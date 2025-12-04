Bóng rổ Malaysia thưởng mỗi cầu thủ 2,2 tỉ đồng nếu giành HCV, nhắc tên đội tuyển Việt Nam

Theo ông Datuk Seri Lee Tian Hock, số tiền 350.000 ringgit (hơn 2,2 tỉ đồng) không chỉ dành riêng cho mỗi cầu thủ mà bất kỳ thành viên nào trong ban huấn luyện đội tuyển bóng rổ Malaysia cũng sẽ nhận được phần thưởng tương tự.

“Đây là lần thứ 3 tôi đưa ra phần thưởng như vậy tại SEA Games. MABA đang có sẵn trong tay những phần thưởng giá trị, sẵn sàng trao tặng cho các cầu thủ và HLV xứng đáng”, ông Datuk Seri Lee Tian Hock nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Datuk Seri Lee Tian Hock tiết lộ, nếu giành HCV tại SEA Games 33 các cầu thủ và HLV của đội tuyển bóng rổ Malaysia sẽ không nhận trực tiếp 350.000 ringgit. Thay vào đó, họ sẽ nhận được giá trị quy đổi là 1 căn chung cư trị giá 330.000 ringgit (hơn 2,1 tỉ đồng) và 20.000 ringgit tiền mặt (hơn 100 triệu đồng).

Ông Datuk Seri Lee Tian Hock tuyên bố đã chuẩn bị sẵn các phần thưởng cho đội tuyển bóng rổ Malaysia ẢNH: FBNV

Theo nhận định của ông Datuk Seri Lee Tian Hock, cơ hội giành HCV của đội tuyển bóng rổ SEA Games 33 tại Thái Lan là rất cao. Trước khi tham dự Đại hội lớn nhất Đông Nam Á, MABA cũng chi số tiền lớn, giúp các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển bóng rổ Malaysia có nhiều đợt tập huấn nước ngoài, nâng cao trình độ.

Ký giả trang Metro nhận xét: “Ông Datuk Seri Lee Tian Hock tự tin rằng cơ hội bước lên bục cao nhất của đội tuyển bóng rổ Malaysia lần này sẽ sáng sủa hơn sau sự thay đổi trong quy định của Ban tổ chức. Nguyên nhân là do nước chủ nhà Thái Lan đã đặt ra điều kiện không cho phép các cầu thủ nhập tịch thi đấu, thay vào đó chỉ cho phép các cầu thủ nội địa”.

Chủ tịch MABA cũng bất ngờ nhắc trực tiếp đến đội tuyển bóng rổ Việt Nam: “Ở các kỳ SEA Games tại Philippines và Campuchia trước đây, các đội đối thủ có thể hình cao lớn, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia có thành tích tốt. Vì vậy, với quy định mới của Thái Lan, chắc chắn sức mạnh của các đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ yếu hơn một chút. Đồng thời, điều này cũng mở ra cơ hội cho chúng tôi cạnh tranh với Việt Nam, Indonesia hay cả Thái Lan và Philippines. Ít nhất chúng tôi cũng có cơ hội tươi sáng để mang về HCĐ hoặc HCB".

Ngoài việc công bố phần thưởng lớn cho các VĐV giành HCV tại SEA Games 33, MABA cũng công bố số tiền chuẩn bị thưởng cho những người giành HCB hoặc HCĐ. Theo đó, nếu giành HCB, mỗi VĐV và HLV đội tuyển Malaysia sẽ được thưởng 20.000 ringgit tiền mặt (hơn 100 triệu đồng) và 10.000 (hơn 50 triệu đồng) cho HCĐ.