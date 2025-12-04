Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam mang 2 cầu thủ 'tuổi teen' đến SEA Games 33

Cơ hội vàng cho đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển nữ Malaysia đã mang đến SEA Games 33 đội hình còn quá trẻ. Theo thống kê có đến 15 cầu thủ dưới 23 tuổi, trong đó nhỏ nhất chính là Nurlaila Syam Rahim (15 tuổi) và Tegen Su Yin Butler (16 tuổi). Ngoài ra còn có 1 cầu thủ 18 tuổi, 3 cầu thủ 19 tuổi, 3 cầu thủ 21 tuổi, 2 cầu thủ 22 tuổi và 4 cầu thủ 23 tuổi.

Theo đó, đội tuyển nữ Malaysia là 1 trong 2 đội trẻ nhất tại SEA Games 33 cùng với Indonesia. Trong số 8 cầu thủ trên 23 tuổi thì chỉ có 3 người trên 30 tuổi, đặc biệt có 1 cầu thủ "già" nhất SEA Games 33 là đội trưởng Steffi Sarge Kaur Sergeant Singh, 37 tuổi. Dẫn dắt đội là HLV người Brazil Joel Cornelli, 58 tuổi, vừa được bổ nhiệm hồi tháng 5.2025.

2 cầu thủ nhỏ nhất của tuyển nữ Malaysia mới 15, 16 tuổi ẢNH: SEA GAMES 33

Thủ quân của đội tuyển nữ Malaysia, 37 tuổi, 1 trong 3 cầu thủ tuổi cao nhất giải SEA GAMES 33

Chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Malaysia đã thi đấu 4 trận giao hữu với kết quả thắng 1 và thua 3. Trận thắng duy nhất là trước các cô gái Bangladesh 1-0, còn lại thua Azerbaijan 0-2 và thua nữ Hồng Kông 2 trận với tỷ số 2-3 và 0-5. Theo đánh giá của trang AFC.com, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân đến từ Nam Mỹ, đội tuyển nữ Malaysia gần đây đã cải thiện rõ rệt về kỹ thuật và nâng cao được sức bền, sức mạnh. Cách thi đấu cũng có tiến bộ, phối hợp mạch lạc hơn. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh vị trí cao, đủ sức gia nhập vào hàng ngũ những đội bóng nữ mạnh khu vực như Thái Lan, Philippines, Myanmar hay Việt Nam thì còn rất khó.

HLV người Brazil (phải) của đội tuyển nữ Malaysia ẢNH: AFC

Với đội hình còn quá trẻ của đội tuyển nữ Malaysia, đó sẽ là cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam giành điểm trong trận đấu vào lúc 18 giờ 30 ngày mai, 5.12. Trong nhiều kỳ SEA Games chúng ta cũng không quá khó khăn để thắng họ. Lần gần nhất là tại SEA Games 32, các cô gái Việt Nam đã thắng Malaysia 3-0. Đây cũng là đối thủ được xem dễ đá nhất với các học trò HLV Mai Đức Chung.

Xem chân cẳng Myanmar và Philippines

HLV Mai Đức Chung đánh giá trận nào bảng B cũng rất then chốt ẢNH: KHẢ HÒA

Trận còn lại ở bảng B giữa Myanmar và Philippines sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày mai tại sân Trường ĐH quốc gia Thái Lan (Chonburi). Đây là sân bóng nằm cách sân chính khoảng 20 km về phía bắc. Myanmar và Philippines là 2 đối thủ nặng ký nhất mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đối đầu. Còn nhớ tại SEA Games 32, các cô gái Việt Nam dù thắng Myanmar 3-1 nhưng lại để thua Philipines 1-2, nên chỉ nhờ vượt hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại mới vào được vòng bán kết. Nhắc lại như vậy để thấy đội tuyển nữ Việt Nam cần thận trọng với cả 2 đối thủ này, nhất là Philippines với nhiều dòng máu nhập tịch. Còn Myanmar mới đây giành ngôi á quân tại giải vô địch Đông Nam Á tranh ở Hải Phòng.

Tuyển nữ Việt Nam tập trời nắng phải uống nhiều nước ẢNH: KHẢ HÒA

Trước khi bước vào buổi tập tại sân San Suk tối nay, HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ cử trợ lý đi xem giò cẳng 2 đội bóng trên. "Tướng" Chung khẳng định cả 3 trận vòng bảng tại SEA Games 33 như 3 trận chung kết. Ông Chung nói: "Philippines và Myanmar là 2 đối thủ quan trọng và cũng là thử thách lớn nhất của chúng ta. Ngay cả Malaysia dù trên lý thuyết chúng ta có trên chân họ thì cũng phải thận trọng. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Đội tuyển nữ Việt Nam phải phấn đấu vượt qua từng trận".