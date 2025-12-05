U.23 Việt Nam bất ngờ hủy tập, đi ‘shopping’ tại Bangkok: Xả hơi lấy tinh thần thắng Malaysia

Quyết định hợp lý của thầy Kim, U.23 Việt Nam cũng cần được thả lỏng

Theo kế hoạch ban đầu, U.23 Việt Nam sẽ liên tục tập luyện tại sân RBAC (Bangkok) cho đến khi đối đầu Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 11.12. Tuy nhiên, sáng 5.12, HLV Kim Sang-sik tuyên bố hủy buổi tập trong chiều cùng ngày. Đây là quyết định hợp lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đình Bắc (số 7) và các đồng đội cần tái tạo năng lượng để bùng nổ hơn ở trận đấu sắp tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Đầu tiên, U.23 Việt Nam vẫn còn đến 5 ngày để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trong trường hợp vào đến bán kết, chung kết, đây là quãng nghỉ dài nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Sau đó, các trận đấu chỉ cách nhau 3 ngày. Thứ 2, Văn Khang và các đồng đội đã trải qua giai đoạn tập huấn, thi đấu kéo dài 1 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 33. Đội U.23 Việt Nam liên tục di chuyển từ Trung Quốc (để đá CFA China Team 2025) về nước, rồi tập huấn ở phường Bà Rịa (TP.HCM) và cuối cùng bay sang Thái Lan. Giờ là lúc các cầu thủ nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Dự kiến, đội U.23 Việt Nam sẽ đi tham quan, mua sắm tại các trung tâm thương mại ở Bangkok. Các cầu thủ sẽ tranh thủ mua các món quà lưu niệm để tặng người thân, bạn bè. Ngày 6.12, đội sẽ tập lại bình thường, cũng trên sân RBAC quen thuộc. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng cũng "cắt cử" trợ lý đến dự khán trận đấu giữa U.23 Malaysia và Lào, diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày trên sân Rajamangala để phân tích đối thủ tiếp theo của U.23 Việt Nam.