Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Vạn dính chấn thương: Chia tay SEA Games trong tiếc nuối

Huỳnh Như cùng đồng đội đến Nhật Bản an toàn, tập dưới trời lạnh 14 độ C



Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Nagoya và hoàn tất thủ tục nhập cảnh, đội tuyển nữ Việt Nam được Ban tổ chức địa phương đón tiếp chu đáo và hỗ trợ di chuyển ra xe buýt. Sau quãng đường khoảng 2 tiếng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại khách sạn đóng quân. Các cầu thủ nhanh chóng ổn định nơi ở, ăn uống và nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng sau hành trình dài.

Đến buổi chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập tại TP.Hamamatsu. Buổi tập chủ yếu gồm các bài vận động nhẹ, chạy bền, thả lỏng và làm quen với thời tiết địa phương. TP.Hamamatsu hiện có nhiệt độ ngoài trời ở mức khoảng 14 độ C – khá lạnh so với điều kiện tại Việt Nam, vì thế Huỳnh Như cùng các đồng đội phải có thời gian thích ứng.

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua buổi tập đầu tiên ở Nhật Bản ẢNH: VFF

Trung vệ Chương Thị Kiều vắng mặt trong đợt tập huấn vì chấn thương ẢNH: ĐỨC ĐỒNG

Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam thiếu sự phục vụ của hậu vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn trong đợt tập huấn này do cả hai đang trong quá trình điều trị chấn thương, không kịp hồi phục để góp mặt cùng đội. Vạn bị gãy xương đòn vai, phải nghỉ 3 tháng.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, lần lượt vào các ngày 24.11, 26.11 và 28.1, gặp các đội nữ của các trường Đại học Aichi Toho, Shizouka Sangyo và CLB Shizouka SSU Bonita. Đây sẽ là những bài kiểm tra quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện chuyên môn trước khi hướng tới mục tiêu bảo vệ thành tích tại SEA Games 33.