Hé lộ nhiều bất ngờ trước trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam

Xáo trộn đầy bất ngờ của đội tuyển nữ Việt Nam

Dưới ánh đèn sáng rực và thời tiết tương đối dễ chịu, có gió nhẹ, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận ra quân SEA Games 33 gặp đội tuyển Malaysia. Theo quan sát của Thanh Niên tại sân tập San Suk, toàn bộ 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đều có trạng thái tốt, thể lực đảm bảo và không ai gặp bất cứ chấn thương nào. Việc ăn ngủ tốt, thức ăn phù hợp tại Chonburi những ngày qua đã giúp cho các cô gái Việt Nam thoải mái vượt qua các buổi tập có cường độ cao.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam căn dặn các cầu thủ trước giờ tập ẢNH: KHẢ HÒA

Trong buổi tập chiều tối qua và hôm nay, HLV Mai Đức Chung đã cho đội tập chiến thuật và tập rất nhiều các tình huống cố định, cách tấn công và phòng thủ từ những quả đá phạt. Các hậu vệ được yêu cầu theo bắt người chặt chẽ, đảm bảo bọc lót tốt không để khoảng trống cho đối thủ khai thác. Còn các tiền vệ và tiền đạo phải di chuyển chọn vị trí để tiếp cận bóng tốt và khai thác cơ hội ghi bàn hiệu quả nhất.

Đặc biệt những quả đá phạt cố định thường đá sệt, dàn xếp nhanh, ít treo bóng bổng để các tuyển thủ Việt Nam dễ dàng xâm nhập và kiểm soát bóng tốt. Cuối buổi tập ông Chung còn cho các cầu thủ sút phạt đền và 3 thủ môn thay nhau đón đỡ bóng. Nhiều tiếng cười nói rộn ràng khi tỷ lệ sút 11 m có độ chính xác rất cao.

Các cô gái tập luyện tích cực ẢNH: KHẢ HÒA

Từ cách sắp xếp con người chia đôi đội hình chính và phụ tập trên sân, không khó nhận ra HLV Mai Đức Chung sẽ có những thay đổi bất ngờ. Lực lượng trụ cột chinh chiến với ông Chung gần 10 năm qua đã bắt đầu có tuổi, một số người không còn đảm bảo phong độ chơi 90 phút. Vì thế ông Chung buộc phải trẻ hóa bằng cách sử dụng lực lượng kế thừa. Thực tế những gì được sắp xếp trên sân tập đã hé lộ, có khoảng 4 cầu thủ trẻ hoặc chưa từng đá trong đội hình chính trước đây sẽ được tung vào từ đấu trận gặp đội tuyển nữ Malaysia.

Nỗ lực trong từng động tác ẢNH: KHẢ HÒA

Sự thay đổi này thật ra không phải mới vài buổi tập gần đây mà đã có từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Ông Mai Đức Chung đã mạnh dạn cất 2-3 trụ cột, chỉ đưa vào hiệp 2 hoặc không sử dụng để tạo cơ hội cho các nhân tố mới. Do vậy bên cạnh bộ khung ông Chung đã sử dụng ổn định như Kim Thanh, Bích Thùy, Thanh Nhã, Hải Yến, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự thì những cái tên như Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa hoàn toàn có khả năng sẽ được ra sân từ đầu vào ngày mai.

Các cầu thủ khởi động ẢNH: KHẢ HÒA

Buổi tập còn cho thấy rất có thể đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá tấn công chủ động từ đầu trước đội tuyển nữ Malaysia. Đội hình 3-4-2-1 liên tục gây áp lực bằng cách nhồi bóng ra 2 biên và xẻ nách nhanh. Các cầu thủ được yêu cầu di chuyển thoáng, xử lý khéo léo, giữ cự ly phù hợp, chuyền một chạm nhanh. Cách chơi này đã từng được vận dụng trong các trận đấu với các đội trường ĐH ở Nhật Bản, hy vọng sẽ được các cô gái Việt Nam phát huy tốt để giành chiến thắng đầu tiên trên sân Chonburi vào chiều 5.12.

Tiền đạo Hải Yến trả lời phỏng vấn thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao ẢNH: KHẢ HÒA

Tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết: "Đến lúc này toàn đội đã sẵn sàng và tự tin để giành kết quả tốt nhất ở trận ra quân. Hiện tại cả đội từ những trụ cột đến các em trẻ đều nỗ lực và ai nấy cũng khát khao giành thành tích về cho đất nước. Xin người hâm mộ hãy luôn đồng hành và cổ vũ chúng tôi. Nhất định đội tuyển nữ sẽ chơi hết mình, thể hiện phong cách đẹp, tinh thần rực lửa để mang về kết quả tốt nhất".

HLV Mai Đức Chung đi đặt từng vật dụng cho buổi tập ẢNH: KHẢ HÒA

Phạm Hải Yến tự tin sẽ chiến thắng ẢNH: KHẢ HÒA

Bài tập của các cô gái ẢNH: KHẢ HÒA

Thanh Nhã và đồng đội vào sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như nỗ lực trong buổi tập ẢNH: KHẢ HÒA