Thể thao SEA Games 33

Nhà thầu tại Thái Lan đòi bỏ việc vì BTC SEA Games 33 thất hứa và nợ tiền

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
04/12/2025 19:55 GMT+7

Các nhà thầu đang thi công một số hạng mục tại SEA Games 33 ở tỉnh Chonburi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, không tiếp tục làm việc nữa vì không được trả tiền như đã hứa.

Theo Thairath, vào ngày 4.12, một tài khoản có tên Love Led đã có bài đăng trên mạng xã hội về sự tắc trách của BTC SEA Games 33. Giữa thời điểm công tác tổ chức SEA Games 33 không tốt, xuất hiện nhiều vấn đề, bài viết này nhanh chóng được chia sẻ, khiến người hâm mộ thể thao Thái Lan tỏ ra bất bình.

Nhà thầu tại Thái Lan đòi bỏ việc vì BTC SEA Games 33 thất hứa và nợ tiền- Ảnh 1.

Nhà thầu Thái Lan bức xúc vì BTC SEA Games 33 thiếu uy tín

ẢNH: THAIRATH

Cụ thể, tài khoản Love Led chia sẻ: "Đây là thỏa thuận miệng giữa 2 bên và BTC hứa sẽ đặt cọc vào thứ 2 (ngày 1.12). Tuy nhiên, họ cứ tiếp tục hoãn lại và hẹn trả tiền vào hôm nay (4.12). Trước đó, vào hôm thứ 2, tôi đã ngừng thi công một số hạng mục. Tuy nhiên, nếu tôi bỏ hẳn, nhân viên của tôi có thể sẽ không thể tìm việc mới. Họ nói rằng họ sẽ không thể tìm được nhà thầu phù hợp kịp thời, nên tôi vẫn nhận một số công việc.

BTC khẳng định tiền sẽ được thanh toán vào ngày 4.12. Tôi cũng khá lo lắng về điều này, tự hỏi tại sao mọi thứ lại kỳ lạ đến thế. Vì thế, tôi đăng bài này vào buổi sáng 4.12 để tuyên bố rằng nếu tiền không được chuyển đến trước 16 giờ cùng ngày, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ. Tôi sẽ làm việc khác. Thành thật mà nói, BTC SEA Games không rõ ràng. Đây là một sự kiện lớn, nhưng quy trình tuyển dụng, ký kết hợp đồng và thanh toán có vẻ không rõ ràng".

Love Led tỏ ra bức xúc: "Bởi vì ngoài bản thân tôi, tôi còn dẫn theo bạn bè và các đối tác khác đến thi công cho sự kiện. Cuối cùng, tôi phải chịu trách nhiệm về công việc. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy tội nghiệp cho BTC, những người đã hứa hẹn rồi lại hủy bỏ. Vậy nên tôi đã đăng thông báo rằng nếu tiền không đến trước 16 giờ, mọi thứ sẽ vô hiệu".

Lúc này, công tác tổ chức SEA Games 33 đang bị truyền thông Thái Lan lên án dữ dội. Nhiều sự cố đã xuất hiện như lịch thi đấu hiện thị sai Quốc kỳ, không có quốc thiều trong phần thủ tục thi đấu trước trận U.23 Việt Nam - Lào, sân Rajamangala hỏng đèn...

