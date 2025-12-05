Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Billiards: Trần Quyết Chiến thắng áp đảo, Trần Thanh Lực đánh bại Bao Phương Vinh

Nghi Thạo

05/12/2025 00:00 GMT+7

Những tay cơ mạnh như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực đã giành vé vào vòng tứ kết giải billiards HBSF MIN Table năm 2025.

Trần Quyết Chiến, Thanh Lực thẳng tiến tứ kết

Tâm điểm của nội dung carom 3 băng trong khuôn khổ giải vô địch billiards HBSF MIN Table năm 2025 diễn ra ngày 4.12 là vòng 16 (loại trực tiếp) nhằm xác định những cái tên xuất sắc vào tứ kết. Sự quan tâm của người hâm mộ hướng về trận “siêu kinh điển” giữa nhà vô địch thế giới (World Championship) 2023 Bao Phương Vinh và nhà vô địch World Cup Bogota 2025 Trần Thanh Lực.

Trái ngược những dự đoán về một màn so tài kịch tính, Trần Thanh Lực với sê-ri 12 điểm sớm dẫn 24-8 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Thanh Lực tiếp tục ghi thêm một đường cơ 8 điểm, tạo nên thế trận một chiều để thắng chung cuộc 40-13 sau 18 lượt cơ.

Billiards: Trần Quyết Chiến thắng áp đảo, Trần Thanh Lực đánh bại Bao Phương Vinh- Ảnh 1.

Trần Thanh Lực đánh bại cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh

ẢNH: BTC

Ở trận đấu cùng giờ, Trần Quyết Chiến cũng có chiến thắng áp đảo 40-17 sau 29 lượt cơ trước Dương Thành Trung. Đáng chú ý, tay cơ có biệt danh “thợ săn tiền thưởng” Nguyễn Nhất Hòa đã loại nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự với điểm số 40-37 sau 27 lượt cơ.

Những cái tên còn lại giành vé vào tứ kết gồm: Cao Phan Triết Luật, Hồ Quan Thái, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Như Lê và Phạm Quốc Thích.

Lộ diện ứng viên vô địch ở 3 nội dung còn lại

Cũng trong ngày thi đấu 4.12, 3 nội dung còn lại là pool 9 bi nam và nữ, carom 3 băng nữ cũng xác định những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Billiards: Trần Quyết Chiến thắng áp đảo, Trần Thanh Lực đánh bại Bao Phương Vinh- Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến thắng áp đảo ở vòng 16

ẢNH: BTC

Tại pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) tiếp tục thể hiện đẳng cấp với chiến thắng 9-5 trước Ngô Hồng Thắng tại vòng 16. Bảy cái tên còn lại vào tứ kết đều là các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Hoàng Minh Tài, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Hưng Phú, Hồ Sở Phát, Hồ Minh Hánh, Nguyễn Khánh Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn.

Ở tứ kết nội dung pool nữ, bất ngờ lớn xảy ra khi tay cơ kỳ cựu Huỳnh Thị Ngọc Huyền để thua 5-7 trước Trần Thị Kim Quyên. "Hot girl" Phùng Hoàng Phương Uyên thắng 7-4 trước Vũ Ngọc Kỳ Duyên. Lê Hồng Nhung thắng áp đảo 7-1 trước Nguyễn Ngọc Gia Trang, còn Bùi Xuân Vàng thắng 7-3 trước Kiều Tuyết Nhung.

Hấp dẫn nhất phải kể đến nội dung carom 3 băng nữ, nơi có sự tham gia của rất nhiều cơ thủ quốc tế. Sau lượt trận tứ kết diễn ra cuối ngày, chủ nhà Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 đại diện là Nguyễn Thị Bích Trâm. Ba cơ thủ còn lại vào bán kết là Park Ji-hyun, Choi Bome (Hàn Quốc) và Ayaka Miyashita (Nhật Bản).

Ngày 5.12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải, HBSF MIN Table năm 2025 sẽ diễn ra các lượt trận bán kết và chung kết carom 3 băng nữ và pool nữ. Song song đó là các lượt trận tứ kết, bán kết và chung kết pool nam và carom 3 băng nam để xác định 4 nhà vô địch của giải.

Giải vô địch HBSF MIN Table năm 2025 diễn ra từ ngày 1 - 5.12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Đây là chặng đấu chung kết tổng trong năm 2025 nằm trong hệ thống HBSF Tour được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức quy tụ 170 VĐV tranh tài ở 4 nội dung bao gồm pool 9 bi nam, pool 9 bi nữ, carom 3 băng nam và carom 3 băng nữ.

