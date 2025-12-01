Billiards: Trần Quyết Chiến tranh tài với dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam

170 cơ thủ tranh tài ở 4 nội dung

Giải vô địch HBSF - MIN Table 2025 là chặng đấu chung kết tổng (HBSF Final 2025) của mùa giải 2025, thuộc hệ thống HBSF Tour được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức. Sân chơi này được ví von như "World Cup của billiards Việt Nam", khi quy tụ dàn cơ thủ nam, nữ tốt nhất trong nước cùng một số khách mời quốc tế. HBSF Final là giải cuối cùng trong năm để các cơ thủ cạnh tranh chức vô địch mùa giải của HBSF.

Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến 5.12, với 170 VĐV tranh tài ở 4 nội dung bao gồm: carom 3 băng nam và nữ, pool 9 bi nam và nữ. Đáng chú ý, HBSF Final 2025 quy tụ dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam ở tất cả nội dung như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái (carom 3 băng), Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Khánh Hoàng, Tất Duy Kiên, Nguyễn Hoàng Minh Tài (pool)… Bên cạnh đó, chặng đấu này còn hứa hẹn hấp dẫn hơn với sự góp mặt của một số gương mặt khách mời đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chặng đấu cuối cùng trong năm 2025 thuộc HBSF Tour khai mạc vào ngày 1.12 ẢNH: HBSF

Chặng đấu HBSF cuối cùng trong năm 2025 tiếp tục khẳng định sức hút và quy mô với mức thưởng hấp dẫn cho 4 nội dung thi đấu. Ở nội dung carom 3 băng nam, nhà vô địch nhận 100 triệu đồng, á quân nhận 40 triệu đồng, còn hai tay cơ đồng hạng ba nhận 15 triệu đồng/người. Các giải thưởng phụ của nội dung carom 3 băng như best game và sê-ri xuất sắc nhận 5 triệu đồng/giải.

Tại nội dung pool 9 bi nam, giải nhất nhận 70 triệu đồng, giải nhì nhận 30 triệu đồng, còn hai cơ thủ đồng hạng ba nhận 10 triệu đồng/người. Các cơ thủ có thứ hạng từ 4 đến 8 nhận 3 triệu đồng/người.

Trần Quyết Chiến cạnh tranh chức vô địch trị giá 100 triệu đồng ở nội dung carom 3 băng ẢNH: N.T

Nội dung carom 3 băng nữ và pool 9 bi nữ có mức thưởng bằng nhau: 20 triệu đồng cho giải nhất, 10 triệu đồng cho giải nhì, 4 triệu đồng/người cho hai cơ thủ đồng hạng ba. Ngoài ra, ở nội dung carom 3 băng nữ, giải thưởng best game và sê-ri xuất sắc nhận 2 triệu đồng/giải.