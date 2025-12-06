Lịch thi đấu U.23 Malaysia cực hay hôm nay: Không chắc thắng Lào nhưng muốn gây sốc cho… U.23 Việt Nam

Chưa bao giờ thấy U.23 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games lại tệ hại như lúc này

Nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena đã thốt lên như vậy, khi chứng kiến đội U.23 Malaysia bay sang Bangkok (Thái Lan) ngày 4.12 dự SEA Games 33 theo từng tốp cầu thủ và không có đầy đủ lực lượng 23 người như Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) công bố. U.23 Malaysia còn có sự chuẩn bị ngắn nhất chỉ 11 ngày, và đầy rẫy những hạn chế, các CLB cũng không chịu nhả quân đẩy HLV Nafuzi Zain rơi vào tình thế gần như bất lực.

HLV trưởng U.23 Malaysia Nafuzi Zain âm thầm đến Bangkok xem U.23 Việt Nam thi đấu Lào ngày 3.12 Ảnh: AFP

Trả lời báo chí Malaysia ngày 5.12, HLV Nafuzi Zain chia sẻ: "Chúng tôi chỉ vừa mới biết được số lượng cầu thủ sẽ có mặt trong trận đấu đầu tiên (gặp U.23 Lào), tổng cộng là 19 người. Có 3 cầu thủ chủ chốt là Ubaidullah Shamsul Fazili, Fergus Tierney và Aliff Izwan Yuslan không được CLB cho phép gia nhập với đội. Với lực lượng đang có trong tay, chúng tôi phải cố gắng tối đa và hy vọng sẽ có khởi đầu tốt đẹp".

Cũng theo HLV Nafuzi Zain: "U.23 Malaysia phải vượt qua những trở ngại hiện nay, nếu muốn hành trình tại SEA Games 33 tiếp tục và tiến vào bán kết như mục tiêu đề ra. Vắng 3 cầu thủ quan trọng Ubaidullah Shamsul Fazili, Fergus Tierney và Aliff Izwan Yuslan có thể khiến chúng tôi thiếu sự sáng tạo và cân bằng chiến thuật, nhưng những cầu thủ còn lại rất quyết tâm.

U.23 Lào đã cho thấy tiềm năng lớn của mình, họ thi đấu rất tốt trước U.23 Việt Nam dù thua tỷ số 1-2. Lối chơi của họ là phòng ngự rất tốt với số lượng lớn hậu vệ và phản công rất nhanh. Đó là vũ khí chính của họ. U.23 Lào cũng có phần lớn cầu thủ đã thi đấu ở đội tuyển và từng đối đầu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 gần đây".

U.23 Việt Nam (phải) trong trận thắng sít sao U.23 Lào tỷ số 2-1 ngày 3.12, U.23 Malaysia phải hết sức dè chừng Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nếu U.23 Malaysia vượt qua U.23 Lào, HLV Nafuzi Zain hy vọng ở trận tiếp theo và quan trọng nhất ở vòng bảng khi gặp U.23 Việt Nam lúc 16 giờ ngày 11.12, ông sẽ có sự bổ sung kịp thời của cầu thủ đội trưởng hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili.

Cầu thủ này đã được CLB Terengganu cho phép tập trung U.23 Malaysia sau trận gặp U.23 Lào. Nhưng tiền đạo Aliff Izwan Yuslan thì chưa chắc chắn, dù CLB Selangor đã đồng ý nhả quân. Chỉ có ngôi sao nhập tịch gốc Scotland, Fergus Tierney chỉ có thể góp mặt U.23 Malaysia nếu đội vào bán kết.

HLV Nafuzi Zain cho biết: "Tôi hy vọng toàn đội U.23 Malaysia hiện nay, với thành phần 19 cầu thủ trong tay, vẫn nỗ lực cao nhất giành trận thắng U.23 Lào khởi đầu suôn sẽ. Sau đó, chúng tôi sẽ dành mọi sự bất ngờ lớn nhất ở cuộc gặp U.23 Việt Nam. Tôi rất kỳ vọng những cầu thủ chủ chốt sẽ được các CLB cho đến tập trung đội tuyển ngay sau trận gặp U.23 Lào".

Trong khi đó, báo chí Malaysia cho rằng, đội quân của HLV Nafuzi Zain phải thắng U.23 Lào, nếu thua họ sẽ sớm về nước và kết thúc hành trình SEA Games 33. Vì trận còn lại gặp U.23 Việt Nam, cơ hội giành chiến thắng quá thấp trước đối thủ có sự chuẩn bị cực tốt và hưng phấn sau trận ra quân thắng đội Lào tỷ số 2-1 và có đến 8 ngày nghỉ để hồi phục.