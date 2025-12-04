Quốc Việt tiết lộ tình huống ‘đấu tranh’ với trọng tài, cực tin U.23 Việt Nam sẽ thắng Malaysia

Quốc Việt chia sẻ cùng truyền thông trước thềm buổi tập ngày 4.12 ảnh: Nhật Thịnh

Quốc Việt tiếc về cơ hội bỏ lỡ trước U.23 Lào

Trả lời báo chí trước thềm buổi tập chiều 4.12, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết tâm lý của toàn đội U.23 Việt Nam đang rất tốt. Tất cả đều tự tin sẽ thi đấu thành công, giành trọn 3 điểm trước U.23 Malaysia.

Chân sút của Ninh Bình FC bày tỏ: "Tôi nghĩ hôm qua tất cả anh em đều thi đấu tốt trước U.23 Lào. Đội U.23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Tôi nghĩ bước sang trận thứ 2 toàn đội sẽ cố gắng cải thiện và ghi thật nhiều bàn.

Cũng hơi tiếc một chút khi anh em chưa thể ghi được nhiều bàn thắng. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã động viên cả đội trận đầu tiên rất là khó khăn nên có được 3 điểm cũng rất là tốt rồi".

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

U.23 Việt Nam tự tin đánh bại U.23 Malaysia

U.23 Việt Nam vui vẻ sau 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33 ảnh: Nhật Thịnh

Cũng trong buổi nói chuyện trên sân vận động thuộc Trường ĐH RBAC, chân sút trẻ sinh năm 2003 cũng báo tin vui về trường hợp chấn thương của tiền vệ Xuân Bắc cũng như tình huống xung quanh bàn thắng thứ 2 của Đình Bắc trước U.23 Lào.

"Sau bàn thắng của Đình Bắc, do không có VAR nên anh em ra phản ứng lại trọng tài, cũng không nghĩ trọng tài sẽ thay đổi quyết định. Riêng về Xuân Bắc, tôi cho rằng khoảng 2-3 ngày nữa bạn ấy sẽ bình phục chấn thương.

Ở vòng bảng SEA Games 33, đội U.23 Việt Nam thi đấu lúc 16 giờ ở Bangkok nhưng thời tiết mát hơn so với Việt Nam, không nắng nóng quá. Tất cả cầu thủ U.23 Việt Nam vào sân đều cố gắng thi đấu hết mình và tôi cũng vậy.

HLV Kim Sang-sik vui vẻ theo dõi các học trò tập luyện ảnh: Nhật Thịnh

Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn và cá nhân tôi thấy rất tiếc khi chưa thể làm được điều này trước U.23 Lào. Hàng tiền vệ và tiền đạo U.23 Việt Nam đang chơi ổn, chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm mà thôi.

Tôi chưa xem U.23 Malaysia đá nhiều, nhưng qua những lần đã thi đấu với họ thì tôi tự tin sẽ thi đấu tốt trước đối thủ này, mục tiêu chắc chắn là 3 điểm", Quốc Việt nhấn mạnh.