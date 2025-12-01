Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Billiards: Trần Quyết Chiến tranh tài với dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam

Nghi Thạo
Nghi Thạo
01/12/2025 21:19 GMT+7

Những cơ thủ hàng đầu của billiards Việt Nam, trong đó có Trần Quyết Chiến sẽ tranh tài tại giải vô địch HBSF - MIN Table 2025.

170 cơ thủ tranh tài ở 4 nội dung

Giải vô địch HBSF - MIN Table 2025 là chặng đấu chung kết tổng (HBSF Final 2025) của mùa giải 2025, thuộc hệ thống HBSF Tour được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức. Sân chơi này được ví von như "World Cup của billiards Việt Nam", khi quy tụ dàn cơ thủ nam, nữ tốt nhất trong nước cùng một số khách mời quốc tế. HBSF Final là giải cuối cùng trong năm để các cơ thủ cạnh tranh chức vô địch mùa giải của HBSF.

Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến 5.12, với 170 VĐV tranh tài ở 4 nội dung bao gồm: carom 3 băng nam và nữ, pool 9 bi nam và nữ. Đáng chú ý, HBSF Final 2025 quy tụ dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam ở tất cả nội dung như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái (carom 3 băng), Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Khánh Hoàng, Tất Duy Kiên, Nguyễn Hoàng Minh Tài (pool)… Bên cạnh đó, chặng đấu này còn hứa hẹn hấp dẫn hơn với sự góp mặt của một số gương mặt khách mời đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Billiards: Trần Quyết Chiến tranh tài với dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam- Ảnh 1.

Chặng đấu cuối cùng trong năm 2025 thuộc HBSF Tour khai mạc vào ngày 1.12

ẢNH: HBSF

Chặng đấu HBSF cuối cùng trong năm 2025 tiếp tục khẳng định sức hút và quy mô với mức thưởng hấp dẫn cho 4 nội dung thi đấu. Ở nội dung carom 3 băng nam, nhà vô địch nhận 100 triệu đồng, á quân nhận 40 triệu đồng, còn hai tay cơ đồng hạng ba nhận 15 triệu đồng/người. Các giải thưởng phụ của nội dung carom 3 băng như best game và sê-ri xuất sắc nhận 5 triệu đồng/giải.

Tại nội dung pool 9 bi nam, giải nhất nhận 70 triệu đồng, giải nhì nhận 30 triệu đồng, còn hai cơ thủ đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng/người. Các cơ thủ có thứ hạng từ 4 đến 8 nhận 3 triệu đồng/người.

Billiards: Trần Quyết Chiến tranh tài với dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam- Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến cạnh tranh chức vô địch trị giá 100 triệu đồng ở nội dung carom 3 băng

ẢNH: N.T

Nội dung carom 3 băng nữ và pool 9 bi nữ có mức thưởng bằng nhau: 20 triệu đồng cho giải nhất, 10 triệu đồng cho giải nhì, 4 triệu đồng/người cho hai cơ thủ đồng hạng ba. Ngoài ra, ở nội dung carom 3 băng nữ, giải thưởng best game và sê-ri xuất sắc nhận 2 triệu đồng/giải.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến không thể dự SEA Games 33: Thái Lan loại bỏ billiards 3 băng, quá đáng tiếc

Trần Quyết Chiến không thể dự SEA Games 33: Thái Lan loại bỏ billiards 3 băng, quá đáng tiếc

Chỉ còn vài ngày nữa, ngọn đuốc của SEA Games 33 sẽ chính thức bùng cháy tại Thái Lan. Môn billiards & snooker vẫn nằm trong chương trình thi đấu với 10 bộ huy chương, nhưng thể thao Việt Nam sẽ không thể bảo vệ tấm HCV nội dung carom 3 băng, bởi sự thay đổi trong danh sách các nội dung tổ chức năm nay.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Cho Myung-woo lên số 1, Caudron áp sát Trần Quyết Chiến

Billiards: Trần Quyết Chiến bị loại sốc tại World Cup Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Trần Quyết Chiến carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận