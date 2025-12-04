Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam

Quang Tuyến
Quang Tuyến
04/12/2025 22:37 GMT+7

Đội tuyển nữ Thái Lan đã có trận đấu mở đầu SEA Games 33 khi hủy diệt Indonesia 8-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV từng 2 lần giành quyền dự World Cup, bà Nuengrutai Srathongvian, đội chủ nhà tự tin sẽ vào sâu nhất.

Đội tuyển nữ Thái Lan bùng nổ với sự dẫn dắt của HLV 2 lần dự World Cup

Đội tuyển nữ Thái Lan đã có chiến thắng mở màn tưng bừng 8-0 trước các cô gái Indonesia. Đây là một trận thắng quá dễ dàng của chủ nhà vì họ mạnh hơn rõ rệt về trình độ lẫn đội hình chất lượng. Hơn nữa, đối thủ dù rất nỗ lực nhưng lại có sức kháng cự quá yếu ớt. Các cô gái Indonesia không đủ khả năng để tạo nên một thế trận coi đuợc, vì vậy cục diện chỉ gần như diễn ra một chiều. Chiến thắng đậm trong bảng chỉ có 3 đội này (đội nữ Campuchia rút lui) nghiễm nhiên sớm trao một vé vào bán kết cho người Thái vì họ chỉ cần chờ gặp Singapore ở lượt cuối ngày 11.12.

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Nuengrutai Srathongvian từng đưa đội tuyển nữ Thái Lan giành quyền vào World Cup 2015, 2019

ẢNH: KHẢ HÒA

Khán giả trên sân Chonburi đã reo hò nhắc tên bà Nuengrutai Srathongvian, người chỉ mới cầm quân 3 tháng gần đây thay cho ông Futoshi Ikeda bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải. Nhà cầm quân người Nhật đã không thành công khi để Thái Lan chỉ về hạng tư tại giải AFF Cup nữ tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 8. FAT đã quyết định bổ nhiệm bà Nuengrutai Srathongvian, 53 tuổi làm HLV trưởng đội tuyển nữ. Bà là chuyên gia nhiều kinh nghiệm, từng dẫn dắt đội giành vé dự World Cup 2015, 2019 và giờ đây mục tiêu giúp đội lấy lại HCV SEA Games 2025.

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Thái Lan

ẢNH: KHẢ HÒA

Bà Nuengrutai Srathongvian cho biết: "Với chiến thắng đậm hôm nay, chúng tôi đã đặt chân vào bán kết. Nhưng thời gian tới chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Vì hãy nhìn các đối thủ ở bảng B đều rất mạnh. Như Việt Nam là đương kim vô địch, Myanmar từng á quân AFF Cup 2025 và đã thắng chúng ta. Còn Philippines đang sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ to cao, rất đáng ngại. Nên nếu vào bán kết gặp đội nào cũng rất khó chịu. Nhưng là đội chủ nhà và đã lâu rồi chưa từng chiến thắng ở SEA Games nên chúng tôi rất khao khát. Vì vậy dù là đối thủ nào, chúng tôi cũng chờ gặp với tinh thần quyết thắng nhất".

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Cổ động viên đến ủng hộ đội Thái Lan khá đông

ẢNH: KHẢ HÒA

Thắng hủy diệt, HLV Thái Lan 2 lần dự World Cup chờ đại chiến đội tuyển Việt Nam- Ảnh 4.

Chân sút Jiraporn Mongkoldee (9) ghi hat-trick cho đội tuyển nữ Thái Lan

ẢNH: KHẢ HÒA

 

