trở lại của Xuân Son, chắc chắn sẽ tăng sức mạnh rất đáng kể cho đội tuyển Việt Nam, trong khi đội tuyển Malaysia nay không còn 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA treo giò 12 tháng vì hành vi làm giả giấy tờ nhập tịch.

Khen U.23 Việt Nam là ứng viên vô địch, HLV Malaysia vẫn khẳng định: 'Chúng tôi sẽ thắng'

7 cầu thủ này (gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel) đã từng giúp đội tuyển Malaysia gây sốc đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số tới 4-0 ngày 10.6.

Tuy nhiên, họ đang bị treo giò 12 tháng theo án phạt của FIFA ngày 26.9. FAM cũng bị phạt tiền về hành vi tương tự là làm giả giấy tờ, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC). FAM đã kháng cáo, nhưng bị FIFA bác bỏ hoàn toàn.

Cơ quan bóng đá này hiện còn chỉ một ngày (đến 8.12 là hết hạn) để đưa sự việc lên CAS, như quyền chủ tịch, ông Yusoff Mahadi từng cho biết sẽ xem xét để đòi công bằng.

Mặc dù vậy, cho đến ngày 7.12, FAM vẫn im lặng trước khả năng có nộp đơn lên CAS để kháng cáo quyết định kỷ luật của FIFA hay không. Sau thời hạn (8.12), nếu FAM không nộp đơn kiện, đồng nghĩa Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ vào cuộc xử phạt các trận đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu (đều xử thua với tỷ số 0-3).

Trường hợp FAM nộp đơn kiện lên CAS, tiến trình pháp lý vụ xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia cũng phải kết thúc trước hạn chót vào ngày 31.3.2026.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

Đây cũng là thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp đến thời điểm này vụ phạt và xử thua của AFC vẫn chưa chính thức diễn ra, thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia cũng sẽ mang tính quyết định luôn chiếc vé duy nhất bảng đấu dự vòng chung kết.

Đội tuyển Việt Nam đang thua Malaysia 3 điểm (12 so với 15) và hiệu số +6 so với +14. Nếu đội quân của HLV Kim Sang-sik với sự trở lại của Xuân Son và bổ sung cả ngôi sao nhập tịch khác Đỗ Hoàng Hên đủ điều kiện thi đấu, giành trận thắng với tỷ số đậm từ 5-0 trở lên cũng sẽ soán ngôi đầu của Malaysia, đội vốn đã mất đi hơn một nửa sức mạnh vì 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đã bị cấm thi đấu.

Báo chí Malaysia đã bày tỏ sự lo ngại này là vì lẽ đó, khi chứng kiến Xuân Son đang tìm lại phong độ cao nhất kể từ AFF Cup 2024. Tính đến nay, chân sút nhập tịch này đã có 6 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng ghi đến 8 bàn và có 3 kiến tạo.

FAM không có nhiều hy vọng lật ngược bản án ở CAS

Trong khi đó, dư luận, giới chuyên gia và luật sư ở Malaysia không có niềm tin vào việc FAM kiện FIFA lên CAS sẽ thành công, do không có chứng cứ mới nào thật sự thuyết phục.

Bất kể khả năng nào, thì việc hy vọng đội tuyển Malaysia sẽ giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 ngày càng bất khả thi. Thậm chí, khả năng họ sẽ bị AFC xử thua các trận tại vòng loại trước cả khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 3.2026.

Cùng diễn biến, trận thắng của U.23 Malaysia trước đội Lào với tỷ số 4-1 ngày 6.12 tại SEA Games 33, cũng chỉ phần nào mang tính chất an ủi cho bóng đá nước này giữa vụ bê bối nhập tịch vẫn đang âm ỉ.

Các chuyên gia bóng đá và báo chí Malaysia cũng phản ứng rất chừng mực, và hy vọng, từ trận thắng này giúp các cầu thủ của HLV Nafuzi Zain tự tin hơn khi bước vào trận then chốt với U.23 Việt Nam lúc 16 giờ ngày 11.12 để tranh vé vào bán kết.

Với bóng đá Malaysia hiện nay, mỗi trận thắng của đội nhà mang lại chút hy vọng vào niềm tin vẫn còn. Nhưng nếu gặp thất bại, như trận đội nữ Malaysia thua tan nát trước đội tuyển nữ Việt Nam tỷ số 0-7 ngày 5.12 cũng tại SEA Games 33, lập tức FAM đã bị gọi tên và nhận sự chỉ trích dữ dội. May mắn cho họ, đội U.23 ở bóng đá nam đã vượt sóng gió và mọi khó khăn lội ngược dòng thắng U.23 Lào tỷ số 1-4.

Nhà báo T.Avineshwaran của The Star đã bày tỏ: "Khi U.23 Malaysia bị thủng lưới trước, không khó đoán người hâm mộ đã phản ứng tiêu cực ra sao. Thật may, cuối cùng mọi thứ lại kết thúc bằng một chiến thắng ấn tượng. Nhưng mọi thứ khó khăn vẫn ở phía trước. Mỗi thất bại lúc này đều để lại sự tổn thương giữa vụ bê bối nhập tịch vẫn còn đó và chưa phẫu thuật xong. Trận thắng vừa rồi mang lại chút hy vọng và niềm tin cho người hâm mộ".