Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Thái Lan)
02/12/2025 13:49 GMT+7

Chiều nay, 2.12, đội tuyển nữ Việt Nam với 31 thành viên đã có mặt tại Thái Lan với mục tiêu lần thứ 5 liên tiếp giành HCV SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy tự tin

Dù phải dậy rất sớm để rời khách sạn Đệ Nhất từ lúc 5 giờ trực chỉ sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không một ai của đội tuyển nữ Việt Nam cảm thấy còn "chưa đã" giấc ngủ của mình. Ngược lại sau hơn một ngày trở về từ Nhật Bản được hồi phục thoải mái, tâm trạng mọi người đều háo hức. Cả đội đều phấn chấn và bày tỏ niềm vui sắp được góp mặt ở ngày hội lớn, nơi mà họ sẽ gặp lại rất nhiều đối thủ đã chạm trán với mình không ít lần trong những năm qua như Myanmar, Philippines hay Malaysia.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 33

ẢNH: HUỲNH NHƯ

HLV Mai Đức Chung có lẽ là người tất bật nhất, lúc nào cũng toát lên khí chất của một vị thuyền trưởng luôn tận tụy và hết sức lo lắng cho học trò. Ông luôn miệng đôn đốc, nhắc nhở từng cô gái một nhanh chóng làm thủ tục check-in, khẩn trương qua cửa hải quan và tập trung đúng giờ giấc quy định. Ông liên tục liếc nhìn từng người, để ý đến trạng thái tinh thần và yêu cầu các thành viên của tổ hậu cần bám sát, không để xảy ra bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 2.

Nụ cười vẫn hiện diện trên môi HLV Mai Đức Chung

ẢNH: HUỲNH NHƯ

Huỳnh Như, Bích Thùy, Kim Thanh có lẽ là những cô gái vui tính và lạc quan nhất. Họ luôn mỉm cười chào mọi người và thể hiện sự tự tin sẽ cùng cả đội chiến đấu hết mình cho chiến thắng trên đất Thái. Tất cả đều hiểu rằng trong số những HCV được đoàn thể thao Việt Nam dự báo tại SEA Games 33 không thể không nhắc đến đội tuyển bóng đá nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng trước cơ hội lên ngôi lần thứ 9 và 5 lần liên tiếp vô địch.

Ngay sau khi đến Bangkok được sự hỗ trợ của BTC, cả đội đã nhanh chóng di chuyển về Chonburi, một tỉnh nằm ở phía đông nam thủ đô Thái Lan, cách 80 km. Cả đội sẽ trú ngụ tại khách sạn 5 sao Classic Kameo Sriracha, nằm ở miền trung của Chonburi, trên đường đi Pattaya. Nơi đóng quân của đội tuyển nữ sẽ cách sân thi đấu 22 km và phải di chuyển mất 35 phút. Theo dự kiến đội tuyển nữ sẽ có buổi tập lúc 18 giờ chiều nay ngay sau khi đến Chonburi.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở tại khách sạn 5 sao Classic Kameo Sriracha, Chonburi

ẢNH: HUỲNH NHƯ

Chonburi là nơi tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội cùng bảng B với Myanmar, Philippines và Malaysia. Hai trong ba đối thủ gồm Myanmar, Philippines hứa hẹn là chướng ngại khó chịu đối với Huỳnh Như cùng các đồng đội.

Ngay từ vòng bảng, 3 đội Việt Nam, Philippines và Myanmar đã phải sớm loại nhau để tranh chấp 2 vé vào bán kết. Đây cũng là tình cảnh từng xảy ra tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam từng thắng Myanmar 3-1, nhưng lại để thua Philippines 1-2. May cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung cách đây 2 năm, Myanmar có chiến thắng 1-0 trước Philippines cũng ở vòng bảng. Nhờ đó, chúng ta xếp nhất bảng A SEA Games 32 do hơn 2 đối thủ kia chỉ số phụ.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 7.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 8.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 9.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại SEA Games 33: Chờ cột mốc mới lịch sử - Ảnh 10.

Một số hình ảnh về đội tuyển nữ Việt Nam tại Chonburi

ẢNH: HUỲNH NHƯ

