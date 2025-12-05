Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Xem trực tiếp SEA Games 33 trên HTV có gì đặc biệt?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/12/2025 07:50 GMT+7

Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM (HTV) sở hữu bản quyền truyền hình SEA Games 33, thực hiện nhiều chương trình đặc sắc giúp người hâm mộ trải nghiệm nghe và xem trọn vẹn.

Muôn màu SEA Games 33 trên HTV

Từ nay đến hết SEA Games 33 (20.12), HTV thực hiện hàng loạt chương trình như Đường đến vinh quang (phát sóng 19 giờ 45 trên HTV9), Chạm đỉnh vinh quang (phát lúc 11 giờ 53 trên HTV7, HTV9), Bản tin 1% (19 giờ 50, HTV9), Sắc màu SEA Games 33 (21 giờ, HTV Thể thao). Các chương trình trên cung cấp cho người hâm mộ công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, lịch thi đấu và kết quả, khoảnh khắc ấn tượng trong ngày, những câu chuyện truyền cảm hứng sau tấm huy chương cùng vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người xứ sở chùa vàng...

Xem trực tiếp SEA Games 33 trên HTV có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc HTV động viên các thành viên tác nghiệp SEA Games 33

ẢNH: Đ.KHÔI

Người hâm mộ cũng có thể theo dõi cùng lúc nhiều môn thể thao, cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam trên hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá qua chương trình Tường thuật các môn thi đấu SEA Games 33 trên sóng và nền tảng số HTV. Ban tổ chức SEA Games 33 thông báo kế hoạch truyền hình trực tiếp 29/54 môn thể thao và ưu tiên hình ảnh của các tuyển thủ nước chủ nhà Thái Lan. Nhằm đáp ứng nhu cầu khán giả muốn được theo dõi các môn thể thao yêu thích như xe đạp, judo, kickboxing, MMA… đặc biệt là các trận đấu có tuyển thủ Việt Nam, HTV sẽ nỗ lực mang đến cho khán giả nhiều hình ảnh về các môn thể thao tại SEA Games 33.

Thưởng thức trọn vẹn 'thể thao vua'

Xem trực tiếp SEA Games 33 trên HTV có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Nhiều chương trình đặc sắc ở SEA Games 33 được HTV thực hiện phục vụ khán thính giả

ẢNH: Đ.KHÔI

Các trận đấu của đội U.23 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 33 được tường thuật trực trên sóng phát thanh, truyền hình HTV, ứng dụng giải trí trực tuyến HTVM, VOHM và mạng xã hội fanpage HTV Thể thao, YouTube HTV Sports, TikTok HTV Thể thao. Đặc biệt ở SEA Games 33, HTV lần đầu tiên thực hiện cùng lúc 3 luồng bình luận trực tiếp trong một trận đấu bóng đá: bình luận trung lập - tập trung vào chuyên môn với chất giọng miền Nam đặc trưng của dàn bình luận viên kỳ cựu như Xuân Cường, Quang Huy, Tuấn Lâm, Thái Ân… Bình luận tương tác - thể hiện cảm xúc, bắt "trend" từ các bình luận viên trẻ. Cuối cùng là chương trình bình luận trên sóng phát thanh radio FM 87.8MHz với giọng đọc quen thuộc từ các bình luận viên Huỳnh Sang và Công Phán. Ngoài ra khán giả sẽ được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ, nhận định từ các vị khách mời đặc biệt là các chuyên gia bóng đá, ngôi sao giải trí, người nổi tiếng.

Tin liên quan

Lộ diện kênh phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam: Đấu Thái Lan, Indonesia và Malaysia khi nào?

Lộ diện kênh phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam: Đấu Thái Lan, Indonesia và Malaysia khi nào?

Đội tuyển futsal Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33. Chia sẻ về giai đoạn nước rút này, HLV trưởng Diego Giustozzi khẳng định toàn đội đến đại hội thể thao khu vực với tinh thần cao nhất, coi mỗi trận đấu như một trận chung kết thực sự.

Các kênh phát trực tiếp trận ra quân U.23 Việt Nam, tự tin đánh bại Lào

Lộ diện kênh trực tiếp 'cực xịn' SEA Games 33 ở Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Htv Xem trực tiếp SEA Games 33 thể thao việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận