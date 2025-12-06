Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
06/12/2025 14:25 GMT+7

Những ngày cận kề SEA Games 33, sân vận động Supachalasai (Bangkok) một trong những biểu tượng thể thao lâu đời của Bangkok – đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng cho các nội dung điền kinh.

Trước khi sân Rajamangala trở thành sân vận động quốc gia của Thái Lan, vai trò này từng thuộc về Supachalasai cho đến khi Thái Lan tổ chức ASIAD 1998 và xây dựng sân Rajamangala mới với sức chứa lớn hơn để thay thế. Theo thông báo của ban tổ chức Thái Lan, môn điền kinh tại SEA Games 33 được bố trí thi đấu từ ngày 11 đến 16.12, các VĐV sẽ thi đấu trong 5 ngày và nghỉ trọn ngày chủ nhật 14.12.

Sân Suphachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 1.

Nằm giữa trung tâm Bangkok, sân Supachalasai với bề dày lịch sử và hệ thống trang thiết bị hiện đại sẽ là nơi diễn ra các nội dung của môn điền kinh tại SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 2.

Toàn cảnh mặt sân với lớp mặt mới, chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đua tốc độ tại SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 3.

SEA Games 33 đang đến rất gần, và SVĐ Supachalasai đã gần như sẵn sàng. Từ mặt sân, thiết bị đến không gian khán đài, tất cả đều đang hướng đến khoảnh khắc các VĐV xuất phát, mở màn cho những cuộc đua tốc độ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 4.

Vận động viên chạy thử trên đường piste vào sáng ngày 6.12

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 5.

Bóng đá nam, điền kinh và bơi luôn là những thế mạnh của thể thao Việt Nam. Vì vậy, các sân Rajamangala và Supachalasai chắc chắn sẽ là hai điểm thi đấu thu hút sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ Việt Nam trong những ngày SEA Games diễn ra

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 6.

Công nhân hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trên mặt sân trước ngày thi đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 7.

Nhân viên phụ trách điện kiểm tra từng mối nối, chuẩn bị cho toàn bộ sân vận động vận hành an toàn trong ngày thi đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 8.

Khán đài cũng được bổ sung ánh sáng, bảng thông báo điện tử chạy thử liên tục để tránh lỗi trong ngày thi đấu. Lối di chuyển dành cho VĐV được phân luồng lại, biển chỉ dẫn mới được lắp đặt theo nhận diện của SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 9.

Sân Supachalasai tọa lạc ngay trung tâm Bangkok, nằm trong khuôn viên của Đại học Chulalongkorn – một trong những trường danh tiếng nhất của Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 10.

Tại SEA Games 32 năm 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 HCV. Đến kỳ đại hội tại Thái Lan lần này, mục tiêu của đội vẫn là giữ vững vị trí trong nhóm đầu khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 11.

Điền kinh Việt Nam từng dẫn đầu SEA Games ở ba kỳ liên tiếp 2017, 2019 và 2022. Nhưng tại SEA Games 32 ở Campuchia, Thái Lan vươn lên chiếm lại ngôi đầu với 14 HCV. Năm nay, với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, đội điền kinh Thái Lan được đánh giá có nhiều cơ hội tiếp tục giữ vị trí số 1 khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!- Ảnh 12.

Dù vậy, điền kinh Việt Nam vẫn là lực lượng mạnh trong khu vực. Với đội hình kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu hết mình để cạnh tranh sòng phẳng và hướng tới việc đòi lại vị trí dẫn đầu. Đây cũng là kỳ SEA Games quan trọng để điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và sự bền bỉ của mình

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Tin liên quan

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…

Thầy Kim lần đầu đeo kính râm ‘đứng lớp’, Xuân Bắc tái xuất: U.23 Việt Nam phải cẩn trọng một điều…

Ngày 6.12, đội U.23 Việt Nam chuyển sang tập buổi sáng để có thời gian trực tiếp xem đối thủ Malaysia thi đấu. Tiền vệ Xuân Bắc, người dính chấn thương trong trận gặp Lào cũng đã trở lại.

Malaysia chốt cực sớm ngày tổ chức SEA Games 34: Thời gian bất ngờ, môn bóng đá ở đâu?

Người trám chỗ Huỳnh Như ở trận hủy diệt Malaysia nói điều bất ngờ, mơ chạm tay vào vàng SEA Games

Khám phá thêm chủ đề

Điền kinh SEA Games 33 SVĐ Supachalasai Đoàn thể thao việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận