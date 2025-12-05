Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Báo chí Indonesia lo mất HCV khi U.23 Thái Lan và Việt Nam quá mạnh

Giang Lao
Giang Lao
05/12/2025 11:45 GMT+7

CNN Indonesia dự đoán U.23 Thái Lan sẽ xoay tua đội hình trong trận gặp Singapore ngày 11.12, vì e ngại sẽ gặp U.23 Indonesia hoặc U.23 Việt Nam ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 chỉ khoảng 3 ngày sau đó.

U.23 Indonesia chưa thi đấu, nhưng đã lo mất HCV, vì U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam thị uy sức mạnh 'khủng'

Cả 2 ứng cử viên tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 là đội chủ nhà U.23 Thái Lan (bảng A) và U.23 Việt Nam (bảng B) ra quân với các thắng lợi và chứng minh sức mạnh rất "khủng" của mình. 

Qua đó, sẽ là thách thức cực lớn cho U.23 Indonesia trong hành trình bảo vệ HCV, HLV Indra Sjafri cũng đã thể hiện sự thận trọng, nhất là ở bối cảnh ngôi sao số 1 Marselino Ferdinan vắng mặt vào giờ chót vì chấn thương, CNN Indonesia bày tỏ.

- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam ra quân với trận thắng U.23 Lào và U.23 Thái Lan thị uy sức mạnh, khiến U.23 Indonesia lo lắng

Ảnh: Nhật Thịnh

Cũng theo CNN Indonesia, U.23 Thái Lan khởi động chiến dịch giành lại HCV môn bóng đá nam SEA Games với trận thắng quá tưng bừng trước Timor Leste với tỷ số tới 6-1. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của họ cũng xác định, khả năng sẽ xoay tua đội hình ở trận còn lại vòng bảng (gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 11.12), qua đó để không chỉ đảm bảo cơ hội giành ngôi nhất bảng, mà còn giữ quân để chuẩn bị cho trận bán kết.

U.23 Thái Lan rõ ràng đã sớm tính toán hướng đi của họ, duy trì thể lực cho các cầu thủ, ngăn ngừa chấn thương và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở vòng bán kết SEA Games 33. Họ chắc chắn đang tính đến khả năng sẽ đụng độ U.23 Indonesia hoặc U.23 Việt Nam ở bán kết, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Quốc Việt tiếc vì chưa ghi bàn, quyết tấm lấy 3 điểm trận gặp Malaysia

U.23 Việt Nam cũng có nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng B sau khi thắng U.23 Lào tỷ số 2-1, và đang có đến 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U.23 Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12.

Trong khi đó, đến ngày 8.12, U.23 Indonesia mới thi đấu trận ra quân ở bảng C tại thành phố Chiangmai gặp U.23 Philippines lúc 18 giờ. Đội quân của HLV Indra Sjafri cũng được đánh giá có nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng, khi trận còn lại gặp U.23 Myanmar lúc 18 giờ ngày 12.12.

Cả 3 đội gồm U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia được xem sẽ đứng đầu 3 bảng đấu lần lượt là A, B và C, nên chỉ còn 1 suất cho đội hạng nhì có thành tốt nhất vào bán kết. Dự kiến, đó sẽ là cuộc cạnh tranh của 3 đội U.23 Singapore, U.23 Malaysia và U.23 Philippines hoặc U.23 Myanmar.

Tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các cặp được xác định như sau: Cặp bán kết 1 là đội nhất bảng A hoặc B sẽ gặp đội nhất bảng C; cặp bán kết 2 là đội nhất bảng A hoặc B sẽ gặp đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng đấu. Do đó, tính đến nay (ngày 5.12) khả năng U.23 Thái Lan lo ngại sớm gặp U.23 Việt Nam hoặc U.23 Indonesia ở bán kết đều có thể xảy ra.

Vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 và bán kết 2 lúc 20 giờ cùng ngày 15.12. Trận tranh HCĐ diễn ra lúc 15 giờ 30 và chung kết lúc 19 giờ 30 cùng ngày 18.12. Tất cả các trận đều diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan.

