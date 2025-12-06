Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!

Những ngày cận kề SEA Games 33, sân vận động Supachalasai (Bangkok) một trong những biểu tượng thể thao lâu đời của Bangkok – đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng cho các nội dung điền kinh.
Trước khi sân Rajamangala trở thành sân vận động quốc gia của Thái Lan, vai trò này từng thuộc về Supachalasai cho đến khi Thái Lan tổ chức ASIAD 1998 và xây dựng sân Rajamangala mới với sức chứa lớn hơn để thay thế. Theo thông báo của ban tổ chức Thái Lan, môn điền kinh tại SEA Games 33 được bố trí thi đấu từ ngày 11 đến 16.12, các VĐV sẽ thi đấu trong 5 ngày và nghỉ trọn ngày chủ nhật 14.12.
Sân Suphachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!
Bình luận (0)