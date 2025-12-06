Voi rừng cản đường đội tuyển xe đạp Việt Nam tập luyện ở Thái Lan: SEA Games 33 nhiều chuyện ‘lạ’

Đội tuyển xe đạp Việt Nam vượt khó ở SEA Games 33

Nhằm làm quen với cung đường đua được đánh giá đầy khắc nghiệt tại SEA Games 33, ngày 2.12, đội tuyển nam xe đạp đường trường Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan với mục tiêu tập huấn, làm quen với đường đua.

Đội tuyển nam xe đạp Việt Nam tập luyện tại Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33 ẢNH: SANG NGUYỄN

Ngay ngày 3.12, HLV Nguyễn Huy Hùng cùng các tuyển thủ nam gồm Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Minh Thiện bước vào tập luyện ở khu công viên thể thao Kamol Sports Park (Bangkok), nơi diễn ra môn xe đạp đường trường tại SEA Games 33.

Đường đua với nhiều con dốc cao là thử thách lớn với các cua rơ Việt Nam tại SEA Games 33 ẢNH: SANG NGUYỄN

Theo đánh giá của ban huấn luyện, cự ly xuất phát đồng hàng nam có lộ trình thi đấu 157,6 km. Thử thách lớn nhất với các tay đua là ở đoạn dốc cuối dài khoảng 6 km. Đây là đoạn đường có những con dốc dựng đứng, dạng địa hình hiếm gặp ở Việt Nam. Với độ dốc cao từ 15 đến 17 độ, buộc VĐV phải điều chỉnh nhịp tim – nhịp đạp – nhịp thở đồng thời sử dụng đĩa–líp và dòng lốp xe phù hợp.

Với địa hình trên những tay đua có khả năng leo đèo giỏi sẽ có lợi thế. Chưa kể với việc đoạn đích nằm ở đỉnh dốc cũng khiến các tay đua sẽ bị "ngợp" nếu không phân phối sức lực hợp lý. Trong số 5 tuyển thủ tham dự SEA Games 33, Nguyễn Hoàng Sang cùng Phạm Lê Xuân Lộc được đánh giá có khả năng leo đèo tốt, hứa hẹn tranh chấp với các đối thủ rất mạnh của Thái Lan, Indonesia.

Chú voi rừng bất ngờ băng qua đường trong lúc đội tuyển xe đạp Việt Nam tập luyện làm quen cung đường đua ở SEA Games 33 ẢNH: SANG NGUYỄN

Nhờ đến Thái Lan sớm nên đội tuyển xe đạp nam Việt Nam có tầm 10 ngày tập luyện làm quen với đường đua. Theo chia sẻ của 1 tuyển thủ, cung đường đua có những đoạn xuyên rừng, hoang sơ, thậm chí 1 chú voi rừng to lớn bất ngờ xuất hiện đi ngang đường khi đội Việt Nam đang tập luyện.

Tay đua Nguyễn Hoàng Sang tập luyện làm quen đường đua, chuẩn bị chinh phục SEA Games 33 ẢNH: NVCC

Hôm nay đội tuyển nữ xe đạp đường trường Việt Nam với gương mặt chủ lực Nguyễn Thị Thật sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33. Cung đường đua các nội dung xe đạp đường trường nữ tại SEA Games 33 ít khắc nghiệt hơn so với của nam nhưng cũng có những con dốc cao mà Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội phải chinh phục.