Sếp lớn thể thao Thái Lan lên tiếng về những sự cố nghiêm trọng: ‘Ngân sách ít hơn SEA Games Campuchia’

Dù SEA Games 33 chưa khai mạc nhưng nước chủ nhà Thái Lan vấp phải nhiều chỉ trích từ giới truyền thông cũng như CĐV trong công tác tổ chức. Hàng loạt sự cố như sân Rajamangala mất âm thanh, không thể phát nhạc trong phần hát Quốc ca của U.23 Việt Nam và U.23 Lào, hệ thống đèn thiếu ánh sáng, CĐV không thể vào sân dù có vé... liên tục xuất hiện. Thậm chí, chính trang Thairath của Thái Lan còn thẳng thắn thừa nhận: “Những gì xảy ra trong ngày đầu tiên (3.12) không chỉ là một sai sót nhỏ, mà còn là một "tín hiệu đáng lo ngại", cho thấy việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33 có thể cần phải được đẩy nhanh sự nỗ lực và cải thiện rất nhiều thứ nữa, để tránh gây thêm tổn hại cho hình ảnh của đất nước và ngành thể thao Thái Lan".

SEA Games 33 Thái Lan có ngân sách ít hơn SEA Games 32

Những tranh cãi liên tục xuất hiện buộc ông Kongsak Yodmanee phải lên tiếng. Vào chiều 4.12, Thống đốc của SAT xuất hiện trên chương trình Tin tức Công nhân và giải thích đầy bất ngờ: “Thật sự SAT đang gặp khó khăn trong việc quản lý ngân sách. Chúng tôi phải tính toán thật kỹ cho mọi thứ. Hơn nữa, việc di dời địa điểm tổ chức từ Songkhla, nơi chịu ảnh hưởng của bão lũ, đến Bangkok và Chonburi, đòi hỏi Ban tổ chức phải tốn thêm thêm ngân sách hơn 160 triệu baht (hơn 131 tỉ đồng). Trong tình hình này, chúng tôi không thể xin tiền từ Chính phủ Thái Lan. Chúng tôi phải tiết kiệm tối đa mọi thứ”.

Sân Chonburi trước ngày khai mạc SEA Games 33: Vẫn chưa hoàn thiện

Nước chủ nhà Thái Lan bị chỉ trích về công tác tổ chức dù lễ khai mạc SEA Games 33 vẫn chưa diễn ra ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Kongsak Yodmanee nhấn mạnh: “Ngân sách SEA Games của Thái Lan thấp hơn kỳ SEA Games trước tại Campuchia. Chúng tôi chỉ có tổng số tiền là 2 tỉ baht (khoảng 1.645 tỉ đồng) cho kỳ SEA Games 33 trong khi con số này ở Campuchia lên đến 3 tỉ baht (khoảng 2.468 tỉ đồng)”.

“Đồng thời, chúng tôi cũng nhận được ngân sách ít hơn cho lễ khai mạc và bế mạc. Thật ra nếu chúng tôi nói rằng SEA Games 33 là một thảm họa thì điều đó không đúng. Nhưng phải thành thật thừa nhận đó là vấn đề của toàn bộ ngành thể thao, vốn đã nhận được ít sự hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan hơn mức cần thiết. Dù vậy, SAT khẳng định sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp kỳ Đại hội của Thái Lan không thua kém Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào khác về quy mô, độ hoành tráng”, ông Kongsak Yodmanee nói thêm.

Sự cố hát Quốc ca trong trận U.23 Việt Nam và U.23 Lào được làm rõ, "đèn ở sân Rajamangala vẫn vượt quá tiêu chuẩn chiếu sáng"

Trong chương trình Tin tức Công nhân, người dẫn chương trình Sorayuth Suthassanachinda cũng bất ngờ hỏi ông Kongsak Yodmanee về sự cố trong phần hát Quốc ca của đội U.23 Việt Nam và U.23 Lào.

Thống đốc SAT tiết lộ: “Sự cố này xảy ra là do loa phóng thanh tại sân Rajamangala gặp trục trặc kỹ thuật, không đủ lớn. SEA Games 33 sẽ có 50 môn thể thao, mỗi liên đoàn thể thao chịu trách nhiệm về cả quản lý kỹ thuật và thi đấu. Sau sự cố, tôi đã đến địa điểm tổ chức để nói chuyện với nhân viên kiểm soát âm thanh của Liên đoàn bóng đá (FAT). Các nhân viên trả lời rằng trong quá trình kiểm tra, âm thanh phát ra bình thường. Khi phần chào cờ giữa 2 đội diễn ra, Quốc ca của 2 nước vẫn phát được qua tai nghe, nhưng loa trên sân lại không có bất kỳ âm thanh nào. FAT đã cố gắng khắc phục sự cố, nhưng trận đấu đã bắt đầu, khiến họ không thể giải quyết vấn đề”.

Ban tổ chức SEA Games 33 đã không thể phát nhạc trong phần hát Quốc ca của U.23 Việt Nam và U.23 Lào ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Kongsak Yodmanee chia sẻ thêm: “Sau sự việc này, chúng tôi cùng FAT sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Các hệ thống âm thanh dự phòng sẽ được lắp đặt để đảm bảo sự cố tương tự không xảy ra nữa. Sau đó, tôi cũng đã gửi thư xin lỗi Việt Nam và Lào, tuyên bố rằng sự việc này sẽ không xảy ra nữa.

Về vấn đề chiếu sáng tại sân Rajamangala, mặc dù một số đèn đã bị mất, nhưng số đèn hiện có vẫn vượt quá tiêu chuẩn thi đấu, không dưới 1.500 lux. Do đó, những gì chúng tôi đang và sẽ làm là đáp ứng các tiêu chuẩn thi đấu. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo tất cả đều được lắp đặt đúng vị trí, nếu không sẽ có thêm rắc rối và các vấn đề khác. Nhưng để tránh mọi vấn đề phát sinh, chúng tôi đã ra lệnh lắp đặt đèn để không gây ra tranh cãi”.

