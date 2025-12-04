Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tướng Campuchia tái xuất sau tin đồn thiệt mạng trong xung đột với Thái Lan

Vi Trân
Vi Trân
04/12/2025 16:58 GMT+7

Tướng Srey Doek của quân đội Campuchia đã xuất hiện công khai tại một sự kiện mới đây, xóa bỏ tin đồn cho rằng ông qua đời trong cuộc xung đột biên giới với Thái Lan hồi tháng 7.

Tướng Srey Doek, Phó tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, Chỉ huy Sư đoàn hỗ trợ số 3, đã xuất hiện tại một sự kiện chính thức tại tỉnh Preah Vihear (Campuchia) ngày 2.12 sau vài tháng bị đồn là đã chết, theo tờ Khmer Times ngày 4.12.

Tướng Campuchia tái xuất sau tin đồn hy sinh trong xung đột với Thái Lan - Ảnh 1.

Tướng Srey Doek (thứ hai từ phải sang) nhận quà từ thiện cho quân đội từ bà Men Sam An, thành viên Hội đồng Cơ mật tối cao Campuchia, tại tỉnh Preah Vihear ngày 2.12

ẢNH: LỤC QUÂN HOÀNG GIA CAMPUCHIA

Ảnh chụp tại sự kiện cho thấy ông Doek đứng cạnh bà Men Sam An, thành viên Hội đồng Cơ mật tối cao Campuchia và là Chủ tịch Hội phụ nữ vì hòa bình và phát triển Campuchia.

Trước đó, báo chí Thái Lan đưa tin ông Doek, được cho là người thân tín của Chủ tịch Hạ viện Hun Sen, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột biên giới vào tháng 7.

Bộ Quốc phòng Campuchia đã bác bỏ tin đồn nhưng việc ông Doek vắng bóng trước công chúng trong thời gian dài đã làm dấy lên những suy đoán cho rằng tin đồn có thể là thật.

Tướng Campuchia tái xuất sau tin đồn hy sinh trong xung đột với Thái Lan - Ảnh 2.

Tướng Srey Doek tại một sự kiện

ẢNH: LỤC QUÂN HOÀNG GIA CAMPUCHIA

Quân đội Campuchia không công khai tổng số quân nhân hy sinh và bị thương trong cuộc xung đột nhưng cũng không che giấu những trường hợp có sĩ quan cấp cao hy sinh. Theo Khmer Times, chính phủ và quân đội Campuchia đã tưởng niệm tướng Duong Samneang, Chỉ huy Lữ đoàn can thiệp số 7, đã tử trận tại tỉnh Preah Vihear hồi tháng 7, hưởng thọ 67 tuổi.

Thủ tướng Hun Manet đã dẫn đoàn chính phủ đến viếng tướng Samneang tại tang lễ. Ông Hun Manet cũng ra lệnh cho các chỉ huy tiền tuyến không xuất hiện để nhận hàng từ thiện từ các phái đoàn đến thăm, đồng thời kêu gọi nhà từ thiện không nên đến vùng xung đột để bảo vệ an toàn cho các chỉ huy quân sự cũng như bảo mật thông tin.

Ông Hun Manet, từng tốt nghiệp Học viện Quân sự tại West Point (Mỹ), cho rằng Thái Lan đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để theo dõi và tấn công các chỉ huy. Đồng thời, những chuyến thăm của các đoàn từ thiện có thể làm rò rỉ bí mật quân sự. Thái Lan chưa bình luận về cáo buộc của ông Hun Manet.

Ông Trump điện đàm lãnh đạo Campuchia, Thái Lan sau vụ nổ súng qua biên giới

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận