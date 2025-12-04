U.23 Việt Nam ‘phơi thóc’ giữa nắng gắt, HLV Kim tâm lý cực ổn: Sẽ thắng Malaysia, không còn đường lùi

Tại sao U.23 Việt Nam đổi 'múi giờ' tập luyện?

Chiều 4.12, trên sân tập RBAC Stadium, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện, hướng đến cuộc đối đầu Malaysia vào ngày 11.12 tới. Nhưng hôm nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu rèn quân lúc hơn 15 giờ, khi thời tiết tại Bangkok vẫn còn tương đối nắng nóng, khoảng 33 độ C. Trong khi đó, ở những buổi tập trước, đội U.23 Việt Nam tập luyện lúc 17 giờ. Rất có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò làm quen với khung giờ này để chơi tốt hơn ở trận gặp Malaysia sắp tới, diễn ra lúc 16 giờ.

Nắng vẫn khá gắt ở thời điểm đội U.23 Việt Nam chuẩn bị tập luyện ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

Nhóm cầu thủ đá chính chỉ tập nhẹ, có tinh thần rất tốt, thể hiện qua nụ cười rạng rỡ của Đình Bắc, Trung Kiên ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cầu thủ này còn rất ngẫu hứng, trổ tài tâng bóng bằng ống đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, các cầu thủ nhóm dự bị tập luyện với cường độ cao ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim Sang-sik cũng rất vui vẻ, tham gia tâng bóng cùng học trò ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong buổi tập này, HLV Kim Sang-sik cho nhóm đá chính, thi đấu nhiều trong chiến thắng 2-1 trước Lào hôm 3.12 được nghỉ ngơi, hồi phục. Nhóm còn lại vẫn tập luyện như bình thường. Riêng Xuân Bắc, cầu thủ dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp 1 được ở lại khách sạn để tự tập gym hồi phục.

Dù chiến thắng 2-1 trước Lào chưa khiến đội U.23 Việt Nam thực sự hài lòng, các cầu thủ cho thấy mình đã để lại trận đấu này ở phía sau lưng, hướng đến cuộc đối đầu quan trọng sắp tới. Văn Khang và các đồng đội tỏ ra vui vẻ, thoải mái và cũng không kém phần nghiêm túc, quyết tâm. Cá nhân HLV Kim Sang-sik cũng có trạng thái tâm lý tốt. Ông chơi bóng, đùa giỡn cùng các học trò, giúp sân tập có thêm tiếng cười.

Đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Trước đó, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự sẽ đến sân để theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Lào, diễn ra lúc 16 giờ ngày 6.12. Phải thắng trận gặp Malaysia, cơ hội vào bán kết của U.23 Việt Nam mới rộng mở.

