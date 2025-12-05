Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
05/12/2025 00:00 GMT+7

Trở lại Chonburi, đội tuyển nữ VN mang theo hành trang là kỷ niệm đẹp và sự tự tin cao độ để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games. Thầy trò HLV Mai Đức Chung khởi đầu bằng trận gặp đội tuyển nữ Malaysia vào lúc 18 giờ 30 hôm nay (5.12).

VÙNG ĐẤT LÀNH CHONBURI

Chonburi lưu giữ những ký ức đẹp của bóng đá nữ VN. Sáu năm trước, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua những giây phút nghẹt thở để rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là trận chung kết AFF Cup nữ 2019, nơi các cô gái VN xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan để lần thứ ba bước lên đỉnh khu vực. 

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games- Ảnh 1.

Các cô gái đã sẵn sàng

Ảnh: KH

Người hâm mộ vẫn chưa quên hình ảnh Huỳnh Như cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi "bàn thắng vàng" ở hiệp phụ. Khoảnh khắc ấy không chỉ định đoạt chức vô địch mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường, không khuất phục của các cầu thủ nữ VN ngay tại sân nhà của đại kình địch. Giờ đây, khi trở lại Chonburi để chinh chiến SEA Games 33, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy đều không giấu được sự bồi hồi, nhưng đi kèm với đó là sự tự tin rất lớn từ điểm tựa lịch sử này.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games- Ảnh 2.

Huỳnh Như sẽ gánh nhiệm vụ ghi bàn cho đội tuyển nữ VN

ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh yếu tố tinh thần, lịch thi đấu tại bảng B cũng ủng hộ thầy trò HLV Mai Đức Chung khi độ khó tăng dần: mở màn gặp Malaysia, sau đó là Philippines và cuối cùng là Myanmar. Trận ra quân gặp Malaysia vào tối 5.12 được xem là thử thách "nhẹ ký" nhất, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng. Trong bóng đá, trận mở màn bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do các cầu thủ chưa kịp bắt nhịp và "nóng máy". Việc gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là cơ hội để đội tuyển nữ VN khởi động, tìm lại cảm giác bóng tốt nhất và tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển nữ Malaysia mang đến đội hình rất trẻ, khi có tới 15 cầu thủ U.23, trong đó Nurlaila Syam Rahim mới 15 tuổi. Để chuẩn bị cho đại hội lần này, đội bóng của HLV người Brazil Joel Cornelli đã đấu 4 trận giao hữu, với kết quả thắng 1 và thua 3 (thắng Bangladesh 1-0, thua Azerbaijan 0-2 và thua Hồng Kông 2 trận 2-3, 0-5).

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games- Ảnh 3.

Đây là lần cuối cùng, Phạm Hải Yến dự SEA Games

Trước đối thủ còn non nớt như Malaysia, nhiệm vụ của đội tuyển nữ VN rất rõ ràng: phải thắng, và thậm chí thắng đậm để tích lũy hiệu số bàn thắng bại - yếu tố cực kỳ quan trọng trong một bảng đấu khó. HLV Mai Đức Chung khả năng cao sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu để đánh nhanh, thắng nhanh. Tuy nhiên, bài toán của ông không chỉ dừng lại ở 3 điểm, mà còn phải tính toán xoay tua đội hình, hướng đến hai mục đích. Đầu tiên là bảo toàn thể lực các trụ cột cho chặng đường dài. Thứ hai là tạo điều kiện cho các gương mặt trẻ được vào sân cọ xát, rèn giũa bản lĩnh, qua đó chuẩn bị thêm những phương án chiến thuật cho giai đoạn sau.

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHỦ QUAN

Trước trận ra quân, HLV Mai Đức Chung đã căn dặn các học trò không được phép chủ quan. "Đội tuyển nữ VN với tư cách là đương kim vô địch SEA Games nên cần phải nỗ lực hết sức. Cuộc đối đầu với Malaysia là trận đầu tiên và cũng là trận bản lề, nên chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng. Tôi đánh giá cao Myanmar và Philippines, do đó chúng tôi phải thắng trận đầu tiên mới có cơ hội vào vòng trong. Sự tập trung cho trận gặp Malaysia sẽ ở mức tối đa. Đội tuyển nữ VN sẽ không chủ quan, vì trình độ các đội giờ đây đã cao hơn nhiều. Như đã thấy, U.23 Lào gây khó khăn như thế nào cho đội U.23 VN, nên chúng tôi phải thận trọng trước mọi đối thủ", ông Mai Đức Chung nói.

HLV trưởng Joe Cornelli của đội tuyển nữ Malaysia cho biết: "Dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh ở bảng B, nhưng chúng tôi vẫn tự tin. Đội Malaysia có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều trận đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm. Tôi hài lòng với phong độ hiện tại của các cầu thủ. VN là đội bóng mạnh, nhưng tôi hy vọng Malaysia sẽ chơi tốt, biết đâu có thể gây bất ngờ".

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games- Ảnh 4.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games- Ảnh 5.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games- Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển nữ Thái Lan đã có trận đấu mở đầu SEA Games 33 khi hủy diệt Indonesia 8-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV từng 2 lần giành quyền dự World Cup, bà Nuengrutai Srathongvian, đội chủ nhà tự tin sẽ vào sâu nhất.

Indonesia phản lưới nhà khó tin rồi vỡ trận, đội tuyển nữ Thái Lan thắng cực đậm 8-0

Hé lộ nhiều bất ngờ trước trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Mai Đức Chung Bangladesh Joe Cornelli Bích Thuỳ U. 23 Lào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận