Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Quốc Việt tiết lộ tình huống ‘đấu tranh’ với trọng tài, cực tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
04/12/2025 16:20 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt tin tưởng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn ở trận thứ 2 và đánh bại U.23 Malaysia để đoạt ngôi đầu bảng B.

Quốc Việt tiết lộ tình huống ‘đấu tranh’ với trọng tài, cực tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia- Ảnh 1.

Quốc Việt chia sẻ cùng truyền thông trước thềm buổi tập ngày 4.12

ảnh: Nhật Thịnh

Quốc Việt tiếc về cơ hội bỏ lỡ trước U.23 Lào

Trả lời báo chí trước thềm buổi tập chiều 4.12, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết tâm lý của toàn đội U.23 Việt Nam đang rất tốt. Tất cả đều tự tin sẽ thi đấu thành công, giành trọn 3 điểm trước U.23 Malaysia.

Chân sút của Ninh Bình FC bày tỏ: "Tôi nghĩ hôm qua tất cả anh em đều thi đấu tốt trước U.23 Lào. Đội U.23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Tôi nghĩ bước sang trận thứ 2 toàn đội sẽ cố gắng cải thiện và ghi thật nhiều bàn.

Cũng hơi tiếc một chút khi anh em chưa thể ghi được nhiều bàn thắng. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã động viên cả đội trận đầu tiên rất là khó khăn nên có được 3 điểm cũng rất là tốt rồi".

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

U.23 Việt Nam tự tin đánh bại U.23 Malaysia

Quốc Việt tiết lộ tình huống ‘đấu tranh’ với trọng tài, cực tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam vui vẻ sau 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33

ảnh: Nhật Thịnh

Cũng trong buổi nói chuyện trên sân vận động thuộc Trường ĐH RBAC, chân sút trẻ sinh năm 2003 cũng báo tin vui về trường hợp chấn thương của tiền vệ Xuân Bắc cũng như tình huống xung quanh bàn thắng thứ 2 của Đình Bắc trước U.23 Lào.

"Sau bàn thắng của Đình Bắc, do không có VAR nên anh em ra phản ứng lại trọng tài, cũng không nghĩ trọng tài sẽ thay đổi quyết định. Riêng về Xuân Bắc, tôi cho rằng khoảng 2-3 ngày nữa bạn ấy sẽ bình phục chấn thương.

Ở vòng bảng SEA Games 33, đội U.23 Việt Nam thi đấu lúc 16 giờ ở Bangkok nhưng thời tiết mát hơn so với Việt Nam, không nắng nóng quá. Tất cả cầu thủ U.23 Việt Nam vào sân đều cố gắng thi đấu hết mình và tôi cũng vậy.

Quốc Việt tiết lộ tình huống ‘đấu tranh’ với trọng tài, cực tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia- Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik vui vẻ theo dõi các học trò tập luyện

ảnh: Nhật Thịnh

Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn và cá nhân tôi thấy rất tiếc khi chưa thể làm được điều này trước U.23 Lào. Hàng tiền vệ và tiền đạo U.23 Việt Nam đang chơi ổn, chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm mà thôi.

Tôi chưa xem U.23 Malaysia đá nhiều, nhưng qua những lần đã thi đấu với họ thì tôi tự tin sẽ thi đấu tốt trước đối thủ này, mục tiêu chắc chắn là 3 điểm", Quốc Việt nhấn mạnh.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ về Huỳnh Như, HLV Malaysia muốn gây sốc cho Việt Nam

HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ về Huỳnh Như, HLV Malaysia muốn gây sốc cho Việt Nam

HLV Mai Đức Chung cho biết như vậy tại buổi họp báo chiều 4.12, trước trận ra quân giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Malaysia ở môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Tin vui từ U.23 Việt Nam: Xuân Bắc tránh được kịch bản xấu nhất

U.23 Việt Nam giá trị 88,7 tỉ đồng cao nhất SEA Games 33, U.23 Indonesia ngậm ngùi

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Việt U.23 Việt Nam Kim U.23 Lào U.23 Malaysia Sea games Bangkok
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận