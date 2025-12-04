Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Chonburi)
04/12/2025 12:25 GMT+7

Chân sút số 1 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như đang đứng trước kỷ lục ghi bàn liên tiếp ở 6 kỳ SEA Games, đồng thời vượt qua cột mốc 12 bàn thắng cô đang sở hữu.

Dấu ấn lịch sử của Huỳnh Như tại các kỳ SEA Games

Có lẽ trong làng bóng đá nữ Đông Nam Á không ai có thành tích đặc biệt như Huỳnh Như. Cô gái vàng của bóng đá Việt Nam từ khi xuất hiện chính thức tại SEA Games 2013 tổ chức ở Myanmar đã có ngay bàn thắng đầu tiên. Để rồi từ đó trở đi trong 5 kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á liên tiếp, cô liên tục ghi dấu giày bởi những bàn thắng rất ấn tượng với tổng cộng là 12 bàn. Một kỷ lục cực lớn mà đến nay những người yêu thích bóng đá nữ trong khu vực nhìn nhận rằng khó có ai phá được.

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?- Ảnh 1.

Huỳnh Như tự tin sẽ ghi bàn ở kỳ SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

12 bàn thắng của Huỳnh Như bắt đầu từ trận đại thắng Philippines 7-0 tại Mandalay (Myanmar) ở SEA Games 2013. Khi đó, cô góp công 1 bàn cùng với các đồng đội đàn chị như Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn và Tuyết Dung. Ở giải này, Huỳnh Như còn có 1 bàn thắng trong trận bán kết thắng Malaysia 4-0. 3 bàn thắng kế tiếp đều ở sân UM Arena (Kuala Lumpur, Malaysia) trong khuôn khổ SEA Games 2017. Đặc biệt cả 3 bàn thắng này đều vào lưới Philippines, Myanmar và Malaysia. Đây cũng là 3 đối thủ vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?- Ảnh 2.

Nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Như trên sân tập

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở SEA Games 2019 tại Philippines, Huỳnh Như lại đóng góp cú đúp bàn thắng chỉ trong một trận duy nhất là thắng đậm Indonesia 6-0. Tương tự 2 năm sau ở SEA Games 31, cô gái vàng của Việt Nam cũng ghi 2 bàn thắng nhưng ở 2 trận quan trọng. Sau khi không ghi bàn ở vòng bảng, Huỳnh Như đã "nổ súng" liên tiếp ở 2 trận bán kết thắng Myanmar và chung kết thắng Thái Lan. Đáng nói đó đều là bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc. Cả 2 bàn thắng đều thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh ghi bàn quá tuyệt vời của Huỳnh Như.

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?- Ảnh 3.

Huỳnh Như thực hiện bài tập cùng đồng đội trên sân tập San Suk Chonburi

ẢNH: KHẢ HÒA

Đến kỳ SEA Games 2023 tại Campuchia, Huỳnh Như lại đóng góp 3 bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là 2 bàn thắng mở tỷ số trong trận vòng bảng thắng 3-1 và chung kết thắng 2-0 trước đối thủ Myanmar. Bàn còn lại ghi từ chấm phạt đền ở phút 90+3 vào lưới đội chủ nhà Campuchia ở bán kết. Tổng cộng sau 5 kỳ SEA Games liên tiếp, Huỳnh Như đã ghi đến 12 bàn thắng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?- Ảnh 4.

Huỳnh Như tập chiến thuật, cô khát khao ghi bàn

ẢNH: KHẢ HÒA

Kỳ SEA Games thứ 6, Huỳnh Như sẽ ghi nhiều hơn 2 bàn?

5 kỳ SEA Games liên tiếp ghi bàn, ít nhất là 2 và nhiều nhất 3 bàn ở một kỳ đại hội là dấu ấn mà Huỳnh Như để lại to lớn, nhưng đồng thời cũng là thách thức cho cô gái 34 tuổi này. Liệu cô sẽ lại ghi bàn tiếp ở kỳ SEA Games có thể là cuối cùng của mình hay không? Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi không dễ trả lời vì còn tùy thuộc vào yếu tố thể lực, phong độ và lối chơi, nhất là thời gian qua HLV Mai Đức Chung đã có những điều chỉnh riêng cho Huỳnh Như. Có thể cô gái quê Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) sẽ lùi về phía sau giữ vai trò tổ chức nhiều hơn để trao nhiệm vụ ghi bàn lại cho Hải Yến, Thúy Hằng hoặc đồng đội trẻ Ngọc Minh Chuyên.

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?- Ảnh 5.

Huỳnh Như vẫn là đầu tàu của đội tuyển nữ Việt Nam

ẢNH: KHẢ HÒA

Dù vậy khả năng ghi bàn để đóng góp tốt vào thành tích của đội tuyển Việt Nam vẫn là điều mà Huỳnh Như luôn phấn đấu hướng đến. Bản năng sát thủ, có duyên với những trận đấu quan trọng và then chốt luôn giúp cho cô trở thành "đầu tàu" và nhiều lúc trở thành người giải tỏa tâm lý, mang đến lối chơi tự tin và thanh thoát cho toàn đội.

Bản thân Huỳnh Như cũng rất khao khát được ra sân và nếu có cơ hội sẽ lại ghi bàn như năm 2017 vào lưới cả 3 đối thủ mình sẽ gặp ở vòng bảng là Malaysia, Philippines, Myanmar. Làm được như vậy cô sẽ có nhiều hơn 2 bàn thắng và hy vọng cùng đội tuyển nữ lần thứ 5 đăng quang liên tiếp SEA Games và cũng là lần thứ 9 trong lịch sử. Thành công chung của toàn đội khi ấy sẽ vẹn toàn nếu Huỳnh Như có bàn thắng tại vùng đất lành Chonburi, nơi cô từng ăn mừng sau trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á với Thái Lan.

Huỳnh Như nối dài kỷ lục chưa từng có ở SEA Games tại vùng đất lành Chonburi?- Ảnh 6.

Huỳnh Như dẫn bóng tấn công

ẢNH: KHẢ HÒA

