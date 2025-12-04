Indonesia phản lưới nhà khó tin rồi vỡ trận, đội tuyển nữ Thái Lan thắng cực đậm 8-0

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng A, chỉ phải gặp những đối thủ dễ như Singapore và Indonesia (Campuchia rút lui khỏi giải). Với lịch thi đấu thuận lợi này, cô trò HLV Nuengruethai Sathongvian được dự đoán có nhiều lợi thế trong việc giành tấm vé vào bán kết. Ở trận ra quân, Indonesia rõ ràng không thể so về sức mạnh với đội tuyển nữ Thái Lan. Trong 4 lần gặp gần nhất, đội tuyển nữ Thái Lan đều thắng đậm Indonesia. Chưa kể, phong độ hiện tại của đội tuyển nữ Thái Lan rất ấn tượng khi vừa thắng đậm Bangladesh trong loạt trận giao hữu, ghi tổng cộng 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Hàng thủ Indonesia đều mắc lỗi trong 4 bàn thắng của đội tuyển nữ Thái Lan ở hiệp 1

Với lực lượng nhỉnh hơn nên không khó hiểu khi đội tuyển nữ Thái Lan đẩy cao đội hình, tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cánh phải trở thành hướng tấn công chính của đội chủ SEA Games 33 trong những phút đầu với những quả tạt bóng bổng. Dù vậy, trước hàng thủ với nhiều cầu thủ nhập tịch cao to của Indonesia, miếng đánh này của đội tuyển nữ Thái Lan tỏ ra không hiệu quả.

Nhưng trong lúc Thái Lan đang bế tắc thì họ bất ngờ dẫn trước 1-0 ở phút thứ 7 sau pha phản lưới khó tin của hàng thủ Indonesia. Xuất phát từ quả phạt góc phía cánh phải của các cô gái Thái Lan, hậu vệ Nori bên phía Indonesia sút thẳng bóng vào người đội trưởng Yumanda, khiến bóng đi vào lưới.

Bàn phản lưới nhà khó tin của Indonesia, giúp Thái Lan dẫn trước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) tấn công áp dảo ẢNH: KHẢ HÒA

Có bàn mở tỷ số, lối chơi của đội tuyển nữ Thái Lan trở nên thanh thoát hơn. Sau liên tiếp những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, ở các phút 21 và 26, đội tuyển nữ Thái Lan ghi thêm 2 bàn thắng lần lượt do công của Phatthanan Upachai, Mongkoldee. Đáng nói hơn, trong cả 2 bàn thắng này của đội tuyển nữ Thái Lan, hàng thủ Indonesia đều tỏ ra lúng túng, mắc sai lầm để đối thủ dễ dàng ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 44, hàng thủ Indonesia tiếp tục phối hợp không tốt, tạo điều kiện để Saowalak sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển Thái Lan.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn diễn ra một chiều khi đội tuyển nữ Thái Lan liên tục tấn công. Chỉ trong 15 phút đầu hiệp, đội tuyển nữ Thái Lan đã ghi thêm đến 4 bàn để dẫn trước đội tuyển nữ Indonesia 8-0. Trong đó, ngôi sao Jiraporn chơi rực sáng, có cú hat-trick ở các phút 49, 51 và 59. Trong khi đó, bàn còn lại được ghi bởi Jiratanapawibul, ở phút 56.

Khoảng 30 phút cuối trận, sức ép của đội tuyển nữ Thái Lan còn lớn hơn. Nhưng khác với khoảng thời gian trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan thiếu chính xác ở những điểm chạm cuối cùng, không thể ghi thêm bàn thắng nào.

Trận đấu quá dễ với đội tuyển nữ Thái Lan ẢNH: KHẢ HÒA

Với thắng lợi 8-0 trước Indonesia ngày ra quân, đội tuyển nữ Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm cùng hiệu số +8. Vị trí thứ 2 của bảng đấu này thuộc về đội tuyển nữ Singapore khi họ chưa thi đấu, có 0 điểm. Trong khi đó, đội tuyển nữ Indonesia rơi xuống cuối bảng với 0 điểm cùng hiệu số -8.