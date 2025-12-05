U.23 Malaysia mất 2 trụ cột phút cuối, không sớm buông súng trước Việt Nam: Thầy Kim càng phải cẩn trọng

HLV trưởng U.23 Malaysia Nafuzi Zain âm thầm đến Bangkok xem U.23 Việt Nam gặp Lào ngày 3.12 ảnh: AFP

U.23 Malaysia thiệt quân trước thềm SEA Games

Chiều 4.12, đội U.23 Malaysia đã đặt chân đến Bangkok chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Lào vào lúc 16 giờ ngày 7.12, trước khi chạm trán U.23 Việt Nam vào ngày 11.12 để tranh ngôi đầu bảng B, môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Trước khi lên đường, HLV Nafuzi Zain vẫn đinh ninh sẽ có sự xuất hiện của bộ đôi quan trọng gồm hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và nhất là tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney, sau những lời hứa từ các CLB.

Thực tế, truyền thông Malaysia khi đó đã khẳng định CLB Penyerang Sabah đồng ý "bật đèn xanh" cho Fergus Tierney, tương tự là CLB Terengganu với Ubaidullah Shamsul.

Quốc Việt tiếc vì chưa ghi bàn, quyết tấm lấy 3 điểm trận gặp Malaysia

U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Malaysia ngày 11.12 ảnh: Nhật Thịnh

Tuy nhiên, có vẻ như 2 đội bóng này đã nghĩ lại và thay đổi vào phút cuối, khiến U.23 Malaysia đang đứng trước nguy cơ thiếu vắng các trụ cột quan trọng.

Lý do đến từ việc CLB Sabah của Fergus Tierney sẽ có 2 trận đấu rất quan trọng gặp PDRM tại giải vô địch quốc gia Malaysia ngày 6.12, trước khi bước vào trận chung kết FA Cup gặp đối thủ rất mạnh JDT ngày 14.12.

Đại diện CLB Penyerang Sabah, ông Mohd Joh Wid, HLV của đội là ông Jean-Paul de Marigny quyết tâm giữ cầu thủ 22 tuổi thường xuyên tập trung đội tuyển quốc gia này cho trận chung kết FA Cup với CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) vào ngày 14.12.

U.23 Việt Nam "xem giò cẳng" U.23 Malaysia

HLV Kim Sang-sik cắt cử BHL xem trận U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó CLB Terengganu của Ubaidullah Shamsul sẽ thi đấu với CLB Kuching vào 20 giờ hôm nay trước khi chạm trán Immigration FC ngày 19.12.

Trước đó, HLV Nafuzi Zain đã vô cùng đau đầu trong việc thuyết phục các CLB Malaysia nhả quân cho đội U.23 Malaysia, phần lớn vì các CLB không tin tưởng đội U.23 Malaysia có thể làm nên chuyện tại SEA Games 33.

Điều này đến từ sự thất vọng của các đội bóng với cách điều hành của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, cho phép ngoại binh tràn ngập giải vô địch quốc gia dẫn đến các cầu thủ trẻ thui chột vì bị thu hẹp cơ hội ra sân ở cấp CLB, dẫn đến thành tích đội U.23 Malaysia ngày càng đi xuống.

U.23 Việt Nam sẽ có thay đổi trước U.23 Malaysia? ảnh: Nhật Thịnh

Gần nhất ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Malaysia đã để thua U.23 Philippines và ngậm ngùi dừng chân ở vòng bảng, chứng kiến đối thủ đoạt vé vào vòng knock-out (sau đó U.23 Philippines thua U.23 Việt Nam tại bán kết).

Ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nam, HLV Nafuzi Zain đội U.23 Malaysia cùng Giám đốc kỹ thuật của FAM, cựu HLV đội tuyển nước này, ông Tan Cheng Hoe đã âm thầm đến xem đội U.23 Lào và U.23 Việt Nam thi đấu.

Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng đã lên kế hoạch, phân công BHL cắt cử người theo dõi trận đấu giữa U.23 Malaysia gặp U.23 Lào vào ngày 6.12, để "xem giò cẳng" đối thủ của chúng ta trong trận cuối bảng B vào ngày 11.12.

Thậm chí khá nhiều chuyên gia Malaysia tỏ ra bi quan khi không dám chắc U.23 Malaysia sẽ có 3 điểm trận ra quân sau khi chứng kiến U.23 Lào trình diễn thứ bóng đá có tổ chức, cực kỳ khó chịu trước U.23 Việt Nam.

