Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33

Bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 có sự góp mặt của 4 đội gồm Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia. Đây được xem là bảng đấu "tử thần" khi có 3 đội mạnh là Việt Nam, Philippines, Myanmar tranh nhau 2 tấm vé vào bán kết. Với việc chạm trán với đội yếu nhất bảng là Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có chiến thắng giòn giã để tạo lợi thế.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu SEA Games 33 tại Thái Lan ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự quyết tâm: "Đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch SEA Games nên cần phải nỗ lực hết sức. Cuộc đối đầu với Malaysia là trận đầu tiên và cũng là trận bản lề, nên chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng. Tôi đánh giá cao Myanmar và Philippines, do đó chúng tôi phải thắng trận đầu tiên mới có cơ hội vào vòng trong. Sự tập trung cho trận gặp Malaysia sẽ ở mức tối đa. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không chủ quan, vì trình độ các đội giờ đây đã cao hơn nhiều".

Đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có chiến thắng đậm đà trước Malaysia ẢNH: VFF

Chạm trán với đội đương kim vô địch, HLV Joe Cornelli của đội tuyển nữ Malaysia cho biết: "Dù phải đối đầu với đối thủ rất mạnh ở bảng B nhưng chúng tôi vẫn tự tin. Đội Malaysia có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều trận đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Tôi hài lòng với phong độ hiện tại của các cầu thủ. Tôi hy vọng Malaysia sẽ chơi tốt, biết đâu có thể gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam".

Dàn tuyển thủ kỳ cựu Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy... với tài năng đã được khẳng định, khát khao giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ tấm HCV danh giá môn bóng đá nữ SEA Games 33. Vì thế mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ vượt qua Malaysia mà tất cả các đối thủ.