Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Live Bóng đá nữ SEA Games 33, Việt Nam 3-0 Malaysia: Hải Yến lập cú đúp

Hoàng Lê - Bảo Nghi
05/12/2025 18:22 GMT+7

18 giờ 30 hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Malaysia ở lượt trận mở màn bảng B, SEA Games 33.

Bình luận Diễn biến trận đấu

Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33

Bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 có sự góp mặt của 4 đội gồm Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia. Đây được xem là bảng đấu "tử thần" khi có 3 đội mạnh là Việt Nam, Philippines, Myanmar tranh nhau 2 tấm vé vào bán kết. Với việc chạm trán với đội yếu nhất bảng là Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có chiến thắng giòn giã để tạo lợi thế. 

- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu SEA Games 33 tại Thái Lan

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự quyết tâm: "Đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch SEA Games nên cần phải nỗ lực hết sức. Cuộc đối đầu với Malaysia là trận đầu tiên và cũng là trận bản lề, nên chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng. Tôi đánh giá cao Myanmar và Philippines, do đó chúng tôi phải thắng trận đầu tiên mới có cơ hội vào vòng trong. Sự tập trung cho trận gặp Malaysia sẽ ở mức tối đa. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không chủ quan, vì trình độ các đội giờ đây đã cao hơn nhiều". 

Kỳ SEA Games cuối của sự nghiệp, Phạm Hải Yến nói lời gan ruột

- Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có chiến thắng đậm đà trước Malaysia

ẢNH: VFF

Chạm trán với đội đương kim vô địch, HLV Joe Cornelli của đội tuyển nữ Malaysia cho biết: "Dù phải đối đầu với đối thủ rất mạnh ở bảng B nhưng chúng tôi vẫn tự tin. Đội Malaysia có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều trận đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Tôi hài lòng với phong độ hiện tại của các cầu thủ. Tôi hy vọng Malaysia sẽ chơi tốt, biết đâu có thể gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam".

Dàn tuyển thủ kỳ cựu Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy... với tài năng đã được khẳng định, khát khao giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ tấm HCV danh giá môn bóng đá nữ SEA Games 33. Vì thế mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ vượt qua Malaysia mà tất cả các đối thủ. 

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam SEA Games 33 Malaysia Bóng đá nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận