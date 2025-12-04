HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ về Huỳnh Như, HLV Malaysia muốn gây sốc cho Việt Nam

HLV Mai Đức Chung thận trọng nhưng đầy quyết tâm

HLV Mai Đức Chung nói: "SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với các đội bóng trong khu vực. Thời gian qua đội nào cũng có thay đổi và tiến bộ, nhất là ở giải Đông Nam Á diễn ra tại Hải Phòng vừa qua, các đối thủ của Việt Nam đều mạnh lên. Đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch SEA Games nên cần phải nỗ lực hết sức".

4 HLV trưởng 4 đội bảng B tham gia họp báo ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Chung cũng nhấn mạnh: "Ngày mai (5.12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu trận đầu tiên và cũng là trận bản lề nên chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Trận nào ở bảng B cũng quan trọng. Tôi đánh giá cao 2 đối thủ Myanmar và Philippines. Cho nên, chúng tôi phải thắng trận đầu tiên mới có cơ hội vào vòng trong. Sự tập trung cho trận ngày mai sẽ ở mức tối đa. Chúng tôi sẽ không chủ quan vì trình độ các đội giờ đây cũng đã được nâng lên rất nhiều. Như các bạn cũng thấy, U.23 Lào đã gây khó khăn như thế nào cho đội nam chúng ta nên phải cẩn trọng và quyết tâm thật cao".

HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn ẢNH: KHẢ HÒA

Khi được hỏi về HLV của Malaysia, ông Chung nói: "Ông ấy đến từ quốc gia mạnh về bóng đá là Brazil nên có thể sẽ có nhiều đóng góp hữu hiệu cho bóng đá Malaysia. Tôi rất tôn trọng năng lực của ông ấy". Trước câu hỏi khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Malaysia vẫn còn đủ lớn, vậy ông có tin rằng một chiến thắng sẽ đến. HLV Mai Đức Chung trả lời: "Thực ra đội tuyển Việt Nam đã không có kết quả quá tốt ở đấu trường Đông Nam Á thời gian qua khi chỉ về thứ 3. Nhưng tôi tin đội tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn vì có những phẩm chất để đạt được nhiều thứ tại SEA Games lần này".

HLV Mai Đức Chung trả lời báo chí Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung đánh giá "Chúng tôi rất lâu mới quay lại đất nước Thái Lan và thực tế cách đây 6 năm chúng tôi cũng đã đến Chonburi thi đấu AFF Cup. Và đến bây giờ chúng tôi quay lại để thi đấu với tất cả các đội. Chúng tôi sẽ phát huy tình hữu nghị, thi đấu với tinh thần thể thao cao nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị cho SEA Games hơn 1 tháng qua, có VĐV trẻ nhiều, có một số VĐV lớn tuổi chấn thương nên khó khăn hiện nay là chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi. Tôi sẽ mạnh dạn đưa một số VĐV trẻ vào thi đấu ở SEA Games lần này. Và sẽ sử dụng các vị trí lớn tuổi như Huỳnh Như một cách hợp lý nhất".

HLV Mai Đức Chung tự tin trước trận ra quân ẢNH: KHẢ HÒA

Trước lo ngại vắng mặt của những hậu vệ kỳ cựu như Chương Thi Kiều thì hàng phòng ngự liệu có vững vàng, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển đã có nhiều phương án vì các vị trí khác đã và đang tiến bộ, đủ sức lắp vào khoảng trống đó. Ngay vị trí bị chấn thương của Dương Thị Vân cũng đã có người đảm bảo. Có thể sức mạnh giảm đi chút ít, nhưng tinh thần vẫn ổn định và đội bóng vẫn tự tin đặt kỳ vọng cao vào SEA Games lần này.

HLV Mai Đức Chung tại buổi họp báo ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Malaysia hy vọng có thể gây bất ngờ

HLV Joe Cornelli (57 tuổi, Brazil) của Malaysia cho rằng đội bóng của ông có sự chuẩn bị tốt. "Dù sẽ thi đấu với các đối thủ rất mạnh trong bảng, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tự tin Đội hình của chúng tôi có một số cầu thủ còn rất trẻ, nhưng chúng tôi đã có những trận đấu giao hữu tích lũy tốt, như trận thắng Bangladesh Về cơ bản hài tôi hài lòng với phong độ hiện tại dù cũng có lúc có những điều cần phải hoàn thiện. Tôi biết Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng tôi hy vọng có thể sẽ chơi tốt, biết đâu sẽ gây được bất ngờ".

HLV người Brazil của đội tuyển nữ Malaysia hy vọng sẽ chơi tốt, biết đâu có thể gây bất ngờ ẢNH: KHẢ HÒA

Còn HLV Mark Torcaso (51 tuổi người Úc của đội tuyển nữ Philippinescho biết " Chúng tôi rơi vào bảng đấu có sự cạnh tranh quyết liệt vì bảng đấu này đều tập trung những đối thủ nặng ký và chúng tôi không được phép sơ sẩy". Trong khi đó HLV Uki Tetsuro (54 tuổi, Nhật Bản) cho biết; "Tôi có cơ hội dự giải đấu tuyệt vời tại đây. Đội tuyển nữ Myanmar đã tập huấn 3 trận tại Nhật Bản và đã có sự thay đổi rõ nét. Tôi kỳ vọng mục tiêu là phải thi đấu thật tốt trận gặp Philippines vì đó sẽ là trận then chốt của chúng tôi".