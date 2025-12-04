Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Tin vui từ U.23 Việt Nam: Xuân Bắc tránh được kịch bản xấu nhất

Linh Nhi
Linh Nhi
04/12/2025 12:33 GMT+7

Một trong những nỗi lo lớn nhất sau chiến thắng trận mở màn chính là tình trạng sức khỏe của Xuân Bắc, tiền vệ phải rời sân sớm trong hiệp 1 vì chấn thương.

Cập nhật mới nhất về chấn thương của Xuân Bắc, có kịp gặp U.23 Malaysia? - Ảnh 1.

Xuân Bắc (12) trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Xuân Bắc may mắn thoát chấn thương nặng

Phút 39, tiền vệ Xuân Bắc nhận cú va chạm khá mạnh từ cầu thủ U.23 Lào, anh tỏ ra khá đau đớn. Sau đó các bác sĩ đã đề nghị HLV Kim Sang-sik rút anh ra khỏi sân.

Những phút còn lại của trận đấu, U.23 Việt Nam thi đấu với cặp tiền vệ trung tâm Thái Sơn - Quốc Cường. Bộ đôi này đã kiểm soát khu vực trung tuyến khá ổn, trong cả vai trò đánh chặn và điều phối bóng.

Lào tiến bộ vượt bậc, U.23 Việt Nam ‘thoát hiểm’ nhờ Đình Bắc

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết sẽ phải chờ bác sĩ kiểm tra thêm để nắm chắc mức độ chấn thương của Xuân Bắc. Rất may, kết quả cuối cùng đã xác nhận anh tránh được kịch bản xấu nhất.

Mục tiêu 3 điểm trước U.23 Malaysia

Cập nhật mới nhất về chấn thương của Xuân Bắc, có kịp gặp U.23 Malaysia? - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik sẽ có đội hình mạnh nhất gặp U.23 Malaysia

ảnh: Nhật Thịnh

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Xuân Bắc bị đau gối nhưng may mắn không nghiêm trọng, chỉ bị dập nhẹ phần mềm. Dự kiến, nhạc trưởng của CLB PVF-CAND chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày là có thể trở lại thi đấu.

Tính từ hôm nay, U.23 Việt Nam sẽ còn đến 1 tuần chuẩn bị và điều chỉnh lại tâm lý, thể lực trước khi bước vào trận quyết định tranh ngôi đầu bảng B, gặp U.23 Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 11.12.

Quãng thời gian này là đủ để Xuân Bắc kịp trở lại, tìm được cảm giác và thể lực tốt nhất cho trận đấu U.23 Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để vào bán kết với tư cách xếp đầu bảng B.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Bắc U.23 Việt Nam U.23 Malaysia Sea games Kim
