Xem trực tiếp SEA Games 33 trên HTV có gì đặc biệt?

Muôn màu SEA Games 33 trên HTV

Từ nay đến hết SEA Games 33 (20.12), HTV thực hiện hàng loạt chương trình như Đường đến vinh quang (phát sóng 19 giờ 45 trên HTV9), Chạm đỉnh vinh quang (phát lúc 11 giờ 53 trên HTV7, HTV9), Bản tin 1% (19 giờ 50, HTV9), Sắc màu SEA Games 33 (21 giờ, HTV Thể thao). Các chương trình trên cung cấp cho người hâm mộ công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, lịch thi đấu và kết quả, khoảnh khắc ấn tượng trong ngày, những câu chuyện truyền cảm hứng sau tấm huy chương cùng vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người xứ sở chùa vàng...

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc HTV động viên các thành viên tác nghiệp SEA Games 33 ẢNH: Đ.KHÔI

Người hâm mộ cũng có thể theo dõi cùng lúc nhiều môn thể thao, cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam trên hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá qua chương trình Tường thuật các môn thi đấu SEA Games 33 trên sóng và nền tảng số HTV. Ban tổ chức SEA Games 33 thông báo kế hoạch truyền hình trực tiếp 29/54 môn thể thao và ưu tiên hình ảnh của các tuyển thủ nước chủ nhà Thái Lan. Nhằm đáp ứng nhu cầu khán giả muốn được theo dõi các môn thể thao yêu thích như xe đạp, judo, kickboxing, MMA… đặc biệt là các trận đấu có tuyển thủ Việt Nam, HTV sẽ nỗ lực mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh về các môn thể thao tại SEA Games 33.

Thưởng thức trọn vẹn 'thể thao vua'

Nhiều chương trình đặc sắc ở SEA Games 33 được HTV thực hiện phục vụ khán thính giả ẢNH: Đ.KHÔI

Các trận đấu của đội U.23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 33 được tường thuật trực trên sóng phát thanh, truyền hình HTV, ứng dụng giải trí trực tuyến HTVM, VOHM và mạng xã hội fanpage HTV Thể thao, YouTube HTV Sports, TikTok HTV Thể thao. Đặc biệt ở SEA Games 33, HTV lần đầu tiên thực hiện cùng lúc 3 luồng bình luận trực tiếp trong một trận đấu bóng đá: bình luận trung lập - tập trung vào chuyên môn với chất giọng miền Nam đặc trưng của dàn bình luận viên kỳ cựu như Xuân Cường, Quang Huy, Tuấn Lâm, Thái Ân… Bình luận tương tác - thể hiện cảm xúc, bắt "trend" từ các bình luận viên trẻ. Cuối cùng là chương trình bình luận trên sóng phát thanh radio FM 87.8MHz với giọng đọc quen thuộc từ các bình luận viên Huỳnh Sang và Công Phán. Ngoài ra khán giả sẽ được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ, nhận định từ các vị khách mời đặc biệt là các chuyên gia bóng đá, ngôi sao giải trí, người nổi tiếng.