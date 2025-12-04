Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp

Chiều 4.12, đội U.23 Việt Nam tập luyện sau chiến thắng 2-1 trước Lào vào hôm 3.12. Nhóm đá nhiều như Văn Khang, Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Thái Sơn, Trung Kiên, Đình Bắc, Nhật Minh, Minh Phúc và Quốc Cường (từ trái sang) được tập nhẹ nhàng để hồi phục. Trong khi đó, Xuân Bắc ở lại khách sạn tập phục hồi sau chấn thương.

Nhóm đá chính luôn tỏ ra thoải mái ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

Sự thoải mái là điều dễ nhận thấy ở nhóm này. Đình Bắc, cầu thủ đã lập cú đúp, luôn cười rất tươi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm đá nhiều còn được tâng bóng để duy trì cảm giác. Ngay cả thủ thành Trung Kiên cũng tranh thủ phô diễn kỹ thuật tâng bóng bằng ống đồng ẢNH: NHẬT THỊNH





HLV Kim Sang-sik cũng tham gia tâng bóng cùng Thái Sơn, Thanh Nhàn, Minh Phúc... Ông tỏ ra thích thú khi học trò xử lý bóng ấn tượng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở một góc sân khác, nhóm dự bị tập luyện với cường độ cao và cực kỳ quyết tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cầu thủ quyết tâm trong từng pha bóng, nỗ lực thể hiện để được ban huấn luyện đánh giá cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung vệ Đức Anh còn bị đau lưng và phải nhận sự chăm sóc từ bác sĩ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Tân và Cao Văn Bình cũng "mướt mồ hôi" với các bài tập từ HLV thủ môn Lee Won-jae ẢNH: NHẬT THỊNH

Ai cũng khát khao được cống hiến cho đội U.23 Việt Nam và sẽ duy trì thái độ này trong nhiều ngày tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Mục tiêu của đội U.23 Việt Nam sẽ là 3 điểm, qua đó nắm chắc tấm vé vào bán kết.

