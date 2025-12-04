Vướng nghi ngờ dùng AI dẫn đến sai sót, BTC SEA Games lại xin lỗi: Chính phủ Thái Lan vào cuộc

Chính phủ Thái Lan đã cử người giám sát hoạt động truyền thông của Ban tổ chức SEA Games 33

Theo trang báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan Siamsport, Ban tổ chức SEA Games 33 đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ CĐV nước này sau khi đăng tải poster quảng cáo "SEA Games Virtual Run lần thứ 33”. Siamsport mô tả, Ban tổ chức SEA Games đã sử dụng công nghệ AI để thiết kế poster, khiến ảnh thiếu sinh động và thậm chí còn mắc nhiều lỗi chính tả.

“Một sự kiện lớn như SEA Games 33 vẫn mặc nhiên sử dụng hình ảnh do AI tạo ra. Đáng trách hơn, một số lỗi đã được phát hiện như phông chữ và các yếu tố đồ họa, khoảng cách không đồng bộ. Hiện nhiều người đang đặt câu hỏi về quy trình làm việc của Ban tổ chức và kêu gọi những người này phải nhanh chóng thay đổi mọi thứ, cải thiện hiệu suất làm việc”, Siamsport bày tỏ.

Nhiều CĐV Thái Lan chỉ trích vì cho rằng BTC SEA Games 33 đã sử dụng AI để thiết kế ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ trong ít ngày, Ban tổ chức SEA Games 33 đã vấp phải những chỉ trích vì mắc phải những lỗi nghiêm trọng khi đăng tải thông tin. Trước đó, ngày 2.12, trên trang tuyên truyền của SEA Games 33, phần lịch thi đấu futsal, hình ảnh trận Indonesia gặp Thái Lan lúc 18 giờ 30 tại SVĐ Chonburi cũng gây bức xúc lớn khi Quốc kỳ Việt Nam bị gắn nhầm cho đội tuyển Thái Lan, trong khi Indonesia lại bị thay bằng cờ Lào. Dù Ban tổ chức SEA Games 33 đã gỡ phần sai sót nghiêm trọng này nhưng vẫn chưa có động thái gì để giải thích tại sao sai sót. Phía chủ nhà cũng chưa xin lỗi như cách họ xin lỗi vụ sự cố âm thanh trong trận giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào, diễn ra trên sân Rajamangala (3.12).

Theo trang Thairath, hiện Chính phủ Thái Lan cũng đã nắm được vụ việc và đã cử người giám sát hoạt động truyền thông của Ban tổ chức SEA Games 33.

Trang báo Thái Lan bình luận: “Khi được hỏi về việc sử dụng AI khiến các thông tin của SEA Games 33 bị sai lệch, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã nói rằng Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Trung tá Thammanat Prompao đã bắt đầu quá trình giám sát mọi thứ. Ông Thammanat Prompao tuyên bố rằng các cơ quan chức năng Thái Lan sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp sai lệch và không để sự cố nào xảy ra nữa”.

Đứng trước những chỉ trích của CĐV về việc liên tục đưa những thông tin không chính xác, trong chiều 4.12, trang chính thức của SEA Games 33 đã đưa ra lời xin lỗi.

Ban tổ chức SEA Games 33 phải xin lỗi vì những sai sót trong quá trình đưa thông tin ẢNH: BTC SEA GAMES 33

Ban tổ chức SEA Games 33 viết: “Do fanpage SEA GAMES Thailand 2025 có nhiệm vụ chính trong việc thực hiện các hình ảnh, đăng bài, viết tin tức, nội dung theo định hướng từ Ủy ban tổ chức giải đấu; đồng thời hỗ trợ truyền thông và quan hệ công chúng cho Đại hội Thể thao SEA Games lần thứ 33, fanpage đã nhận được thông tin từ nhiều đơn vị để phổ biến và cung cấp dữ liệu rộng rãi đến người dân trong thời gian qua.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hình ảnh hoặc thông tin nhận được để truyền thông có thể có dữ liệu sai lệch hoặc chưa chính xác, điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát của fanpage. Dẫu vậy, fanpage vẫn nỗ lực hết sức để kiểm tra độ chính xác của thông tin trước khi đăng tải, và luôn ủng hộ việc công bố, lan tỏa thông tin về SEA Games một cách đúng đắn nhất.

Chúng tôi xin chân thành xin lỗi nếu có sai sót nào xảy ra trong phần thông tin hoặc hình ảnh đã được truyền thông trước đây. Xin cảm ơn mọi người đã thông báo, khuyến cáo và góp ý. Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi ý kiến để cải thiện và nâng cao công tác truyền thông trong thời gian tới”.