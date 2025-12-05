U.23 Việt Nam chưa 'bung' hết sức mạnh: Đừng vội chỉ trích

Vì sao đội U.23 Việt Nam chật vật?

Ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đội U.23 Việt Nam đánh bại Lào 3-0 nhờ các bàn thắng của Văn Khang và Hiểu Minh (cú đúp). Đến SEA Games 33, các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn giành trọn 3 điểm, nhưng tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Thậm chí, nhiều người tin rằng nếu có sự hỗ trợ của VAR, bàn thắng thứ 2 của Đình Bắc còn không được công nhận và đội U.23 Việt Nam rời sân Rajamangala với chỉ 1 điểm.

Rõ ràng, Lào có những bước tiến bộ nhất định, đó là điều không thể phủ nhận và các học trò HLV Ha Hyeok-jun xứng đáng nhận lời khen. Tuy nhiên, đội U.23 Việt Nam vẫn ở vị thế cửa trên, vẫn áp đặt trận đấu hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội. Vị thế 2 đội khác nhau, nên cách tiếp cận trận đấu cũng sẽ khác. Trong khi đội U.23 Việt Nam có quyền giấu bài thì Lào buộc phải chơi hết mình để nuôi hy vọng đi tiếp.

Băng cắt để dứt điểm không phải thế mạnh của Quốc Việt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội U.23 Việt Nam sẽ tấn công mạnh hơn khi Đình Bắc đá cắm. Anh có nhiều pha chọn vị trí trong vòng cấm và dứt điểm rất tốt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thực tế, đội U.23 Việt Nam cũng chưa tung ra đội hình mạnh nhất. Quốc Việt, tiền đạo vốn giỏi đá dạt cánh lại được xếp tiền đạo cắm, vị trí vốn thuộc về Đình Bắc. Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy rằng Quốc Việt chưa tạo ra được các pha di chuyển, dứt điểm sắc sảo sau những tình huống tạt bóng, căng ngang của đồng đội. Trong khi đó, Đình Bắc đã bứt tốc rất nhanh, khiến hậu vệ đối phương không kịp ngăn chặn, để đón pha căng ngang thuận lợi của Minh Phúc và ghi bàn mở tỷ số.

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, đội U.23 Việt Nam mạnh nhất khi chơi với cặp hậu vệ biên là Anh Quân - Phi Hoàng. Khi đó, Văn Khang được xếp đá tiền đạo cánh trái, thường xuyên di chuyển vào trung lộ để hỗ trợ kiểm soát bóng. Còn trước Lào, Anh Quân và Phi Hoàng đều dự bị khi vẫn duy trì được phong độ tốt, còn Văn Khang phải đá hậu vệ trái. Điều này khiến sức tấn công của đội U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng. Nhìn chung, đội U.23 Việt Nam chưa dồn hết sức vào trận gặp Lào nên việc chật vật thắng là điều dễ hiểu.

Một yếu tố khách quan nữa là mặt sân Rajamangala không đảm bảo chất lượng. Một cầu thủ U.23 Việt Nam chia sẻ với PV Thanh Niên rằng mặt cỏ ở giải lần này khá mềm, để bị bung, khiến các pha xử lý chưa được ưng ý.

Mặt sân Rajamangala mềm, khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam dễ bị trượt trụ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thói quen của thầy trò HLV Kim Sang-sik

Còn nhớ, ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, đội U.23 Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trước Lào trong trận mở màn. Sau bàn thắng trong hiệp 1 của Văn Khang, người hâm mộ phải chờ đến cuối hiệp 2 mới được ăn mừng nữa. Thời điểm đó, đội U.23 Việt Nam cũng không vận hành chiến thuật tốt. Một số cầu thủ mới Anh Quân còn bỡ ngỡ, áp lực nên không thể hiện đúng năng lực.

Nhưng càng vào sâu, đội U.23 Việt Nam càng thi đấu tự tin, chắc chắn. Để rồi đến trận chung kết, các học trò HLV Kim Sang-sik không cho U.23 Indonesia cơ hội "vùng vẫy" nào để lên ngôi vô địch. Quan trọng nhất, ở những thời điểm bế tắc, khó khăn, nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn biết cách điều chỉnh, xoay xở để đội U.23 Việt Nam đạt được kết quả tốt nhất.

Hành trình của đội U.23 Việt Nam mới chỉ bắt đầu. Trước mắt, Văn Khang và các đồng đội vẫn còn đến 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc so tài mới Malaysia. Khi đó, chắc chắn "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi sẽ chơi tốt hơn nhiều.