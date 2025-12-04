Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Bangkok
04/12/2025 17:45 GMT+7

Trong khi nhóm đá chính ở trạng thái thư giãn thì các cầu thủ dự bị của đội U.23 Việt Nam căng mình tập luyện để có thể chiếm được niềm tin của HLV Kim Sang-sik, tìm kiếm cơ hội ra sân ở những trận tiếp theo tại SEA Games 33.

Chiều 4.12, đội U.23 Việt Nam tập luyện sau chiến thắng 2-1 trước Lào vào hôm 3.12. Nhóm đá nhiều như Văn Khang, Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Thái Sơn, Trung Kiên, Đình Bắc, Nhật Minh, Minh Phúc và Quốc Cường (từ trái sang) được tập nhẹ nhàng để hồi phục. Trong khi đó, Xuân Bắc ở lại khách sạn tập phục hồi sau chấn thương.

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 1.

Nhóm đá chính luôn tỏ ra thoải mái

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik khoe kỹ năng tâng bóng cùng học trò dưới nắng gắt

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 2.

Sự thoải mái là điều dễ nhận thấy ở nhóm này. Đình Bắc, cầu thủ đã lập cú đúp, luôn cười rất tươi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 3.

Nhóm đá nhiều còn được tâng bóng để duy trì cảm giác. Ngay cả thủ thành Trung Kiên cũng tranh thủ phô diễn kỹ thuật tâng bóng bằng ống đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH


Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik cũng tham gia tâng bóng cùng Thái Sơn, Thanh Nhàn, Minh Phúc... Ông tỏ ra thích thú khi học trò xử lý bóng ấn tượng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 5.

Ở một góc sân khác, nhóm dự bị tập luyện với cường độ cao và cực kỳ quyết tâm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 6.

Các cầu thủ quyết tâm trong từng pha bóng, nỗ lực thể hiện để được ban huấn luyện đánh giá cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 7.

Trung vệ Đức Anh còn bị đau lưng và phải nhận sự chăm sóc từ bác sĩ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 8.

Nguyễn Tân và Cao Văn Bình cũng "mướt mồ hôi" với các bài tập từ HLV thủ môn Lee Won-jae

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai sắc thái đối lập ở U.23 Việt Nam, thủ môn 1,91 m phô diễn kỹ năng đẳng cấp- Ảnh 9.

Ai cũng khát khao được cống hiến cho đội U.23 Việt Nam và sẽ duy trì thái độ này trong nhiều ngày tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12 trên sân Rajamangala. Mục tiêu của đội U.23 Việt Nam sẽ là 3 điểm, qua đó nắm chắc tấm vé vào bán kết.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả


