Nam vương quyền anh Việt Nam Trương Đình Hoàng treo thưởng đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch của đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển quyền anh sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) vào ngày 8.12.

Dưới sự dẫn dắt của các HLV Nguyễn Như Cường, Huỳnh Viết Khánh và Phạm Thanh Hải, đội tuyển quyền anh Việt Nam bao gồm những gương mặt sáng giá nhất hiện nay: Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh, Hoàng Thị Ngọc Mai, Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Linh Phụng, Bùi Phước Tùng, Trần Quang Lộc, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Ngọc.

Huyền Trân, Ngọc Trân và Ngọc Mai của đội tuyển quyền anh Việt Nam Ảnh: BTC

Với lực lượng này, đội tuyển đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV tại SEA Games 33. Thái Lan vốn là thế lực thực sự của quyền Anh Đông Nam Á, thế nên tranh chấp thành tích cao ngay tại xứ sở Chùa vàng chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với quyền Anh Việt Nam. Tại kỳ SEA Games 32 diễn ra cách đây hai năm tại Campuchia, đội tuyển quyền anh Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam treo thưởng lớn

Để động viên tinh thần các tuyển thủ đồng thời khẳng định sự đồng hành của những nhà quản lý ở sự kiện tranh tài quan trọng bậc nhất khu vực, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam quyết định trao thưởng nóng thành tích thi đấu của các võ sĩ tại đại hội. Mức thưởng được quy định cụ thể, gồm 1.000 USD cho HCV, 300 USD cho HCB và 5 triệu đồng cho HCĐ.

Cựu tuyển thủ Trương Đình Hoàng

Đội tuyển quyền anh tập huấn tại Trung tâm HLTT quốc gia TP.HCM

Đây là mức tài trợ từ Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS TP.HCM trực thuộc quyền quản lý của ông Phạm Quang Long, hiện đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam.

Ông Vũ Đức Thịnh, nguyên phụ trách bộ môn quyền anh - Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thông báo sẽ thưởng 500 USD cho mỗi VĐV giành HCV. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Trương Đình Hoàng, phụ trách CLB TDH Boxing tại thành phố Buôn Ma Thuột, cũng treo thưởng 10 triệu đồng cho mỗi HCV.