Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp

Trong khi nhóm đá chính ở trạng thái thư giãn thì các cầu thủ dự bị của đội U.23 Việt Nam căng mình tập luyện để có thể chiếm được niềm tin của HLV Kim Sang-sik, tìm kiếm cơ hội ra sân ở những trận tiếp theo tại SEA Games 33.
Chiều 4.12, đội U.23 Việt Nam tập luyện sau chiến thắng 2-1 trước Lào vào hôm 3.12. Nhóm đá nhiều như Văn Khang, Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Thái Sơn, Trung Kiên, Đình Bắc, Nhật Minh, Minh Phúc và Quốc Cường (từ trái sang) được tập nhẹ nhàng để hồi phục. Trong khi đó, Xuân Bắc ở lại khách sạn tập phục hồi sau chấn thương.
Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt
Trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Mục tiêu của đội U.23 Việt Nam sẽ là 3 điểm, qua đó nắm chắc tấm vé vào bán kết.
