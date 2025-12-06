Malaysia chốt cực sớm ngày tổ chức SEA Games 34: Thời gian bất ngờ, môn bóng đá ở đâu?

SEA Games 34 năm 2027 tổ chức vào tháng 9, lần đầu kể từ năm 2001

Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, kỳ SEA Games 34 năm 2027 đã chính thức chốt thời điểm diễn ra vào tháng 9, cụ thể là từ ngày 18 đến 29.9.2027. Đây là lần đầu tiên kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á trở lại thi đấu vào thời điểm này kể từ năm 2001 ở Malaysia.

Malaysia sớm chuẩn bị cho SEA Games 34, tránh các sự cố như SEA Games 33 đang gặp phải tại Thái Lan Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, Malaysia tổ chức kỳ SEA Games gần nhất trên sân nhà là vào năm 2017 (lần thứ 29), với thời gian diễn ra từ ngày 19 đến 30.8.2017.

Kỳ SEA Games 30 tiếp theo năm 2019 tại Philippines được tổ chức vào mùa đông (tháng 12), tương tự như năm 2025 tại Thái Lan (lần thứ 33). Trong khi 2 kỳ SEA Games 31 và 32, lần lượt ở Hà Nội (Việt Nam) thi đấu năm 2022 và Phnom Penh, Campuchia năm 2023, đều diễn ra vào tháng 5.

"Việc lựa chọn thời điểm tổ chức SEA Games 34 là một sự tính toán chiến lược, vì từ ngày 18.9.2027 là kỳ nghỉ lễ của các trường đại học, trong khi về mặt khí tượng, thời điểm này vẫn còn trước khi mùa mưa bắt đầu, do đó đảm bảo điều kiện thời tiết ổn định hơn cho việc tổ chức các môn thể thao ngoài trời. Bên cạnh đó, thời điểm diễn ra SEA Games 34 cũng sẽ không trùng vào các ngày lễ lớn ở Malaysia", bà Hannah Yeoh cho biết trong cuộc họp báo tại Đài truyền hình Menara KBS ngày 5.12.

"Việc công bố thời gian và danh sách ban đầu của 38 môn thể thao tại SEA Games 34 cũng đã được quyết định trong phiên họp thứ hai của Ban tổ chức SEA Games 34 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 14 tại Putrajaya", bà Hannah Yeoh cho biết thêm.

Cũng theo bà Hannah Yeoh: "SEA Games 34 được tổ chức với 38 môn thể thao, và sẽ được thi đấu theo các cụm môn được chỉ định. Cụ thể, tại thành phố Sarawak sẽ là nơi đăng cai các môn thể thao dưới nước, cử tạ, bóng rổ, bowling, bowling trên sân cỏ, thể thao điện tử, thể dục dụng cụ, golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay Thái, bi sắt, bóng quần, taekwondo, quần vợt và wushu.

Tại Kuala Lumpur sẽ tổ chức 14 môn gồm cầu lông, bóng chuyền, bóng lưới, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, silat, bóng bầu dục và trượt nước. Trong khi, các môn đua xe đạp (tại nhà thi đấu Nilai Velodrome) và thuyền buồm (tổ chức tại Langkawi). Ở thành phố Penang, sẽ có các môn gồm bóng sàn, judo, snooker & billiards, cầu mây và quyền anh, còn tại Johor sẽ là môn bóng đá".

Tại Johor, sân đấu Sultan Ibrahim có sức chứa 40.000 chỗ ngồi là sân nhà của CLB Johor Darul Ta'zim, được xem là sân đấu bóng đá hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Sân này được xây dựng với kinh phí 48,6 triệu USD (khoảng 1.282 tỉ đồng), và được khánh thành cách đây 5 năm (tháng 2.2020).

Theo báo chí Malaysia, Hội đồng Olympic nước này (OCM) cùng với Ban thư ký Ủy ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (MASOC) sẽ trình đề xuất đầy đủ về 38 môn thể thao tại SEA Games 34 lên Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vào ngày 8.12 tại Bangkok (Thái Lan), một ngày trước khi kỳ SEA Games 33 chính thức khai mạc trên sân Rajamangala.

Đồng thời, bà Hannah Yeoh cũng công bố thời gian tổ chức ASEAN Para Games lần thứ 14, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23.10.2027 tại Kuala Lumpur, với 18 môn thể thao.