HLV Kim Sang-sik dẫn cả đội U.23 Việt Nam đi xem Malaysia đấu Lào, đã có nhạc Quốc ca ở Rajamangala

U.23 Việt Nam 'kéo' tất cả ra sân Rajamangala

Ngày 6.12, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã có mặt trên khán đài để trực tiếp theo dõi U.23 Malaysia so tài với U.23 Lào.

Đây được xem là động thái quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của U.23 Việt Nam trước cuộc chạm trán mang tính bước ngoặt tại lượt trận thứ hai SEA Games 33.

HLV Kim và các cộng sự

Đội U.23 Việt Nam 'nhuộm xanh' góc nhỏ khán đài Ảnh: Đồng Nguyên Khang









Các cầu thủ và BHL cùng đứng lên khi Quốc ca Lào và Malaysia nổi lên cùng Quốc thiều hai nước. Rất may là ở trận đấu chiều nay đã không xảy ra sự cố về âm thanh nên không còn tình trạng cầu thủ phải hát Quốc ca không nhạc, như ở trận U.23 Việt Nam gặp Lào

Chia sẻ sau trận thắng U.23 Lào cách đây vài ngày, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận đội vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khâu dứt điểm – điểm yếu từng khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn dù kiểm soát thế trận trước U.23 Lào.

“Dù giành chiến thắng, hàng công của chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện. Toàn đội sẽ tiếp tục điều chỉnh để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia”, HLV Kim Sang-sik nói.

Chiến thắng mở màn trước U.23 Lào giúp U.23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33, đồng thời tạo tâm lý tích cực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận gặp U.23 Malaysia vào ngày 11.12. Mục tiêu của đội là giành trọn 3 điểm để tạo ưu thế trong cuộc đua vào bán kết.

Xuân Bắc trở lại, HLV Kim đổi phong cách: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng

Sáng 6.12, bất chấp thời tiết nắng gắt tại Bangkok, U.23 Việt Nam vẫn duy trì buổi tập với cường độ cao theo yêu cầu của ban huấn luyện.

Bên cạnh các bài phối hợp chiến thuật, đội dành nhiều thời lượng cho phần thi đấu đối kháng trên nửa sân và rèn dứt điểm – nội dung được nhấn mạnh sau trận gặp U.23 Lào khi đội bỏ lỡ không ít cơ hội dù liên tục ép sân.Với tinh thần tập trung và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U.23 Việt Nam đặt quyết tâm cải thiện hiệu suất ghi bàn, hướng đến một trận đấu bùng nổ trước U.23 Malaysia.

