Chiều 4.12, buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã được diễn ra tại sân Chonburi. HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về quá trình chuẩn bị cũng như định hướng của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù đối mặt không ít khó khăn về lực lượng, nhà cầm quân kỳ cựu vẫn thể hiện sự tự tin vào tinh thần và quyết tâm của các học trò.

HLV Mai Đức Chung muốn gây sốc trước Malaysia, hé lộ nhân tố thay thế Chương Thị Kiều

Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn một tháng trước, với kế hoạch được xây dựng sớm và chặt chẽ. Tuy nhiên, quá trình này cũng chứng kiến nhiều thay đổi khi một số tuyển thủ trụ cột lớn tuổi hoặc gặp chấn thương không thể góp mặt. Việc trung vệ Chương Thị Kiều vắng mặt buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng, đưa các gương mặt trẻ vào đội hình để bù đắp khoảng trống chuyên môn.

Ông cho biết việc trẻ hóa lực lượng là điều nằm trong lộ trình phát triển lâu dài, dù không tránh khỏi những ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh chung của đội. Tuy vậy, tinh thần thi đấu – yếu tố luôn được xem là điểm tựa lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam – vẫn được duy trì ổn định. HLV Mai Đức Chung khẳng định sự hăng hái, nhiệt huyết và khát vọng thể hiện của các cầu thủ trẻ sẽ là động lực quan trọng tại kỳ SEA Games lần này.

Bước vào giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ hướng đến thành tích mà còn đề cao tinh thần đoàn kết, fair-play cùng các đội bóng trong khu vực. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đây là sân chơi của sự hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN, nơi các đội thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp và cống hiến vì người hâm mộ.

Dù lực lượng có nhiều thay đổi, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn mang theo sự quyết tâm, khát vọng bảo vệ vị thế của mình tại khu vực. Toàn đội hướng đến SEA Games 33 với tâm thế sẵn sàng, tự tin và đoàn kết, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc cho người hâm mộ.