Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện: Thắng Malaysia không dễ nhưng phải thắng!

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
07/12/2025 07:19 GMT+7

Ngày 6.12, đích thân HLV Kim Sang-sik dẫn đội U.23 VN đến sân Rajanmangala để xem U.23 Malaysia đấu với Lào tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33. Từ những bài học quý giá trong trận thắng Lào cách đây vài ngày và những gì thấy được chiều qua, ông Kim biết cần phải làm gì khi gặp Malaysia vào ngày 11.12.

Có được 3 điểm quan trọng sau trận ra quân gặp Lào nhưng U.23 VN vẫn để lại những "hạt sạn" đáng tiếc. Học trò HLV Kim Sang-sik áp đảo về thế trận và tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và hàng thủ đã để lọt lưới từ tình huống cố định.

U.23 Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện: Thắng Malaysia không dễ nhưng phải thắng!- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và các cộng sự U.23 VN trên khán đài xem trận U.23 Malayia gặp Lào

ẢNH: NHẬT THỊNH

NHỮNG TIẾN BỘ VỀ Ý TƯỞNG TẤN CÔNG

Nhận xét một cách công bằng, hàng công của U.23 VN đã có khá nhiều tiến bộ về cách kiểm soát bóng và tấn công chủ động. Nhưng ở trận đấu sắp tới, nếu U.23 Malaysia chơi như U.23 Lào, nghĩa là phòng ngự với đội hình thấp và phòng ngự số đông, các cầu thủ VN sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và khai thác những khoảng trống. Khi đương đầu với đối thủ có hệ thống phòng ngự chặt chẽ, có chiều sâu, có sự liên kết và hỗ trợ tốt với nhau, các học trò của thầy Kim chỉ biết thực hiện những quả tạt sớm ngoài biên nhưng chất lượng không tốt. 

U.23 Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện: Thắng Malaysia không dễ nhưng phải thắng!- Ảnh 2.

U.23 VN trong buổi tập ngày 6.12

Chúng ta thắng Lào là nhờ thay đổi lối chơi, kiên trì đưa bóng ra biên và sau đó liên tục có những tình huống vỗ trung lộ hoặc xẻ sâu xuống đáy biên rồi thực hiện những pha căng ngang nguy hiểm. Với nền tảng cơ bản tốt, tốc độ luân chuyển bóng nhanh lại sở hữu những nhân tố có tính đột biến cao như Văn Khang hay Đình Bắc nên U.23 VN liên tục phá vỡ được tính ổn định của đối phương. VN có lặp lại được điều này khi đương đầu với U.23 Malaysia hay không là bài toán khó mà ông Kim phải sớm đưa ra lời giải. Hôm qua, U.23 Lào dẫn bàn trước nhưng nhờ sự ổn định mà Malaysia đã thắng ngược ngoạn mục.

Cũng cần nhắc lại một số tình huống được xem là điểm sáng ở trận VN thắng U.23 Lào vào ngày 3.12, để kỳ vọng những điểm sáng ấy tiếp tục được phát huy tối đa vào ngày 11.12. Đó là những pha phối hợp dẫn đến 2 bàn thắng. Tình huống mở tỷ số bắt nguồn từ một pha bóng kiểu mẫu cho lối chơi phòng ngự chuyển đổi và phối hợp tấn công với một tốc độ chuẩn châu Âu. Từ pha tăng tốc dọc biên của Minh Phúc và pha căng ngang ấn tượng cho đến những guồng chân cực đẹp để nhập thành đúng thời điểm của Đình Bắc, tất cả tạo nên một bàn thắng chuẩn mực như trong sách giáo khoa về bóng đá. Bàn thứ hai lại là một "series" xử lý cá nhân mẫu mực của Đình Bắc với 4 lần chạm bóng hoàn hảo. Một bàn thắng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của cá nhân Đình Bắc, một hạt giống đầy triển vọng cho đội hình của thầy Kim.

RẤT NGUY HIỂM NẾU HÀNG THỦ LẠI CHỆCH CHOẠC

Hôm qua, U.23 Malaysia đã 4 lần chọc thủng lưới U.23 Lào với kịch bản không giống nhau. Malaysia chơi không quá lấn lướt nhưng hiệu quả tấn công rất cao. Lại một lần nữa cần nhắc đến tính hiệu quả của hệ thống phòng ngự của VN trận gặp Lào. Trong gần nửa năm, U.23 VN trắng lưới trong 4 trận liên tiếp và chỉ để lọt có 2 bàn sau chuỗi 7 chiến thắng trong những giải đấu chính thức. 

U.23 Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện: Thắng Malaysia không dễ nhưng phải thắng!- Ảnh 3.

Lịch thi đấu U.23 VN và Malaysia

Nhưng ở trận ngày 3.12 vừa qua, không chỉ thủ môn Trung Kiên phải vào lưới nhặt bóng ở tình huống bị phạt góc mà hàng thủ còn bị chao đảo nhiều phen. Khá nhiều lần hệ thống phòng ngự 3 người của VN đã phối hợp chệch choạc để tiền đạo Lào bật tường đánh trực diện khá đơn giản. Sự liên kết giữa các vị trí cũng có vấn đề khi bẫy việt vị nhiều lần bị hụt bởi thiếu thông tin đồng bộ. Những lỗi cơ bản này nếu không được chỉnh sửa kịp thời sẽ là điểm yếu nguy hiểm để các chân sút Malaysia khai thác.

U.23 VN đã có được trận mở màn suôn sẻ, nhưng có lẽ để đi đến trận đấu cuối cùng và giành vinh quang trên đất Thái, chúng ta sẽ còn phải tập trung và cố gắng hơn rất nhiều. Đặc biệt là mài sắc những miếng tấn công và khả năng dứt điểm, cùng với đó là vá những lỗ thủng nơi hàng phòng ngự. Làm được điều đó, U.23 sẽ trở thành phiên bản vô địch.

