Cận cảnh nơi ‘những người con của thần gió’ đua tốc độ: Sân Supachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!

Trước khi sân Rajamangala trở thành sân vận động quốc gia của Thái Lan, vai trò này từng thuộc về Supachalasai cho đến khi Thái Lan tổ chức ASIAD 1998 và xây dựng sân Rajamangala mới với sức chứa lớn hơn để thay thế. Theo thông báo của ban tổ chức Thái Lan, môn điền kinh tại SEA Games 33 được bố trí thi đấu từ ngày 11 đến 16.12, các VĐV sẽ thi đấu trong 5 ngày và nghỉ trọn ngày chủ nhật 14.12.

Sân Suphachalasai, điểm nóng điền kinh đã sẵn sàng!

Nằm giữa trung tâm Bangkok, sân Supachalasai với bề dày lịch sử và hệ thống trang thiết bị hiện đại sẽ là nơi diễn ra các nội dung của môn điền kinh tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh mặt sân với lớp mặt mới, chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đua tốc độ tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

SEA Games 33 đang đến rất gần, và SVĐ Supachalasai đã gần như sẵn sàng. Từ mặt sân, thiết bị đến không gian khán đài, tất cả đều đang hướng đến khoảnh khắc các VĐV xuất phát, mở màn cho những cuộc đua tốc độ ẢNH: NHẬT THỊNH

Vận động viên chạy thử trên đường piste vào sáng ngày 6.12 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bóng đá nam, điền kinh và bơi luôn là những thế mạnh của thể thao Việt Nam. Vì vậy, các sân Rajamangala và Supachalasai chắc chắn sẽ là hai điểm thi đấu thu hút sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ Việt Nam trong những ngày SEA Games diễn ra ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nhân hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trên mặt sân trước ngày thi đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhân viên phụ trách điện kiểm tra từng mối nối, chuẩn bị cho toàn bộ sân vận động vận hành an toàn trong ngày thi đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Khán đài cũng được bổ sung ánh sáng, bảng thông báo điện tử chạy thử liên tục để tránh lỗi trong ngày thi đấu. Lối di chuyển dành cho VĐV được phân luồng lại, biển chỉ dẫn mới được lắp đặt theo nhận diện của SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sân Supachalasai tọa lạc ngay trung tâm Bangkok, nằm trong khuôn viên của Đại học Chulalongkorn – một trong những trường danh tiếng nhất của Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại SEA Games 32 năm 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 HCV. Đến kỳ đại hội tại Thái Lan lần này, mục tiêu của đội vẫn là giữ vững vị trí trong nhóm đầu khu vực ẢNH: NHẬT THỊNH

Điền kinh Việt Nam từng dẫn đầu SEA Games ở ba kỳ liên tiếp 2017, 2019 và 2022. Nhưng tại SEA Games 32 ở Campuchia, Thái Lan vươn lên chiếm lại ngôi đầu với 14 HCV. Năm nay, với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, đội điền kinh Thái Lan được đánh giá có nhiều cơ hội tiếp tục giữ vị trí số 1 khu vực ẢNH: NHẬT THỊNH